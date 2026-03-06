Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Εθνική οδό Χανίων - Ρεθύμνου
Όχημα από το αντίθετο ρεύμα για άγνωστους λόγους, βγήκε εκτός πορείας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο όχημα
Ένα σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης 05 Μαρτίου στις 20:00, στην Εθνική οδό Χανίων – Ρεθύμνου, με εγκατάλειψη.
Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλνει η παθούσα οδηγός, ένα όχημα από το αντίθετο ρεύμα για άγνωστους λόγους, βγήκε εκτός πορείας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το δικό της όχημα.
