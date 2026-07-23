Η νέα πραγματικότητα στην εργασία: Πώς να χτίσεις καριέρα σε τομείς με υψηλή ζήτηση & σίγουρο μέλλον

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι ο μοναδικός δρόμος για την επαγγελματική επιτυχία. Η σύγχρονη αγορά εργασίας μεταβάλλεται ραγδαία και οι εργοδοτικές ανάγκες εστιάζουν πλέον στην εξειδικευμένη, πρακτική γνώση. Αν δεν πετύχατε το αποτέλεσμα που θέλατε στις εξετάσεις, έχετε μπροστά σας την ευκαιρία να στραφείτε στους πιο δυναμικούς, «βαρείς» πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.

Επιλέγοντας σπουδές στα Ναυτιλιακά, τα Logistics και τα Τουριστικά, εξασφαλίζετε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και μια καριέρα με σίγουρο μέλλον.

Οι τομείς αιχμής με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Οι τρεις αυτοί κλάδοι αποτελούν την κινητήριο δύναμη της ελληνικής αγοράς και αναζητούν συνεχώς νέα, εξειδικευμένα στελέχη:

Ναυτιλία ( Shipping ) : Η Ελλάδα παραμένει παγκόσμια δύναμη στην ποντοπόρο Ναυτιλία. Οι ναυτιλιακές εταιρείες αναζητούν στελέχη για τα τμήματα operations, chartering και πληρωμάτων, προσφέροντας υψηλές αποδοχές και διεθνείς προοπτικές.

: Η Ελλάδα παραμένει παγκόσμια δύναμη στην ποντοπόρο Ναυτιλία. Οι ναυτιλιακές εταιρείες αναζητούν στελέχη για τα τμήματα operations, chartering και πληρωμάτων, προσφέροντας υψηλές αποδοχές και διεθνείς προοπτικές. Logistics & Εφοδιαστική Αλυσίδα : Λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας και της έκρηξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα Logistics γνωρίζουν πρωτοφανή ανάπτυξη. Η διαχείριση αποθηκών, οι μεταφορές και ο στρατηγικός εφοδιασμός των επιχειρήσεων προσφέρουν χιλιάδες σταθερές θέσεις εργασίας.

: Λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας και της έκρηξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα Logistics γνωρίζουν πρωτοφανή ανάπτυξη. Η διαχείριση αποθηκών, οι μεταφορές και ο στρατηγικός εφοδιασμός των επιχειρήσεων προσφέρουν χιλιάδες σταθερές θέσεις εργασίας. Τουρισμός & Φιλοξενία (Tourism & Hospitality): Ο τουρισμός αποτελεί τη “ναυαρχίδα” της οικονομίας μας. Η ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης ξενοδοχείων, F&B managers, καθώς και επαγγελματίες της Γαστρονομίας -Chefs/Pastry Chefs- ξεπερνά κάθε χρόνο την προσφορά.

Πώς οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ μετατρέπουν την αποτυχία σε ευκαιρία

Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ (πρώην ΙΕΚ ΑΛΦΑ) αποτελούν τη «γέφυρα» ανάμεσα στους νέους και τις κορυφαίες επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων, μετατρέποντας την εναλλακτική επιλογή σπουδών σε απόλυτο πλεονέκτημα.

Εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών 2ετούς φοίτησης

Στελέχη Ναυτιλιακών & Logistics: Εκπαιδεύεστε σε ρεαλιστικά σενάρια διαχείρισης στόλου, ναυλωτικών εγγράφων, διεθνούς εμπορίου και συστημάτων supply chain (εφοδιαστικής αλυσίδας)

Στελέχη Τουριστικών Επιχειρήσεων & Εστίασης: Αποκτάτε γνώσεις στη διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων, το digital marketing τουρισμού, αλλά και πρακτική εξάσκηση σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις κουζίνας και bar

Πρακτική Άσκηση & Εργασία σε Κορυφαίες Εταιρείες

Ξεχάστε τη στείρα θεωρία. Η εκπαίδευση είναι 100% πρακτική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς. Επιπλέον, μέσω του Job Center (Γραφείο Σταδιοδρομίας) των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, εξασφαλίζετε αμειβόμενη πρακτική άσκηση και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση -πριν καν αποφοιτήσετε- σε μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, πολυεθνικές logistics και 5άστερα ξενοδοχειακά resorts, που ανήκουν στο ισχυρό δίκτυο 5.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του γνωστού εκπαιδευτικού φορέα

Κρατικό Πτυχίο & Διεθνής Αναγνώριση

Με την ολοκλήρωση 4 εξαμήνων κατάρτισης και 1 εξαμήνου πρακτικής, αποκτάτε Κρατικό Πτυχίο (Level 5), το οποίο μπορείτε -με έναν επιπλέον χρόνο εξειδίκευσης- να αναβαθμίσετε σε πτυχίο ανωτέρου επαγγελματικού επιπέδου Level 7! Το πτυχίο αυτό σας δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, αλλά και την ισχύ να διεκδικήσετε θέσεις εργασίας σε όλον τον κόσμο.

Ανώτερες σπουδές σε περιζήτητες ειδικότητες

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics

Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού

Τουριστικός Συνοδός

Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων

Ειδικός Θρησκευτικού Τουρισμού & Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Το μέλλον δεν κρίνεται από ένα γραπτό των Πανελλαδικών, αλλά από τις επιλογές που κάνετε σήμερα. Η ναυτιλία, τα logistics και ο τουρισμός έχουν ανάγκη από νέους ανθρώπους με όρεξη και σωστή κατάρτιση. Με τη “σφραγίδα” των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, μπορείτε να χτίσετε μια επιτυχημένη καριέρα, ξεκινώντας να εργάζεστε στον κλάδο των ονείρων σας σε μόλις δύο χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές με προνομιακά δίδακτρα στα Νέα Τμήματα Οκτωβρίου:

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας : Πατησίων 31, 210 5279500

: Πατησίων 31, 210 5279500 ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά : Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο), 210 41 20313

: Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο), 210 41 20313 ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας : Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117

: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117 ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406

https://www.iekalfa.gr/