Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Εθνική οδό Χανίων - Ρεθύμνου

Ένα σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης 05 Μαρτίου στις 20:00, στην Εθνική οδό Χανίων – Ρεθύμνου, με εγκατάλειψη.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλνει η παθούσα οδηγός, ένα όχημα από το αντίθετο ρεύμα για άγνωστους λόγους, βγήκε εκτός πορείας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το δικό της όχημα.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr

Διαβάστε επίσης