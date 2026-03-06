Ιράν: Ιμάμης ντυμένος με στρατιωτική παραλλαγή για τις προσευχές της Παρασκευής

Μεγάλη πλήθη συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη καθώς σήμερα είναι η μέρα προσευχής για τους μουσουλμάνους. Ωστόσο οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν συνεχίζονται για σήμερα έβδομη ημέρα του πολέμου.

Ταυτόχρονα η ιρανική ιστοσελίδα Tehran Times, που έχει στενούς δεσμούς με το καθεστώς του Ιράν, δημοσίευσε φωτογραφία ενός ιμάμη στην πόλη Χοραμαμπάντ ο οποίος έκανε το κήρυγμα της Παρασκευής ντυμένος με στρατιωτική παραλλαγή.

Ωστόσο φαίνεται ότι είναι Σάγιντ αφού φοράει κανονικά το μαύρο τουρμπάνι των κληρικών που δηλώνουν ότι είναι απόγονοι της οικογένειας του προφήτη Μωάμεθ.

Σήμερα το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε τους βαλλιστικούς πυραύλους μακράς εμβέλειας Khorramshahr 4, Kheibar, και Φατάχ κατά αμερικανικών και ισραηλινών στόχων στα πλαίσια της Επιχείρησης «True Promise».

Επιπλέον η ιρανική τηλεόραση έδειξε πλάνα με τις χερσαίες δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης να εκτοξεύουν πυραύλων κατά θέσεων των Κούρδων στο βόρειο Ιράκ.

