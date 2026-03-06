Εξομολόγηση Ζελένσκι: «Είναι πολύ επικίνδυνο να βλέπω τα παιδιά μου» - Του λείπει η οικογένειά του

Πόσο συχνά βλέπει την οικογένειά του ο άνθρωπος που είναι ο κύριος στόχος των δολοφόνων της Ρωσίας, έχει επιβιώσει από πολυάριθμες απόπειρες δολοφονίας και ζει υπό βομβαρδισμούς;

Η απάντηση που δίνει στην εφημερίδα Independent o Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι «όχι πολύ συχνά». Ωστόσο αυτή είναι η ζωή εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών στη χώρα του και εκατομμυρίων παιδιών που, όπως και τα δικά του, πηγαίνουν στο σχολείο ή παρακολουθούν μαθήματα στο σπίτι εν μέσω των ρωσικών βομβαρδισμών και επιθέσεων.

«Τα παιδιά μας στο σχολείο, μελετούν και πρέπει να τρέχουν πολύ γρήγορα στα καταφύγια», είπε ο Ζελένσκι. Και πρόσθεσε: «Πρέπει να το κάνουν. Δεν έχει σημασία πού σπουδάζουν, στην πρωτεύουσα ή πιο κοντά στην πρώτη γραμμή (σ.σ. του πολέμου), γιατί οι πύραυλοι δεν επιλέγουν πού θα χτυπήσουν. Φέρνουν μόνο καταστροφή... Γι' αυτό όλα τα παιδιά μας βρίσκονται σε κίνδυνο».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε παλαιότερες στιγμές με την οικογένειά του, πριν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Instagram

Έτσι ο Ζελένσκι περνάει λίγο χρόνο με τη σύζυγό του, Ολένα Ζελένσκα, ή τον γιο του, Κυρίλο. Ο γιος του Ζελένσκι μόλις έκλεισε τα 13, αλλά έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του σε μια χώρα σε πόλεμο μετά την εισβολή της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι και η σύζυγός του έχουν αποκτήσει και μία 21χρονη κόρη, την Ολεξάνδρα.

Τα παιδιά και η σύζυγός του ζουν σε μυστική τοποθεσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξήγησε ότι έχει λίγο χρόνο να περάσει με την οικογένειά του λόγω της δουλειάς του και σπάνια τους επισκέπτεται επειδή «είναι επίσης επικίνδυνο».

Ζουν σε μυστική τοποθεσία, όπως και ο ίδιος. Αλλά γνωρίζει ότι οι κινήσεις του υπόκεινται σε εντατική παρακολούθηση και κατασκοπεία από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν οργανώσει τουλάχιστον 11 σχέδια για τη δολοφονία του.

Μαζί με την οικογένειά του, ήταν επίσης στόχος των ρωσικών ειδικών δυνάμεων και των μονάδων της μυστικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας, FSB που έστειλε το Κρεμλίνο για να αποκεφαλίσει την ηγεσία της Ουκρανίας. Ωστόσο ο Ζελένσκι αρνήθηκε τις προσφορές των ΗΠΑ να φύγει στην εξορία και να βρει ασφάλεια.

Τώρα πρέπει να είναι προσεκτικός σχετικά με τον ποιους επισκέπτεται. Γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο θα τους καταστήσει στόχο των αεροπορικών επιθέσεων της Ρωσίας ή των τοπικών επιθέσεων με τη συμμετοχή Ουκρανών που έχουν στρατολογηθεί είτε με εκβιασμό είτε επί πληρωμή από Ρώσους.

«Το ίδιο ισχύει και για την οικογένειά μου. Γι' αυτό προσπαθώ να μην πηγαίνω πολύ συχνά σε ορισμένα μέρη», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Independent, τα τελευταία χρόνια του πολέμου έχουν καταβάλλει τον Ζελένσκι. Έφτασε στην διαδικτυακή συνέντευξη με κουρασμένη και καταβεβλημένη όψη, αλλά σύντομα ενδιαφέρθηκε για τα προς συζήτηση θέματα και χρησιμοποίησε τον χαλαρό του ύφος για να προβάλλει το καλό του χιούμορ και την ανυπακοή του.

Ο Ζελένσκι δεν ταυτίζει τον εαυτό του με το ουκρανικό κράτος, όπως κάνει ο Πούτιν με το ρωσικό κράτος. Οι απλοί Ουκρανοί φρόντισαν να του καταστήσουν σαφές πέρυσι τη διάκριση αυτή όταν διαδήλωσαν εναντίον στα σχέδια της κυβέρνησης του να καταργήσει την ανεξαρτησία των μονάδων καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η οικογένεια του Ζελένσκι δεν θέλει να είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος

Οι διαμαρτυρίες ανάγκασαν την κυβέρνηση να κάνει στροφή 180 μοιρών στην πολιτική της. Ορισμένοι από τους στενότερους συνεργάτες του Ζελένσκι έχουν εμπλακεί, κατηγορηθεί ή καταφύγει στην εξορία εξαιτίας υποθέσεων διαφθοράς με καταχρήσεις εκατομμυρίων δολαρίων.

Τώρα που κυβερνά μια χώρα υπό στρατιωτικό νόμο, δεν μπορεί νομικά να προκηρύξει νέες εκλογές μέχρι να επιτευχθεί ικανοποιητική ειρήνη και το κοινοβούλιο να άρει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο θα είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία;

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είμαι (σ.σ. υποψήφιος). Πρώτον, επειδή δεν μπορείς να είσαι ο πρόεδρος που όλοι αγαπούν. Το καταλαβαίνω. Δεν πειράζει. … Είναι κρίμα! Αλλά πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αλλά δεν θέλω να είμαι, δεν θέλω να είμαι ο πρόεδρος που αγωνίζεται στις εκλογές, αλλά ξέρει ότι θα έρθει τελευταίος και στη συνέχεια χρησιμοποιεί διοικητικούς πόρους για την εκστρατεία του», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Αποκάλυψε ότι το 2019 δεν συμβουλεύτηκε την οικογένειά του σχετικά με το αν θα έπρεπε να θέσει υποψηφιότητα, καθώς πίστευε ότι αυτό θα ήταν προς το συμφέρον της χώρας. Τώρα οι προτεραιότητές του μακροπρόθεσμα έχουν αλλάξει.

«Αυτή τη φορά, φυσικά, για μένα, μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις θα εξαρτηθεί από την οικογένειά μου», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε τι λένε τα μέλη της οικογένειας του για το ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος ο Ζελένσκι απάντησε: «Λένε "όχι"».

