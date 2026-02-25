Οργή στην Τουρκία για Νετανιάχου - Μόντι: Ευχαρίστησε τους Ινδούς για τις μάχες κατά Οθωμανών

Η αναφορά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στους Ινδούς Λογχοφόρους που ταπείνωσαν τον οθωμανικό στρατό στη Χάιφα προκάλεσε την έκρηξη του «λογογράφου» του Ερντογάν

Νετανιάχου και Μόντι στην Κνεσετ

AP
«Φωτιές» άναψε στην Τουρκία η ιστορική αναδρομή, που ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμιν Νετανιάχου, επέλεξε να κάνει απευθυνόμενος στον Ινδό ομολογό του Ναρέντρα Μόντι, κατά την παρουσία του δεύτερου στην Κνεσέτ.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην απελευθέρωση της Χάιφα το 1918, εξυμνώντας τη δράση των Ινδών στρατιωτών που υπηρετούσαν τότε στον βρετανικό στρατό. Η δήλωσή του ήταν σαφής ως προς τον ρόλο τους στην κατάλυση της οθωμανικής κυριαρχίας:

«Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ βρισκόμασταν ακόμη υπό οθωμανική κατοχή, ανάμεσα σε εκείνους που μας βοήθησαν να απελευθερώσουμε αυτή τη χώρα, εκτός από τον βρετανικό στρατό, υπήρχαν και γενναίοι Ινδοί στρατιώτες και διοικητές που πολέμησαν σαν λιοντάρια. Στη μάχη της Χάιφα, οι Οθωμανικές δυνάμεις απωθήθηκαν. Ποιοι έτρεξαν μπροστά, ποιοι θυσίασαν τη ζωή τους; Οι Ινδοί . Αυτό δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Έδωσαν τη ζωή τους για εμάς».

Η μάχη της Χάιφα

Η αναφορά αυτή αγγίζει μια από τις πιο ένδοξες σελίδες της ινδικής στρατιωτικής ιστορίας, τη δράση των Ινδών Λογχοφόρων. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1918, οι λογχοφόροι των κρατιδίων Jodhpur και Mysore εξαπέλυσαν μια παράτολμη έφοδο με λόγχες και σπαθιά ενάντια σε οχυρωμένες οθωμανικές θέσεις με πολυβόλα στο όρος Κάρμηλος, καταφέρνοντας μια συντριπτική νίκη που σφράγισε την τύχη της περιοχής.

Όπως ειναι φυσικό η ιστορική αναφορά, την στιγμή που το Ισραήλ υπογράφει σειρά συμφωνιών με την Ινδία, έγινε αντιληπτή από την Τουρκία ως κάτι ... παραπάνω από μια απλή ιστορική υπόμνηση.

Η «έκρηξη» Καραγκιούλ: «Θα υπάρξει τίμημα»

Η αναφορά Νετανιάχου στην μάχη της Χάιφα «έπαιξε» εκτενώς, τόσο στα τουρκικά μέσα όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και η απάντηση αήρθε σε υψηλούς τόνους από τον Ιμπραήμ Καραγκιούλ, δημοσιογράφο που θεωρείται εκ των στενών συνομιλητών και «λογογράφος» του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Καραγκιούλ, μέσω της πλατφόρμας Χ, κατηγόρησε τους δύο ηγέτες για κοινό μέτωπο κατά της Τουρκίας:

«Ενώθηκαν στο μίσος τους για την Οθωμανική Αυτοκρατορία! Ξέχασαν (οι ισραηλινοί) εκείνους που τους έσωσαν από την Ισπανία. Εμείς όμως θα ξέρουμε πώς να τους το θυμίσουμε. Ούτε εμείς ξεχάσαμε αυτούς που κατέστρεψαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν από εκατό χρόνια. Αυτή η μνήμη μας είναι πολύ ζωντανή. Φυσικά, σε αυτόν τον αιώνα θα υπάρξει ένα τίμημα γι' αυτό. Αυτός είναι ο φόβος τους».

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο Καραγκιούλ στράφηκε και κατά της Ινδίας, χρησιμοποιώντας το ιστορικό παρελθόν της χώρας ως έμμεση απειλή: «Όσο για την Ινδία, είναι πλέον χρέος μας να τους θυμίσουμε την Αυτοκρατορία των Μουγκάλ (Babur)», αναφερόμενος στην ισλαμική δυναστεία που κυβέρνησε την ινδική υποήπειρο για αιώνες.

Γεωπολιτικό υπόβαθρο και συμβολισμοί

Η οργή της Άγκυρας υπερβαίνει τη συναισθηματική φόρτιση για το τέλος της Αυτοκρατορίας. Σε μια περίοδο που ο Ερντογάν διεκδικεί τον ρόλο του ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου και διατηρεί στρατηγική συμμαχία με το Πακιστάν, η σύσφιξη των σχέσεων Ισραήλ-Ινδίας αντιμετωπίζεται ως απειλή. Για την τουρκική ηγεσία, η παρουσίαση των Ινδών στρατιωτών ως «απελευθερωτών» από τους Ισραηλινούς και ως νικητών επί των Οθωμανών, αποτελεί ευθύ χτύπημα κατά των νεο-οθωμανικών σχεδιασμών τους, που εκτείνονται και σε όλη την Μέση Ανατολή.

