Ιράν – Φρουροί της Επανάστασης: Θα χρησιμοποιήσουμε πιο προηγμένους πυραύλους τις επόμενες ημέρες

Ένας πύραυλος Zelzal εκτοξεύεται από τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης κατά τη διάρκεια των ελιγμών τους έξω από την πόλη Koμ του Ιράν.

Το Ιράν χρησιμοποιεί στις επιθέσεις αντιποίνων κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ πυραύλους παλαιότερης γενιάς που χρονολογούνται από το 2010, ισχυρίστηκε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Παράλληλα προειδοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες θα αλλάξει ο τρόπος των επιθέσεων και θα χρησιμοποιηθούν και πιο σύγχρονοι πύραυλοι.

Ο αξιωματούχος ανέφερε σύμφωνα με το πρακτορείο FARS, πως με δεδομένη την πρόβλεψη για παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου, «οι πύραυλοι που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής σε αυτόν τον γύρο επιθέσεων ανήκουν κυρίως στα έτη 2012, 2013 και 2014, και το Ιράν μέχρι στιγμής, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, δεν έχει χρησιμοποιήσει τους πυραύλους νέας γενιάς».

«Νέο είδος επιθέσεων με προηγμένους πυραύλους»

Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ένα «νέο είδος επιθέσεων» που θα χρησιμοποιήσει «προηγμένους και λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς».

Περιγράφοντας τη δυναμική της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, ο εν λόγω αξιωματούχος σημείωσε ότι ο κύκλος σχεδιασμού και παραγωγής στις γραμμές συναρμολόγησης πυραύλων ήταν πάντα ενεργός και η διαδικασία κατασκευής διαφόρων πυραυλικών συστημάτων συνεχίζεται ταυτόχρονα και συνεχώς.

Ισραήλ: Καταστρέψαμε περισσότερους από 300 εκτοξευτές πυραύλων

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Εγιάλ Ζαμίρ, σημείωσε πως μέχρι σήμερα, οι πιλότοι της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έχουν εκτελέσει 2.500 επιθέσεις με πάνω από 6.000 πυρομαχικά. Επιπλέον ανέφερε ότι μέσα σε 24 ώρες, οι Ισραηλινοί πιλότοι άνοιξαν το δρόμο προς την Τεχεράνη.

