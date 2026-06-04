Politico: Προειδοποίηση του πετρελαϊκού κλάδου για αύξηση των τιμών από τα μέσα Ιουνίου

Snapshot Στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου προειδοποιούν για επικίνδυνα χαμηλά παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου και ενδεχόμενη ραγδαία αύξηση των τιμών από τα μέσα Ιουνίου λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Η αμερικανική κυβέρνηση αρνείται ότι έχει λάβει ιδιωτικές προειδοποιήσεις για την κατάσταση των αποθεμάτων, ενώ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τα επίπεδα εφοδιασμού και έχει απελευθερώσει στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου.

Εταιρείες όπως η Exxon Mobil και η Chevron προειδοποιούν δημόσια για πιθανή εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, με τη μέση τιμή βενζίνης στις ΗΠΑ να έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη της κρίσης.

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου, φτάνοντας περίπου τα 7,5 δισεκατομμύρια βαρέλια, με ορισμένες περιοχές να έχουν ήδη ή να πλησιάζουν σε ελάχιστα επίπεδα αποθεμάτων.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι αν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ συνεχιστεί μέχρι το φθινόπωρο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρές ελλείψεις σε βιομηχανικά προϊόντα και πετρέλαιο, παρά την προσωρινή σταθερότητα των τιμών. Snapshot powered by AI

Την προειδοποίηση στην κυβέρνηση Τραμπ ότι το κενό που δημιουργείται στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου από το πρόβλημα στα Στενά του Ορμούζ εξαντλεί σταθερά τα αποθέματα σε επίπεδα και ενδέχεται να προκληθεί ραγδαία άνοδος των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως τις επόμενες εβδομάδες απηύθυναν στελέχη του κλάδου, σύμφωνα με το περιοδικό Politico.

Στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας έχουν επισημάνει το ζήτημα σε ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και μέλη του υπουργικού συμβουλίου τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διαλόγου της κυβέρνησης Τραμπ με την αμερικανική ενεργειακή βιομηχανία, ανέφεραν οι πηγές του περιοδικού.

Οι προειδοποιήσεις έγιναν μόλις στα τέλη του Μαΐου καθώς αυξήθηκαν τα στοιχεία που έδειξαν ότι οι παραγωγοί καυσίμων βασίζονταν όλο και περισσότερο στο πετρέλαιο και τα καύσιμα από τις δεξαμενές αποθήκευσής τους για να αντικαταστήσουν τα προϊόντα που δεν έφταναν πλέον από τη Μέση Ανατολή.

«Βρισκόμαστε ήδη σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα», δήλωσε ένα ανώτερο στέλεχος του κλάδου, στον οποίο παραχωρήθηκε ανωνυμία για να συζητήσει ιδιωτικές συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση. «Έχουμε εκφράσει αυτές τις ανησυχίες στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια σχετικά με το τι αναμένεται στα μέσα έως τα τέλη Ιουνίου. … Ελπίζω να δίνουν προσοχή στα αποθέματα αυτή τη στιγμή. Φτάνουμε στο τέλος των αποθεμάτων», είπε.

Το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτικές επιθέσεις πριν από τρεις μήνες. Οι χώρες αντλούν αποθέματα από τις δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου και καυσίμων τους για να καλύψουν την έλλειψη εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο τα αποθέματα έχουν πλέον φτάσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα και ορισμένες εταιρείες και αναλυτές της αγοράς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι αργότερα αυτό το μήνα ενδέχεται να σημειωθεί απότομη αύξηση των τιμών.

Ορισμένες από τις συζητήσεις αφορούσαν γενικές προειδοποιήσεις, ενώ άλλες επικεντρώθηκαν στα περιορισμένα αποθέματα συγκεκριμένων τύπων καυσίμων σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως το καύσιμο αεροσκαφών στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, ανέφερε ένα δεύτερο πρόσωπο που συμμετείχε στις συζητήσεις.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε ότι ανώτερα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν λάβει ιδιωτικές προειδοποιήσεις από τον κλάδο σχετικά με τα αποθέματα. «Οι ανώνυμες πηγές του Politico κάνουν λάθος», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ δήλωσε ότι, αν και η υπηρεσία παραμένει σε τακτικό διάλογο με τους ηγέτες του ενεργειακού κλάδου, δεν έχουν πραγματοποιηθεί «τέτοιες συζητήσεις» σχετικά με τα αποθέματα.

Τα «καμπανάκια» από Exxon Mobil και Chevron

Στελέχη της Exxon Mobil, της Chevron και άλλων πετρελαϊκών εταιρειών κρούουν επίσης δημόσια τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας την περασμένη εβδομάδα ότι οι τιμές των καυσίμων είναι έτοιμες να εκτοξευθούν αν τα επίπεδα των αποθεμάτων συνεχίσουν τη ραγδαία πτώση τους. Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ ήταν 4,26 δολάρια το γαλόνι την Τετάρτη, δηλαδή 1,28 δολάρια το γαλόνι περισσότερα από ό,τι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.

Ο Νιλ Τσάπμαν, αντιπρόεδρος της Exxon, δήλωσε σε συνέδριο επενδυτών την περασμένη εβδομάδα ότι η τιμή του μπρεντ, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τις τιμές του αργού πετρελαίου, θα μπορούσε να φτάσει σύντομα τα 150 ή 160 δολάρια το βαρέλι σε αυτό το σενάριο.

«Μπορεί κανείς να συζητήσει αν οι τιμές θα φτάσουν σε αυτά τα πραγματικά χαμηλά επίπεδα σε δύο ή τρεις εβδομάδες. Μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τότε θα δούμε τις τιμές να εκτοξεύονται», είπε ο Τσάπμαν.

«Η κυβέρνηση έχει ήδη ενημερωθεί για αυτό», δήλωσε στο Politico ένας δεύτερος διευθυντής πετρελαϊκής εταιρείας σχετικά με τη δήλωση του Τσάπμαν. Οι πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις στελεχών του κλάδου αποτελούν «ένα μήνυμα προς τον καταναλωτή», συνέχισε το ίδιο πρόσωπο. Και συνέχισε: «Μην νομίζετε ότι το άνοιγμα του στενού θα σημαίνει ότι ο λογαριασμός της βενζίνης σας την 4η Ιουλίου δεν θα είναι υψηλότερος από ό,τι είναι σήμερα. Θα είναι».

Ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί στενά τα επίπεδα εφοδιασμού με πετρέλαιο και καύσιμα, δήλωσε ένα άλλο πρόσωπο που βρίσκεται σε επαφή με την κυβέρνηση σχετικά με την ενεργειακή πολιτική και στο οποίο παραχωρήθηκε ανωνυμία για να περιγράψει ιδιωτικές συνομιλίες.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ που κατέχουν εταιρείες μειώθηκαν κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για την όγδοη συνεχόμενη εβδομαδιαία μείωση, και είναι πλέον 3% κάτω από τον μέσο όρο της πενταετίας, ανέφερε την Τετάρτη η Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας.

Η αμερικανική κυβέρνηση έριξε στην αγορά 8 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι τα αποθέματα των ΗΠΑ μειώθηκαν κοντά στα επίπεδα του Ιουλίου του 2023, αφού η κυβέρνηση Μπάιντεν αξιοποίησε τα αποθέματα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επισημάνει ότι η ρεκόρ παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ — σε συνδυασμό με τις νέες προμήθειες που απελευθερώθηκαν από τη Βενεζουέλα και μέσω της παρέκκλισης από τον Νόμο Τζόουνς, η οποία επιτρέπει σε πλοία υπό ξένη σημαία να πραγματοποιούν μεταφορές μεταξύ λιμανιών των ΗΠΑ — προστατεύει τους Αμερικανούς αυτοκινητιστές από την εκτίναξη των τιμών. Έχει υποσχεθεί ότι το ενδεχόμενο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα επαναφέρει τις τιμές στα επίπεδα του Φεβρουαρίου ή και χαμηλότερα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του για θέματα ενέργειας προέβλεψαν βραχυπρόθεσμες διαταραχές στην αγορά, τις ανακοίνωσαν ανοιχτά στον αμερικανικό λαό και εφάρμοσαν ένα επιθετικό σχέδιο για τον μετριασμό τυχόν επιπτώσεων», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς.

Πλοία βρίσκονται αγκυροβολημένα στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026. AP

Στα περίπου 7,5 δισεκατομμύρια βαρέλια τα παγκόσμια αποθέματα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «βρίσκονται σε εξαιρετική θέση. Βρισκόμαστε σε θέση ισχύος» όσον αφορά το Ιράν, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Υπεροχής του Λευκού Οίκου, Τζάροντ Άγκεν, κατά τη διάρκεια ενός διαδικτυακού σεμιναρίου με τη συμβουλευτική εταιρεία Widehall την Τετάρτη. «Προφανώς, δεν έχουμε πρόβλημα εφοδιασμού».

Ο Ριτς Γκόλντμπεργκ, πρώην ανώτερος σύμβουλος του Εθνικού Συμβουλίου για την Ενεργειακή Υπεροχή, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος «γνωρίζει ότι υπάρχει συζήτηση» σχετικά με το ζήτημα των αποθεμάτων και θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά αν τα παγκόσμια αποθέματα μπορούν να αντέξουν περισσότερο από την ικανότητα του Ιράν να αντεπεξέλθει στον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό των εξαγωγών πετρελαίου του.

«Η όλη στρατηγική εξαρτάται από το ποιος έχει το μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο, ποιος έχει μεγαλύτερη δυναμική, και γι' αυτό, αν ήμουν στον Λευκό Οίκο, θα το μελετούσα πολύ προσεκτικά», δήλωσε ο Γκόλντμπεργκ, ο οποίος είναι πλέον ανώτερος σύμβουλος στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών.

Ο Γκόλντμπεργκ πρόσθεσε ότι ορισμένοι αξιωματούχοι του κλάδου διαφωνούν με την άποψη ότι επίκειται κρίση τιμών και αναμένουν ότι οι αγορές θα είναι σε θέση να προσαρμοστούν μέσω ενός συνδυασμού εναλλακτικών προμηθειών και μειωμένης ζήτησης. «Προσωπικά δεν γνωρίζω ποια είναι η θέση του Λευκού Οίκου σχετικά με αυτό», είπε.

Πολλοί αναλυτές της αγοράς έχουν εκφράσει την έκπληξή τους για το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου δεν έχουν φτάσει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, παρά τη διακοπή των ναυτιλιακών μεταφορών που διαρκεί τρεις μήνες. Στις αρχές της σύγκρουσης, ορισμένοι αναλυτές προέβλεπαν ότι οι τιμές θα ανέβαιναν έως και τα 200 δολάρια το βαρέλι, δεδομένου ότι το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι οι τιμές δεν έχουν αυξηθεί μέχρι στιγμής, και ένας σημαντικός λόγος για αυτό είναι το απόθεμα ασφαλείας σε όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα», δήλωσε ο Τζιμ Μπουκχάρντ αντιπρόεδρος και παγκόσμιος επικεφαλής της έρευνας για το αργό πετρέλαιο στην S&P Global Energy.

Οι αντλίες πετρελαίου κατεβάζουν τις κεφαλές τους για να αντλήσουν πετρέλαιο σε μια λεκάνη νότια του Ντουσέιν, στη Γιούτα, στις 13 Ιουλίου 2023. AP

Τα παγκόσμια αποθέματα ανέρχονται πλέον σε περίπου 7,5 δισεκατομμύρια βαρέλια, μια μείωση περίπου 500 εκατομμυρίων βαρελιών από την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του πετρελαίου έχει ήδη αγοραστές και δεν διατηρείται ως αποθεματικό, ανέφερε ο Μπουκχάρντ. Πρόσθεσε ότι τα αποθέματα σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να έχουν φτάσει ή να φτάσουν σύντομα στα ελάχιστα επίπεδα. «Δεν έχω ξαναδεί τα αποθέματα να μειώνονται τόσο πολύ και τόσο γρήγορα. Είναι εκπληκτικό», ανέφερε

Οι άδειες δεξαμενές αποθήκευσης είναι ένα «παγόβουνο κάτω από το νερό», δήλωσε η Χελίμα Κροφτ, παγκόσμια επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην RBC Capital Markets, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων την Τετάρτη.

«Ίσως να μην βλέπετε αμέσως στον ορίζοντα τις πραγματικές οικονομικές προκλήσεις που θα έρθουν, επειδή κοιτάζετε τη σταθερή τιμή και λέτε: ‘Εντάξει, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα και το Ιράν θα συμβιβαστεί τελικά’», είπε η Κροφτ. «Αλλά αν βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου αυτό το στενό είναι ουσιαστικά κλειστό (…) και φτάσουμε στον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, τότε θα αντιμετωπίσετε ελλείψεις σε βιομηχανικά προϊόντα» τόνισε η Κροφτ.

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