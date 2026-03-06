Επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς: Να μην επηρεαστεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Τι συζήτησε ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό από το Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή.
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να μην επηρεαστεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.
