Σοβαρό εργατικό ατύχημα στα Γιαννιτσά: Τρεις τραυματίες μετά από κατάρρευση σκαλωσιάς

Snapshot Τρεις εργάτες τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση σκαλωσιάς στα Γιαννιτσά το πρωί.

Δύο εργάτες έπεσαν και εγκλωβίστηκαν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού, ενώ ένας τρίτος τραυματίστηκε από τα σίδερα.

Η Πυροσβεστική παρείχε βοήθεια για τον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γιαννιτσών για περίθαλψη.

Το Αστυνομικό Τμήμα Πέλλας διενεργεί προανάκριση για το ατύχημα. Snapshot powered by AI

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (21/5) σε περιοχή των Γιαννιτσών, όπου τρεις εργάτες τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση σκαλωσιάς.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 8:30 σήμερα το πρωί, όταν η σκαλωσιά που είχε στηθεί για την υλοποίηση εργασιών, κατέρρευσε. Δύο εργάτες που βρίσκονταν πάνω στη σκαλωσιά, ένας 60χρονος και ένας 64χρονος, έπεσαν και εγκλωβίστηκαν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού. Από τα σίδερα της σκαλωσιάς που κατέρρευσε τραυματίστηκε και ένας 55χρονος ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στο έδαφος.

Για τον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων που εγκλωβιστήκαν στη δεξαμενή χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γιαννιτσών. Προανάκριση για το συμβάν ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πέλλας.

Διαβάστε επίσης