Συνάντηση Μητσοτάκη – Νατσιού: «Πρώτη μας υποχρέωση η προστασία της Κύπρου»

Ο πρόεδρος της «Νίκης» ζήτησε η κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες και να προστατεύσει τις ελληνικές επιχειρήσεις

Μίλτος Τσεκούρας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Δημήτρη Νατσιό

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο γραφείο του στη Βουλή με τον Πρόεδρο του κόμματος «Νίκη» Δημήτρη Νατσιό, προκειμένου να τον ενημερώσει, μετά από αίτημά του, για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός και ο Δημήτρης Νατσιός είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου για μια κατ’ ιδίαν ενημέρωση για τις πολύ σημαντικές εξελίξεις στη ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Θα ήθελα να επαναλάβω και δημόσια αυτά τα οποία είπα και πριν από λίγες μέρες στη Βουλή. Η χώρα μας είναι μία ειρηνική δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας σε μία εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή.

Πρώτη μας υποχρέωση, προφανώς, ήταν να συνδράμουμε στον Ελληνισμό της Κύπρου, παρέχοντας στην Κύπρο την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική προστασία την οποία αυτή την εποχή χρειάζεται. Ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε, ακολούθησαν και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο και την ευρωπαϊκή διάσταση αυτής της πρωτοβουλίας.

Και βέβαια, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στις εξαιρετικά σύνθετες προσπάθειες επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε πολλές διαφορετικές χώρες του Κόλπου. Όπως ξέρετε, ήδη αρκετές πτήσεις έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Δρομολογούνται και άλλες.

Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών και ειδικά τις κατά τόπους Πρεσβείες και Προξενικές Αρχές, διότι σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες κατάφεραν και οργάνωσαν μία πολύ σύνθετη αποστολή. Αύριο θα υπάρχει μία πτήση με πολύ μεγάλο αεροσκάφος από το Ντουμπάι και καλώ τους Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, εφόσον το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Εξωτερικών και με την κατά τόπους Πρεσβεία εάν επιθυμούν να επιστρέψουν.

Και θέλω να γνωρίζουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες ότι η πατρίδα τούς φροντίζει όπου και αν αυτοί βρίσκονται, και εφόσον επιθυμούν να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα, θα κινήσουμε γη και ουρανό για να γίνει αυτό πράξη.

«Πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο πεδίο συνεννόησης»

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Νατσιός υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ένα ελάχιστο πεδίο συνεννόησης, επισημαίνοντας ότι η διχόνοια έχει κοστίσει ακριβά στη χώρα. «Ζήτησα να ενημερωθώ, κ. Πρωθυπουργέ, γιατί νομίζω στα εθνικά θέματα και στις κρίσιμες στιγμές που ζούμε πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο πεδίο συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Εξάλλου, η ιστορική εμπειρία μάς έχει διδάξει ότι η διχόνοια έχει προκαλέσει πολλά δεινά στην πατρίδα μας.

Ο πόλεμος είναι πρόξενος πολλών κακών και δυστυχώς η κατάσταση, διαβάζουμε, επιδεινώνεται. Αυτή η επιδείνωση δεν προοιωνίζεται τίποτα καλό και για την πατρίδα και για την ανθρωπότητα. Επ’ ουδενί η Ελλάδα δεν πρέπει να εμπλακεί στην πολεμική σύρραξη.

Χαιρετίσαμε την αποστολή και την κάθοδο στην Κύπρο αεροναυτικών δυνάμεων. Η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια του Ελληνισμού. Για εμάς στη «Νίκη», η πατρίδα, η σημαία, ο Ελληνισμός, η ρωμιοσύνη είναι πάνω απ’ όλα και πιστεύω ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί και πάλι το ξεχασμένο σήμερα ενιαίο αμυντικό δόγμα.

Βεβαίως, πρέπει να πούμε και να σκεφτούμε ότι ο ελληνικός λαός θα υποστεί και αυτός τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, και τα ελληνικά νοικοκυριά και οι ελληνικές επιχειρήσεις. Γι’ αυτό νομίζουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες, να προστατεύσει τις ελληνικές επιχειρήσεις στις δύσκολες αυτές στιγμές.

Εύχομαι από καρδίας να πρυτανεύσει η λογική και να βασιλεύσει η ειρήνη στην πολύπαθη αυτή περιοχή».

