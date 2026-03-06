ΗΠΑ: Προσευχή στον Λευκό Οίκο για την επιτυχία του Τραμπ και των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν - Βίντεο

Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα βίντεο με πάστορες που προσεύχονται για την επιτυχία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν

Μια ομάδα από Ευαγγελικούς πάστορες συγκεντρώθηκε χθες (5/3) στο Οβάλ Γραφείο για να προσευχηθεί για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ καθώς συνεχίζεται η στρατιωτική εκστρατεία ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν. Η προσευχή, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο που κοινοποίησε ο αναπληρωτής αρχηγός του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, επικεντρώθηκε στη θεϊκή προστασία για τον πρόεδρο και τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το απόσπασμα που κυκλοφόρησε δείχνει τους πάστορες να βάζουν τα χέρια τους στον Τραμπ, ενώ προσεύχονται για σοφία, δύναμη και προστασία για τον ίδιο τον πρόεδρο αλλά και τα αμερικανικά στρατεύματα. Η προσευχή διεξήχθη από τον Πάστορα Τομ Μάλινς, ο οποίος ζήτησε από τον Θεό να καθοδηγήσει τον Τραμπ στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει το έθνος, λίγες ημέρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν την Επιχείρηση «Επική Οργή», με στόχο τις στρατιωτικές υποδομές και την ηγεσία του Ιράν.

Ο Μάλινς ηγείται της πνευματικής συγκέντρωσης, επικαλούμενος τη θεϊκή ευλογία και καθοδήγηση για τον Αμερικανό πρόεδρο, την ώρα που επεκτείνεται η στρατιωτική αντιπαράθεση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. «Προσεύχομαι για τη χάρη και την προστασία Του πάνω σας. Προσεύχομαι για τη χάρη και την προστασία Του πάνω στα στρατεύματά μας και σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες μας που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις μας», ακούγεται να λέει ο θρησκευτικός ηγέτης.

Η προσευχή πραγματοποιήθηκε καθώς η αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία κατά του Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου εντείνεται, με τις αμερικανικές δυνάμεις να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις που έχουν οδηγήσει σε απώλειες και από τις δύο πλευρές. Το Ιράν έχει απαντήσει με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που στοχεύουν ισραηλινά εδάφη και χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, διευρύνοντας τη σύγκρουση και αυξάνοντας τα διακυβεύματα για το αμερικανικό προσωπικό που σταθμεύει σε όλη την περιοχή.

Τα αμερικανικά Μέσα εν τω μεταξύ έγραψαν πως ένας διοικητής του στρατού φέρεται να είπε σε προσωπικό των ΗΠΑ ότι ο Τραμπ «έχει χριστεί από τον Ιησού για να ανάψει τη φωτιά στο Ιράν, να προκαλέσει τον Αρμαγεδδώνα και να σηματοδοτήσει την επιστροφή του στη Γη», σύμφωνα με μια ομάδα θρησκευτικής ελευθερίας που ασχολείται με παράπονα από μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Οι στρατιωτικοί διοικητές των ΗΠΑ σύμφωνα με καταγγελίες επικαλούνται εξτρεμιστική χριστιανική ρητορική σχετικά με τους βιβλικούς «έσχατους καιρούς» για να δικαιολογήσουν τη συμμετοχή τους στον πόλεμο του Ιράν στα στρατεύματα, σύμφωνα με καταγγελίες που υποβλήθηκαν στο Ίδρυμα Θρησκευτικής Ελευθερίας του Στρατού (MRFF). Την ίδια ημέρα που δημοσιεύτηκε η έκθεση, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, περιέγραψε το Ιράν ως «τρελό καθεστώς» που είναι «αποφασισμένο να βασιστεί σε προφητικές ισλαμιστικές αυταπάτες».

