Καρυστιανού για εκταφές: «Κανείς δεν θα ακουμπήσει τον τάφο των παιδιών»

Ανάρτηση για τις εκταφές των σορών των θυμάτων των Τεμπών έκανε η Μαρία Καρυστιανού, αναφέροντας ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άρειος Πάγος παρεμβαίνει για να «στηρίξει» ανακριτές και εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν επιστρατευθεί στη διαδικασία συγκάλυψης της αλήθειας για το έγκλημα των Τεμπών».

«Εκεί κατάντησαν τη χώρα! Οι θεσμοί να προστατεύουν μια υπόλογη και εγκληματική κυβέρνηση, που δολοφονεί με τη βαθιά διαφθορά της και μετά στρατολογεί μια ολόκληρη «συμμορία» για να μπαζώσει τις ευθύνες μαζί με τα συντρίμμια», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook.

«Στο έγκλημα των Τεμπών, μια επιχείρηση κρατικής ομερτά οργάνωσε την ιερόσυλη ταφή της αλήθειας, πριν καν στεγνώσει το αίμα στις ράγες. Μια επιχείρηση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τις εκταφές-ντροπή, οι οποίες προσβάλλουν βάναυσα τη μνήμη των αδικοχαμένων νεκρών μας. Και τώρα, η απόλυτη ύβρις! Εκταφή με απαγόρευση των εξετάσεων που θα δείξουν τι έκαψε τα παιδιά μας! Για να μη μάθουμε ποτέ τι τα απανθράκωσε και, κυρίως, για να μην κάτσουν στο σκαμνί οι δολοφόνοι. Τέτοια ασυδοσία! Τόσος δόλος!», τόνισε.

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ για να καταστρέψει τα τελευταία στοιχεία που μπορούν να φέρουν την αλήθεια στο φως και να οδηγήσουν τους ενόχους στη φυλακή! Γιατί εκεί θα καταλήξει η εγκληματική συμμορία: ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ! Αυτή τη φορά δεν έχουν απέναντί τους κόμματα. Έχουν γονείς. Έχουν ΠΟΛΙΤΕΣ. Δεν υπολόγισαν το μέγεθος της αγάπης του γονιού. Δεν κατάλαβαν πως αυτός που έχασε τα πάντα, δεν φοβάται τίποτα και κανέναν. Η ορμή των γονιών και των πολιτών είναι η μόνη δύναμη που θα γκρεμίσει το τείχος της διαφθοράς τους.

Η αλήθεια δεν θα μπαζωθεί. Αυτή τη φορά, θα λάμψει!», κατέληξε.

