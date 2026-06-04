Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο: Πολτοποιήθηκε το χέρι 27χρονου σε μηχανή κιμά

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/6) στο Ρέθυμνο, με θύμα έναν 27χρονο εργαζόμενο σε κρεοπωλείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το χέρι του νεαρού εγκλωβίστηκε σε μηχανή του κιμά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα και να υποστεί πολτοποίηση μέρος του χεριού του.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το σοβαρό τραύμα. Ωστόσο, λόγω της βαρύτητας της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο ΚΑΤ.

Ακολούθησαν συντονισμένες ενέργειες και ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Ηράκλειο και στο ΠΑΓΝΗ και στη συνέχεια στην Αθήνα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τραύμα του από εξειδικευμένους γιατρούς.

Στόχος των γιατρών είναι να σωθεί το υπόλοιπο μέρος του χεριού του, μετά τον βαρύτατο τραυματισμό που υπέστη.

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