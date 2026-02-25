Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ζελένσκι πριν τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων

Ντόναλντ Τραμπ, και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανταλλάσσουν χειραψία κατά τη συνάντησή τους στο Trump Tower στη Νέα Υόρκη. (2024)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν μια τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα, είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος επικοινωνίας του Ουκρανού προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν, έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ζελένσκι και Τραμπ ολοκλήρωσαν την τηλεφωνική συνομιλία τους.

«Όλη η υποστήριξη που λαμβάνει σήμερα η Ουκρανία αποδεικνύει σαφώς ότι οι εταίροι μας στέκονται στο πλευρό της. Τον Μάρτιο, θα συνεχίσουμε τις ενεργές διπλωματικές μας προσπάθειες, πολλά έχουν ήδη προγραμματιστεί. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την Ουκρανία», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η επικοινωνία αυτή μεταξύ των δύο προέδρων προηγείται της διεξαγωγής αύριο στη Γενεύη συνομιλιών μεταξύ του Ουκρανού διαπραγματευτή Ρούστεμ Ουμέροφ και των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, που προορίζονται να προετοιμάσουν νέες τριμερείς διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, για τον Μάρτιο.

