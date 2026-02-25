Νετανιάχου: Στρατηγική συμμαχία Ινδίας-Ισραήλ κατά των ριζοσπαστικών σιιτικών και σουνιτικών αξόνων

Επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί στο Ισραήλ ο πρωθυπουργός της Ινδίας  - Ενίσχυση των συνεργασιών στους τομείς της άμυνας, της τεχνολογίας και των περιφερειακών συμμαχιών σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό πλαίσιο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εκφωνεί ομιλία στην Κνεσσέτ (ισραηλινό κοινοβούλιο) έχοντας εξ ευωνύμων του τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι

EPA
Μιλώντας στην Ολομέλεια της ισραηλινής Βουλής, Κνεσέτ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καλωσόρισε τον Ινδό ομόλογό του και διαμήνυσε: «Ινδία και το Ισραήλ θα οικοδομήσουν μια "σιδερένια συμμαχία" χωρών «απέναντι στον εξτρεμιστικό Ισλαμισμό».

«Το Ισραήλ είναι πιο ισχυρό από ποτέ και η Ινδία είναι πιο ισχυρή από ποτέ», ανέφερε ο Νετανιάχου στην αρχή της ομιλίας του, την οποία εκφώνησε τόσο στα εβραϊκά όσο και στα αγγλικά.

Ευχαρίστησε τον Μόντι για τη στήριξή του προς το Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 της Χαμάς, λέγοντας: «Μετά τη δολοφονική αυτή επίθεση, σταθήκατε με τόσο ξεκάθαρο τρόπο, τόσο ηθικό, τόσο αποφασιστικό… Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ».

Χαρακτήρισε τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς «αμυντικό πόλεμο, πόλεμο για την αλήθεια, για το μέλλον της ανθρωπότητας».

«Η Ινδία στηρίζει το Ισραήλ γιατί κατανοεί ότι το Ισραήλ λειτουργεί ως προστατευτικό τείχος απέναντι στη βαρβαρότητα», συνέχισε, προσθέτοντας: «Η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου κατέστησε απολύτως σαφές: είτε ο τζιχαντιστικός άξονας του κακού θα μας λυγίσει, είτε θα τον λυγίσουμε εμείς. Και τον λυγίζουμε, και θα τον λυγίσουμε».

«Απέναντι στον εξτρεμιστικό Ισλαμισμό που απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα και τα ελεύθερα έθνη, θα οικοδομήσουμε μαζί μια σιδερένια συμμαχία — μια συμμαχία εθνών που πιστεύουν στη μετριοπάθεια, στην πρόοδο, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στον αμοιβαίο σεβασμό. Μια συμμαχία εθνών που αγιάζουν τη ζωή και είναι έτοιμα να πολεμήσουν εκείνους που αγιάζουν τον θάνατο και επιδιώκουν να μας επιστρέψουν στο σκοτεινό βαρβαρισμό του Μεσαίωνα», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Ο Μόντι προσγειώθηκε νωρίτερα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, όπου τον υποδέχτηκαν ο Νετανιάχου και η σύζυγός του, Σάρα. Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X λίγο μετά την άφιξή του, ο Μόντι έγραψε: «Προσγειώθηκα στο Ισραήλ. Είμαι εξαιρετικά τιμημένος που με υποδέχτηκε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και η κυρία Νετανιάχου στο αεροδρόμιο. Ανυπομονώ να συμμετάσχω σε διμερείς συζητήσεις και σε καρποφόρα αποτελέσματα που θα ενισχύσουν τη φιλία Ινδίας-Ισραήλ».

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ηγέτης της γιγάντιας υπερδύναμης των περίπου ενάμισι δισεκατομμυρίων ανθρώπων, εκφώνησε ιστορική ομιλία στην ολομέλεια της Κνεσέτ και δήλωσε αποφασιστικά: «Η Ινδία στέκεται δίπλα στο Ισραήλ με πλήρη και ασυμβίβαστη πίστη αυτή τη στιγμή».

Ανοίγοντας την ομιλία του με «Σαλάμ» στα εβραϊκά και «Ναμάστε» στα χίντι, ο Μόντι χαρακτήρισε «μεγάλη τιμή και προνόμιο» το γεγονός ότι μίλησε ενώπιον της Κνεσέτ.

Ο Μόντι τόνισε ότι η Ινδία υποστηρίζει την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα και επανέλαβε τη στήριξή της στις Συμφωνίες του Αβραάμ, προσθέτοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να οδηγήσουν σε «δίκαιη και διαρκή ειρήνη για όλους τους λαούς της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης του παλαιστινιακού ζητήματος».

Υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Ινδών και Εβραίων, σημειώνοντας ότι οι εβραϊκές κοινότητες έζησαν στην Ινδία χωρίς διώξεις και συνέβαλαν στην κοινωνία της χώρας. «Το Ισραήλ είναι η γη των πατέρων και η Ινδία η γη των μητέρων», είπε.

Ο Μόντι ολοκλήρωσε την ομιλία του με τη φράση στα εβραϊκά «Am Yisrael Chai» («Ο λαός του Ισραήλ ζει»), προκαλώντας χειροκροτήματα από τους βουλευτές.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Μόντι «αληθινό φίλο του Ισραήλ και μεγάλο ηγέτη του κόσμου», επισημαίνοντας την Ινδία ως αναδυόμενη παγκόσμια δύναμη και υπογραμμίζοντας τις κοινές δημοκρατικές αξίες των δύο χωρών. «Το Ισραήλ στέκεται στην πρώτη γραμμή του πολιτισμού απέναντι στο ριζοσπαστικό Ισλάμ. Θα καταστρέψουμε τον άξονα του κακού», δήλωσε.

Στο πρόγραμμα της επίσκεψής του περιλαμβάνονται επίσκεψη στο μνημείο του Ολοκαυτώματος Yad Vashem και συνάντηση με τον Πρόεδρο Isaac Herzog πριν από διευρυμένες συνομιλίες με τον Νετανιάχου και την επιστροφή του στην Ινδία.

Ο Μόντι πρόσθεσε ότι η Ινδία θα σταθεί σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ σε όλες τις ενέργειες κατά της τρομοκρατίας. «Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας απαιτεί διαρκή και συντονισμένη παγκόσμια δράση… Η Ινδία στηρίζει κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», υπογράμμισε.

Οι ομιλίες των δύο ηγετών έγιναν με φόντο την απόφαση της ισραηλινής αντιπολίτευσης να αποχωρήσει από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Γιτζάκ Αμίτ από την τελετή από τον πρόεδρο της Κνεσέτ Αμίρ Οχάνα. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, απευθύνθηκε ευθέως στον Μόντι και προσπάθησε να απομονώσει τις εσωτερικές διαμάχες από την τιμή που αποδόθηκε στον Μόντι, καθιστώντας του σαφές: «Αυτό που συνέβη εδώ σήμερα δεν έχει καμία σχέση με εσάς».

