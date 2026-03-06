ΕΛΤΑ: Ποια καταστήματα μεταφέρονται και πού – Οι υπηρεσίες που θα παρέχουν

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ για τη δεύτερη φάση μετασχηματισμού και όλες οι αλλαγές που έρχονται

ΕΛΤΑ: Ποια καταστήματα μεταφέρονται και πού – Οι υπηρεσίες που θα παρέχουν
Συνεχίζονται οι αλλαγές στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, καθώς προχωρά η δεύτερη φάση μετασχηματισμού τους, η οποία αφορά στη μεταφορά δραστηριότητας 30 συνολικά καταστημάτων μέσα στον Μάρτιο.

Όπως αναφέρουν τα ΕΛΤΑ, τα πρώτα 7 πρώτα καταστήματα θα λειτουργήσουν σε νέα ταχυδρομικά πρακτορεία ή πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier «που βρίσκονται και εδώ σε πολύ μικρή απόσταση από τα υπάρχοντα καταστήματα. Οι μεταφορές ολοκληρώνονται έως τις 6 Μαρτίου 2026».

ΕΛΤΑ: Ποια καταστήματα μεταφέρονται

Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα μεταφέρεται:

  • Νέα Αρτάκη Ευβοίας: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το υφιστάμενο κατάστημα, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 51, 34600 Νέα Αρτάκη.
  • Κρέστενα Ηλείας: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 70 μέτρων, επί της οδού Σεφερλή Χρ. 4, 27 055 Κρέστενα.
  • Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 170 μέτρων από το υφιστάμενο κατάστημα.
  • Ληξούρι Κεφαλληνίας: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων, επί της οδού Λαυράγκα 3, 28 200 Ληξούρι.
  • Σέρβια Κοζάνης: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων, επί της οδού Αγίου Γεωργίου 10, 50 500 Σέρβια.
  • Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας: στο υφιστάμενο Ταχυδρομικό Πρακτορείο Κατοχής, σε απόσταση 1400μέτρων.
  • Γύθειο Λακωνίας: στο νέο Πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 10, 23 200 Γύθειο.

Ποιες υπηρεσίες θα προσφέρουν τα νέα καταστήματα

«Τα νέα πρακτορεία θα παρέχουν το σύνολο των βασικών υπηρεσιών θυρίδας, όπως πληρωμή σύνταξης, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Οι τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank πραγματοποιούνται μέσω του υφιστάμενου τραπεζικού δικτύου και των ΑΤΜ κάθε περιοχής, καθώς και μέσω εναλλακτικών σημείων εξυπηρέτησης», επισημαίνει η διοίκηση των ΕΛΤΑ και προσθέτει:

«Η διανομή σε κάθε περιοχή, καθώς και η κατ' οίκον εξυπηρέτηση των πολιτών, συνεχίζονται κανονικά με τον ίδιο ρυθμό και τη συχνότητα επισκέψεων που ίσχυαν μέχρι σήμερα, χωρίς καμία αλλαγή. Το τακτικό προσωπικό διατηρεί πλήρως τη θέση εργασίας του και μετακινείται σε άλλο κατάστημα εντός του ίδιου νομού, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του δικτύου»

«Σε κάθε φάση του μετασχηματισμού ακολουθείται η ίδια διαδικασία: Προηγείται διάλογος με την τοπική κοινωνία, ενημερώνονται όλοι οι πολίτες με ανακοινώσεις και αφίσες , ενώ για ένα διάστημα λειτουργούν παράλληλα το υπάρχον και το νέο σημείο εξυπηρέτησης, ώστε η μετάβαση να πραγματοποιείται ομαλά και χωρίς καμία αναστάτωση για τους πολίτες», τονίζεται στην ανακοίνωση και προστίθεται:

«Τα ΕΛΤΑ θα συνεχίσουν να ενημερώνουν με σαφήνεια και διαφάνεια για κάθε επόμενο βήμα στην πορεία του μετασχηματισμού, παρέχοντας έγκαιρα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τοπικά και στο www.elta.gr, με στόχο η πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες να παραμένει αδιάλειπτη σε κάθε περιοχή της χώρας» καταλήγει η ανακοίνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων».

