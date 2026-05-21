Δαφνί: «Κάτω από τα όρια ασφαλείας οι περισσότερες υπηρεσίες - Κίνδυνος για ασθενείς και προσωπικό»

Άμεση ενίσχυση του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής ζητούν οι εργαζόμενοι 

Διονυσία Προκόπη

«Δεν είμαστε φυλακές ασθενών» τονίζουν εργαζόμενοι στο πρώην Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ-Δαφνί), στο Newsbomb, με αφορμή το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/05/2026), με τον θάνατο ενός 59χρονου νοσηλευόμενου. Την ώρα που έχει ανοίξει συζήτηση για το αν ο 48χρονος ασθενής που φέρεται να στραγγάλισε τον 59χρονο, θα έπρεπε ή όχι, να ήταν δεμένος, επισημαίνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, ο εκάστοτε αρμόδιος ψυχίατρος επανεκτιμά την κατάσταση του ασθενούς και σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται να είναι κάποιος δεμένος όλο το 24ωρο. Τα αίτια του θανάτου του 59χρονου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Κίνδυνος για ασθενείς και προσωπικό, όμως, υπάρχει και πηγάζει από τις ελλείψεις σε υγειονομικούς, υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι στο πρώην ΨΝΑ. Μάλιστα, οι περισσότερες υπηρεσίες και του νοσηλευτικού ιδρύματος, λειτουργούν κάτω από τα όρια της ασφάλειας, σε μια περίοδο που αποδεδειγμένα υπάρχει αύξηση των ψυχικών διαταραχών.

«Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι γιατροί μας χρειάζεται να καλύπτουν τις ανάγκες 9 Ψυχιατρικών Κλινικών Ενηλίκων, 3 Κέντρων Ψυχικής Υγείας, πολυάριθμων Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης σε όλη την Αττική, εξωτερικά ιατρεία και εφημερίες, και την ίδια στιγμή υπάρχουν μόνο 46 ψυχίατροι σε 90 οργανικές θέσεις, δηλαδή το 50% των θέσεων των ψυχιάτρων είναι κενές και τολμούν να λένε ότι είναι και πολλοί!» αναφέρει ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου, οι περισσότερες κλινικές λειτουργούν με 2 επιμελητές ψυχιάτρους για 31 και πλέον ασθενείς. Πολλές φορές δε, οι κλίνες δεν επαρκούν και οι ασθενείς μεταφέρονται από μία κλινική σε άλλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ίδιο τον ασθενή και το προσωπικό.

Ταυτόχρονα, τα κενά σε νοσηλευτές φτάνουν επίσης το ποσοστό του 50%, αφού από τις 935 οργανικές θέσεις νοσηλευτών (ΠΕ και ΤΕ) και βοηθών νοσηλευτών (ΔΕ), καλυμμένες είναι μόνο οι 489. «Δεν είναι η πρώτη φορά που τους λέμε πόσο επικίνδυνο για ασθενείς και εργαζόμενους είναι να υπάρχουν 2 νοσηλευτές σε αντιστοιχία 31 ασθενών. Πόσο επικίνδυνο είναι, οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης να λειτουργούν με μονοβάρδιες και αυτή την στιγμή να υπάρχουν 14 ξενώνες και οικοτροφεία που λειτουργούν με 6 νοσηλευτές όταν προβλέπονται 12 – 15» αναφέρει ο Σύλλογος. Τα κενά αυτά δεν μπορούν να αναπληρωθούν από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), που αφορούν ανθρώπους χωρίς εμπειρία σε ψυχικά νοσήματα και χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση για τη διαχείριση διεγερτικών ασθενών.

Το πρώην ΨΝΑ εφημερεύει 3 φορές σε 7 ημέρες, σε επισφαλείς συνθήκες σύμφωνα με τους εργαζόμενους. Αν κάποιος ζητήσει βοήθεια κατά τη διάρκεια των κλειστ΄βωμ τις κλειστές εφημερίες, όταν δηλαδή δεν εφημερεύει το νοσοκομείο, δεν υπάρχει βάρδια η οποία να μπορεί να τον περιθάλψει. Το 2025, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών εξετάστηκαν 4.677 ασθενείς και έγιναν 2.272 εισαγωγές, ενώ από αυτές οι 1.535 ήταν ακούσιες και οι 743 εκούσιες εισαγωγές.

«Είναι ντροπή να μιλάνε για "το ΕΣΥ στα καλύτερά του" και να χάνονται ανθρώπινες ζωές» τονίζουν οι εργαζόμενοι και σημειώνουν ότι στην Αττική έχει να προσληφθεί μόνιμος ψυχίατρος από το 2024. Στο πρώην ΨΝΑ έγιναν μόνο 3 προσλήψεις επικουρικών, ενώ στην πρόσφατη προκήρυξη περιλαμβάνονται μόνο πέντε θέσεις ψυχιάτρων σε 44 κενές οργανικές θέσεις.

Ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ εκφράζει την θλίψη του για τον θάνατο τουυ ασθενούς και, τέλος, απαιτεί μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, ανάπτυξη όλων των απαραίτητων κρατικών δομών ψυχικής υγείας, προαγωγής, πρόληψης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ώστε να εξασφαλίζονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ψυχικής υγείας στον 21ο αιώνα.

