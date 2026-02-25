Καρυστιανού: Πριν από το καλοκαίρι η ανακοίνωση του κόμματος - «Μας ζορίζει το όνομα»

Τον ορίζοντα δημιουργίας του κόμματός της αποκάλυψε σε συνέντευξή της η Μαρία Καρυστιανού 

Πριν από το καλοκαίρι θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» στο OPEN. Τότε θα είμαστε καθόλα έτοιμη και θα συνεκτιμήσουμε τη συγκυρία και αναλόγως θα πράξουμε, ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά την ονομασία του κόμματος, είπε: «Μας ζορίζει, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε».

Επιχειρώντας να εγκυβωτίσει το πολιτικό περιεχόμενο του κόμματος: «Ζούμε σε μία κοινωνία που είναι απογοητευμένη και εγκαταλελειμμένη στο έλεος της διαπλοκής. Είναι εντυπωσιακό πώς το πολιτικό σύστημα σύσσωμο εναντιώθηκε σε αυτό το κίνημα πολιτών».

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, είπε πως «Δικαίωμα στο εκλέγεσθαι έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Δε θεωρώ ότι το να είσαι από πολιτικό τζάκι ή κομματικό σωλήνα έχεις να εχέγγεια για να λειτουργήσεις σωστά. Το αντίθετο. Όταν προέρχεσαι από εκεί θα κάνεις λαμογιές. Τι λοιπόν πιο υγιές από το να βγει κάποιος στην πολιτική πραγματικά μέσα από την κοινωνία».

Η ίδια αποκάλυψε πως την προσέγγισαν στο παρελθόν κόμματα και ότι είχε δεχθεί πρόταση να γίνει υπουργός Δικαιοσύνης, την οποία ωστόσο, όπως είπε, απέρριψε.

Δήλωσε πως σύσσωμο το πολιτικό σύστημα είναι απέναντί της και καταφέρθηκε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα.

Στην επισήμανση ότι δημοσκοπικά ο κ. Μητσοτάκης είναι «καταλληλότερος για πρωθυπουργός», η κ. Καρυστιανού διερωτήθηκε «πώς γίνεται αυτό;»

Για τον Αλέξη Τσίπρα

«Ως πολίτης είμαι επιθετική απέναντι σε όλους τους μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Ειλικρινά, περιμένας ότι ένας άνθρωπος που εκφράζει την Αριστερά, που βγήκε πρώτη φορά αριστερά, ότι θα λειτουργούσε πιο αριστερά, αλλά δυστυχώς, είδαμε ότι είχαμε μια πολιτική δεξιά. Μην σας πω πολύ δεξιά. Και έγιναν πολύ σημαντικά λάθη. Για μένα το ότι η δήμευση της περιουσίας της χώρας είναι εγκληματικό».

«Μου έκανε εντύπωση η στάση Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές»

Ερωτηθείσα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, απάντησε: Δεν έχω να σχολιάσω κάτι ειδικά πέρα του γεγονότος ότι μου έκανε εντύπωση η στάση του για τις υποκλοπές. Εννοώ ότι δεν διεκδίκησε το δικαίωμά του και δεν πίεσε να μάθει τους λόγους για τους οποίους τον άκουγαν, που θεωρώ ότι ηταν ένα κομμάτι που αφορούσε τη Δημοκρατία.

Για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Πολιτικά, δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι»

«Την κ. Κωνσταντοπούλου, τη συναντάω στα δικαστήρια και βεβαίως μιλάμε για νομικά ζητήματα, αλλά μέχρι εκεί. Πολιτικά δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι».

«Δεν με εκφράζουν καθόλου οι ακραίες θέσεις»

Ερωτηθείσα αν είναι ακροδεξιά, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε:

«Οι ακραίες θέσεις δεν με εκφράζουν καθόλου. Είμαι υπέρ της δικαιοσύνης, της ισοκρατίας, της ισονομίας, υπέρ των αξιών που λείπουν από τη ζωή μου. Το να σχολιάσεις κάποιον ως θρησκόληπτο επειδή έχεις κάνει κάνει μία φωτογράφιση και φαίνονται εκκλησιαστικές εικόνες δείχνει έλλειψη επιχειρημάτων και φόβο προς εμένα».

Για τις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις

Σε διαστρέβλωση απέδωσε τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τη θέση της σε συνέντευξη για τις αμβλώσεις. Ξεκαθαρίζοντας τη θέση της, τόνισε πως δικαίωμα της γυναίκας να ορίζει το σώμα της, δεν θα της το πάρει κανένας. Το θέμα είναι τι κάνουμε ως κοινωνία για να περιορίσουμε τον αριθμό των αμβλώσεων και να μην οδηγούνται άδικα γυναίκες που δεν θα ήθελαν αν υπήρχαν συνθήκες, να οδηγούνται σε αυτό το χειρουργείο.

Τι είπε για την πνευμαυτικό της

Στη συνέντευξη, παραδέχθηκε πως έχει πνευματικό, προσθέτοντας ότι αυτό δεν είναι κακό. «Πολύς κόσμος έχει πνευματικό και ο καθένας προσπαθεί να είναι καλός, ηθικός και τίμιος άνθρωπος. Αυτά δεν είναι άσχημα πράγματα» σημείωσε και προσέθεσε:

«Εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους να πιστεύουν σε κάτι ανώτερο πνευματικό και να μην προσκυνούν το χρήμα και την εξουσία. Υπάρχει μία ανάγκη από κάποιους να μπει σε εμένα μία ταμπέλα για να χαρακτηριστώ κάπως και να απομακρυνθεί ο κόσμος από κοντά μου».

