Εξομολόγηση Ζελένσκι: «Είναι πολύ επικίνδυνο να βλέπω τα παιδιά μου» - Του λείπει η οικογένειά του

Ο Ουκρανός πρόεδρος δηλώνει ότι δεν μπορεί να βλέπει τα παιδιά του που ζουν σε μυστική τοποθεσία

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Εξομολόγηση Ζελένσκι: «Είναι πολύ επικίνδυνο να βλέπω τα παιδιά μου» - Του λείπει η οικογένειά του

Ισραηλινά μαχητικά στον αέρα πριν χτυπήσουν στόχους στο Ιράν, Μάρτιος 2026.

IDF
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πόσο συχνά βλέπει την οικογένειά του ο άνθρωπος που είναι ο κύριος στόχος των δολοφόνων της Ρωσίας, έχει επιβιώσει από πολυάριθμες απόπειρες δολοφονίας και ζει υπό βομβαρδισμούς;

Η απάντηση που δίνει στην εφημερίδα Independent o Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι «όχι πολύ συχνά». Ωστόσο αυτή είναι η ζωή εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών στη χώρα του και εκατομμυρίων παιδιών που, όπως και τα δικά του, πηγαίνουν στο σχολείο ή παρακολουθούν μαθήματα στο σπίτι εν μέσω των ρωσικών βομβαρδισμών και επιθέσεων.

«Τα παιδιά μας στο σχολείο, μελετούν και πρέπει να τρέχουν πολύ γρήγορα στα καταφύγια», είπε ο Ζελένσκι. Και πρόσθεσε: «Πρέπει να το κάνουν. Δεν έχει σημασία πού σπουδάζουν, στην πρωτεύουσα ή πιο κοντά στην πρώτη γραμμή (σ.σ. του πολέμου), γιατί οι πύραυλοι δεν επιλέγουν πού θα χτυπήσουν. Φέρνουν μόνο καταστροφή... Γι' αυτό όλα τα παιδιά μας βρίσκονται σε κίνδυνο».

Βολοντίμιρ Ζελένσκι οικογένεια

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε παλαιότερες στιγμές με την οικογένειά του, πριν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Instagram

Έτσι ο Ζελένσκι περνάει λίγο χρόνο με τη σύζυγό του, Ολένα Ζελένσκα, ή τον γιο του, Κυρίλο. Ο γιος του Ζελένσκι μόλις έκλεισε τα 13, αλλά έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του σε μια χώρα σε πόλεμο μετά την εισβολή της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι και η σύζυγός του έχουν αποκτήσει και μία 21χρονη κόρη, την Ολεξάνδρα.

Τα παιδιά και η σύζυγός του ζουν σε μυστική τοποθεσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξήγησε ότι έχει λίγο χρόνο να περάσει με την οικογένειά του λόγω της δουλειάς του και σπάνια τους επισκέπτεται επειδή «είναι επίσης επικίνδυνο».
Ζουν σε μυστική τοποθεσία, όπως και ο ίδιος. Αλλά γνωρίζει ότι οι κινήσεις του υπόκεινται σε εντατική παρακολούθηση και κατασκοπεία από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν οργανώσει τουλάχιστον 11 σχέδια για τη δολοφονία του.

Μαζί με την οικογένειά του, ήταν επίσης στόχος των ρωσικών ειδικών δυνάμεων και των μονάδων της μυστικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας, FSB που έστειλε το Κρεμλίνο για να αποκεφαλίσει την ηγεσία της Ουκρανίας. Ωστόσο ο Ζελένσκι αρνήθηκε τις προσφορές των ΗΠΑ να φύγει στην εξορία και να βρει ασφάλεια.

Τώρα πρέπει να είναι προσεκτικός σχετικά με τον ποιους επισκέπτεται. Γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο θα τους καταστήσει στόχο των αεροπορικών επιθέσεων της Ρωσίας ή των τοπικών επιθέσεων με τη συμμετοχή Ουκρανών που έχουν στρατολογηθεί είτε με εκβιασμό είτε επί πληρωμή από Ρώσους.

zelensky-3.jpg

«Το ίδιο ισχύει και για την οικογένειά μου. Γι' αυτό προσπαθώ να μην πηγαίνω πολύ συχνά σε ορισμένα μέρη», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Independent, τα τελευταία χρόνια του πολέμου έχουν καταβάλλει τον Ζελένσκι. Έφτασε στην διαδικτυακή συνέντευξη με κουρασμένη και καταβεβλημένη όψη, αλλά σύντομα ενδιαφέρθηκε για τα προς συζήτηση θέματα και χρησιμοποίησε τον χαλαρό του ύφος για να προβάλλει το καλό του χιούμορ και την ανυπακοή του.

Ο Ζελένσκι δεν ταυτίζει τον εαυτό του με το ουκρανικό κράτος, όπως κάνει ο Πούτιν με το ρωσικό κράτος. Οι απλοί Ουκρανοί φρόντισαν να του καταστήσουν σαφές πέρυσι τη διάκριση αυτή όταν διαδήλωσαν εναντίον στα σχέδια της κυβέρνησης του να καταργήσει την ανεξαρτησία των μονάδων καταπολέμησης της διαφθοράς.

zelensky-2.jpg

Η οικογένεια του Ζελένσκι δεν θέλει να είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος

Οι διαμαρτυρίες ανάγκασαν την κυβέρνηση να κάνει στροφή 180 μοιρών στην πολιτική της. Ορισμένοι από τους στενότερους συνεργάτες του Ζελένσκι έχουν εμπλακεί, κατηγορηθεί ή καταφύγει στην εξορία εξαιτίας υποθέσεων διαφθοράς με καταχρήσεις εκατομμυρίων δολαρίων.

Τώρα που κυβερνά μια χώρα υπό στρατιωτικό νόμο, δεν μπορεί νομικά να προκηρύξει νέες εκλογές μέχρι να επιτευχθεί ικανοποιητική ειρήνη και το κοινοβούλιο να άρει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο θα είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία;

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είμαι (σ.σ. υποψήφιος). Πρώτον, επειδή δεν μπορείς να είσαι ο πρόεδρος που όλοι αγαπούν. Το καταλαβαίνω. Δεν πειράζει. … Είναι κρίμα! Αλλά πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αλλά δεν θέλω να είμαι, δεν θέλω να είμαι ο πρόεδρος που αγωνίζεται στις εκλογές, αλλά ξέρει ότι θα έρθει τελευταίος και στη συνέχεια χρησιμοποιεί διοικητικούς πόρους για την εκστρατεία του», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Αποκάλυψε ότι το 2019 δεν συμβουλεύτηκε την οικογένειά του σχετικά με το αν θα έπρεπε να θέσει υποψηφιότητα, καθώς πίστευε ότι αυτό θα ήταν προς το συμφέρον της χώρας. Τώρα οι προτεραιότητές του μακροπρόθεσμα έχουν αλλάξει.

«Αυτή τη φορά, φυσικά, για μένα, μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις θα εξαρτηθεί από την οικογένειά μου», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε τι λένε τα μέλη της οικογένειας του για το ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος ο Ζελένσκι απάντησε: «Λένε "όχι"».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:13ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό σχέδιο διαφυγής του Τραμπ για την Ημέρα της Κρίσης - Οι 3 απόρρητες βάσεις των ΗΠΑ

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η Ρωσία βοηθάει το Ιράν να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους

14:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Euroleague: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις Μακάμπι – Χάποελ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Το Ιράν θα χρησιμοποιήσει πιο προηγμένους πυραύλους τις επόμενες ημέρες

14:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Στις 24 Μαρτίου η κλήρωση των Playoffs και Playouts

14:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προσευχή στον Λευκό Οίκο για την επιτυχία του Τραμπ και των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν - Βίντεο

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με το Ισραήλ» λέει ο Γκιουλέρ - Η πρόταση στις ΗΠΑ για τους S400

14:32WHAT THE FACT

Όταν ο Τουταγχαμών είδε ξανά το φως - Η συγκλονιστική ανακάλυψη τη μέρα που άνοιξε η σαρκοφάγος του

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με κρυπτονομίσματα: 14,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη - Η πυραμίδα, ο "ambassador" κι ο "leader"

14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Νατσιού: «Πρώτη μας υποχρέωση η προστασία της Κύπρου»

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Εξομολόγηση Ζελένσκι: «Είναι πολύ επικίνδυνο να βλέπω τα παιδιά μου» - Του λείπει η οικογένειά του

13:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τέλος η αγωνία για Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παίρνει παραγγελία πελάτισσας και τα... μπερδεύει λίγο

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: 50 μαχητικά αεροσκάφη με 100 βόμβες «ισοπέδωσαν» το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ

13:38LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Στέλιος Μάινας εισβάλλει στη σειρά

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από τη διάσωση Ιρανών ναυτικών στη Σρι Λάνκα - Αμερικανικό υποβρύχιο τορπίλισε το πλοίο τους

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βρετανός πιλότος F-35 που έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας ιρανικά drones: Το γιόρτασε πίνοντας… κυπριακή μπύρα

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής 32 ελληνικά πλοία στον Κόλπο - 85 οι εγκλωβισμένοι ναυτικοί

13:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Μαζί στο διπλό Τζόκοβιτς – Τσιτσιπάς

13:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες φίλων της Νεκταρίας για την οικογένεια του 38χρονου: «Ήθελαν να κάνουν μόνοι τους την κηδεία για να τον "ξεπλύνουν"»

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με το Ισραήλ» λέει ο Γκιουλέρ - Η πρόταση στις ΗΠΑ για τους S400

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποστέλλεται πυροβολαρχία Patriot, ζεύγος F-16 στη βόρεια Ελλάδα για κάλυψη της Βουλγαρίας

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

14:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προσευχή στον Λευκό Οίκο για την επιτυχία του Τραμπ και των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν - Βίντεο

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Sabah σε Δένδια: «Παίζεις με τη φωτιά Νίκο» - Ενόχληση στον τουρκικό Τύπο για τους Patriot στη Κάρπαθο

12:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Δολοφονούσε μωρά σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog - Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό - «Νόμιμο το να πλήξουμε ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων» λέει η Βρετανία

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: 50 μαχητικά αεροσκάφη με 100 βόμβες «ισοπέδωσαν» το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη οδηγία της Σουηδίας στους πολίτες της: «Κρατήστε μετρητά στα σπίτια σας»

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η Ρωσία βοηθάει το Ιράν να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βρετανός πιλότος F-35 που έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας ιρανικά drones: Το γιόρτασε πίνοντας… κυπριακή μπύρα

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Οι Αρχές εξετάζουν τα σενάρια για το πώς βρέθηκε στο κενό ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στο «Ελ.Βενιζέλος»: Άνδρες τσακώθηκαν στην «ουρά» συναλλάγματος (βίντεο)

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ