ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3: Έδειξε αντίδραση, γιόρτασε με Ελ Κααμπί και επέστρεψε στην κορυφή

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα βρίσκεται και πάλι ο Ολυμπιακός μετά το «διπλό» που πήρε (3-0) κόντρα στον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν για πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος σημείωσε τα δύο πρώτα τέρματα για την ομάδα του, λίγες μέρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με την ομάδα του Πειραιά. Το τρίτο πέτυχε ο Χρήστος Μουζακίτης στις καθυστερήσεις με εύστοχο χτύπημα πέναλτι.

Έτσι, οι νταμπλούχοι Ελλάδας πάτησαν και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας 57 βαθμούς, έναν περισσότερο από την ΑΕΚ και τρεις από τον ΠΑΟΚ, με τη διαφορά πως οι δύο «Δικέφαλοι» αγωνίζονται την Κυριακή (15/03), η μεν Ένωση στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο και οι δε Θεσσαλονικείς υποδέχονται τον Λεβαδειακό.

