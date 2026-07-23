Η νέα πραγματικότητα στην εργασία: Πώς να χτίσεις καριέρα σε τομείς με υψηλή ζήτηση & σίγουρο μέλλον

Επιλέγοντας σπουδές στα Ναυτιλιακά, τα Logistics και τα Τουριστικά, εξασφαλίζετε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και μια καριέρα με σίγουρο μέλλον

Newsbomb

Η νέα πραγματικότητα στην εργασία: Πώς να χτίσεις καριέρα σε τομείς με υψηλή ζήτηση & σίγουρο μέλλον
ΠΑΙΔΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι ο μοναδικός δρόμος για την επαγγελματική επιτυχία. Η σύγχρονη αγορά εργασίας μεταβάλλεται ραγδαία και οι εργοδοτικές ανάγκες εστιάζουν πλέον στην εξειδικευμένη, πρακτική γνώση. Αν δεν πετύχατε το αποτέλεσμα που θέλατε στις εξετάσεις, έχετε μπροστά σας την ευκαιρία να στραφείτε στους πιο δυναμικούς, «βαρείς» πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.

Επιλέγοντας σπουδές στα Ναυτιλιακά, τα Logistics και τα Τουριστικά, εξασφαλίζετε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και μια καριέρα με σίγουρο μέλλον.

Οι τομείς αιχμής με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Οι τρεις αυτοί κλάδοι αποτελούν την κινητήριο δύναμη της ελληνικής αγοράς και αναζητούν συνεχώς νέα, εξειδικευμένα στελέχη:

  • Ναυτιλία (Shipping): Η Ελλάδα παραμένει παγκόσμια δύναμη στην ποντοπόρο Ναυτιλία. Οι ναυτιλιακές εταιρείες αναζητούν στελέχη για τα τμήματα operations, chartering και πληρωμάτων, προσφέροντας υψηλές αποδοχές και διεθνείς προοπτικές.
  • Logistics & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας και της έκρηξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα Logistics γνωρίζουν πρωτοφανή ανάπτυξη. Η διαχείριση αποθηκών, οι μεταφορές και ο στρατηγικός εφοδιασμός των επιχειρήσεων προσφέρουν χιλιάδες σταθερές θέσεις εργασίας.
  • Τουρισμός & Φιλοξενία (Tourism & Hospitality): Ο τουρισμός αποτελεί τη “ναυαρχίδα” της οικονομίας μας. Η ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης ξενοδοχείων, F&B managers, καθώς και επαγγελματίες της Γαστρονομίας -Chefs/Pastry Chefs- ξεπερνά κάθε χρόνο την προσφορά.

Πώς οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ μετατρέπουν την αποτυχία σε ευκαιρία

Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ (πρώην ΙΕΚ ΑΛΦΑ) αποτελούν τη «γέφυρα» ανάμεσα στους νέους και τις κορυφαίες επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων, μετατρέποντας την εναλλακτική επιλογή σπουδών σε απόλυτο πλεονέκτημα.

Εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών 2ετούς φοίτησης

Στελέχη Ναυτιλιακών & Logistics: Εκπαιδεύεστε σε ρεαλιστικά σενάρια διαχείρισης στόλου, ναυλωτικών εγγράφων, διεθνούς εμπορίου και συστημάτων supply chain (εφοδιαστικής αλυσίδας)

Στελέχη Τουριστικών Επιχειρήσεων & Εστίασης: Αποκτάτε γνώσεις στη διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων, το digital marketing τουρισμού, αλλά και πρακτική εξάσκηση σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις κουζίνας και bar

ergasthria-toyristikwn-epaggelmatwn.jpg
brabeysh-tomea-gastronomias-saek-alfa-2026.jpg

Πρακτική Άσκηση & Εργασία σε Κορυφαίες Εταιρείες

Ξεχάστε τη στείρα θεωρία. Η εκπαίδευση είναι 100% πρακτική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς. Επιπλέον, μέσω του Job Center (Γραφείο Σταδιοδρομίας) των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, εξασφαλίζετε αμειβόμενη πρακτική άσκηση και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση -πριν καν αποφοιτήσετε- σε μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, πολυεθνικές logistics και 5άστερα ξενοδοχειακά resorts, που ανήκουν στο ισχυρό δίκτυο 5.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του γνωστού εκπαιδευτικού φορέα

Κρατικό Πτυχίο & Διεθνής Αναγνώριση

Με την ολοκλήρωση 4 εξαμήνων κατάρτισης και 1 εξαμήνου πρακτικής, αποκτάτε Κρατικό Πτυχίο (Level 5), το οποίο μπορείτε -με έναν επιπλέον χρόνο εξειδίκευσης- να αναβαθμίσετε σε πτυχίο ανωτέρου επαγγελματικού επιπέδου Level 7! Το πτυχίο αυτό σας δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, αλλά και την ισχύ να διεκδικήσετε θέσεις εργασίας σε όλον τον κόσμο.

  • Ανώτερες σπουδές σε περιζήτητες ειδικότητες
  • Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας
  • Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας -Logistics
  • Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας
  • Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
  • Τουριστικός Συνοδός
  • Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων
  • Ειδικός Θρησκευτικού Τουρισμού & Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Το μέλλον δεν κρίνεται από ένα γραπτό των Πανελλαδικών, αλλά από τις επιλογές που κάνετε σήμερα. Η ναυτιλία, τα logistics και ο τουρισμός έχουν ανάγκη από νέους ανθρώπους με όρεξη και σωστή κατάρτιση. Με τη “σφραγίδα” των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, μπορείτε να χτίσετε μια επιτυχημένη καριέρα, ξεκινώντας να εργάζεστε στον κλάδο των ονείρων σας σε μόλις δύο χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές με προνομιακά δίδακτρα στα Νέα Τμήματα Οκτωβρίου:

  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο), 210 41 20313
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406

https://www.iekalfa.gr/

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελετή παράδοσης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 - Ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη - LIVE

18:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου - Βασικοί Χατζηδιάκος και Άλι

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Στον εισαγγελέα οδηγείται ο Αιγύπτιος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Χανιά - Με σοβαρά εγκαύματα ο ιδιοκτήτης

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Είμαι έτοιμος να ξαναμπώ στον πόλεμο με το Ιράν - Εξετάζω μαζική επίθεση

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Οζέλ απειλεί με μεγάλη ανατροπή το πολιτικό σκηνικό και την κυριαρχία Ερντογάν

18:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας;» Το μήνυμα Μητσοτάκη για την απαγόρευση χρήσης πατινιών στους κάτω των 17

18:32LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Κατερίνα Βρανά - «Σε αυτή τη φάση είμαι, περιμένω τον ορό»

18:28ΕΛΛΑΔΑ

«Πάρτε πρώτα αυτούς που κρατούν μωρά στην αγκαλιά τους, εγώ θα φύγω τελευταία» - Η συγκλονιστική μαρτυρία επιζήσασας από το Μάτι

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο χωριό Πλαγιά - Στη μάχη τρία εναέρια μέσα

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτης ξεκίνησε για μία απλή επισκευή και έμεινε εγκλωβισμένος για πέντε ώρες σε πινακίδα 45 μέτρα πάνω από το έδαφος

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Στη ΜΕΘ διασωληνωμένος ασθενής με ύποπτα σύμπτωμα λεπτοσπείρωσης

18:13LIFESTYLE

Η Μαίρη Λίντα «κοιτά» με συγκίνηση το παρελθόν: Το σπάνιο στιγμιότυπο μέσα από το Γηροκομείο

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σε εξέλιξη ομηρία σε τράπεζα στο Ρέγκενσμπουργκ - Ένας νεκρός

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αντιμέτωπες με την αγχόνη 18χρονες δίδυμες αδελφές - Η ιστορία της Ρομίνα και Ταρανέ Ροχίμι

17:52LIFESTYLE

«Μαλ@@σμένο τσόκαρο»: Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δέχθηκε επίθεση σε δημόσιο πάρκινγκ

17:51ΚΟΣΜΟΣ

SAFE: Εκταμιεύθηκε η πρώτη δόση 118 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για την άμυνα

17:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπελέρης: Η Ελλάδα σκεπάζει όλους τους πολίτες της σε όποια γωνία του κόσμου και αν βρίσκονται

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά στην Γαλάτιστα

17:46ΚΟΣΜΟΣ

«Στεγνώνει» η Βρετανία: Η Ουαλία κηρύχθηκε σε κατάσταση ξηρασίας - Η χειρότερη των τελευταίων 190 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Σε ποιες σχολές ο τελευταίος «πέρασε» με λίγο πάνω από 7.000 μόρια - Σε ποια από αυτές ο πρώτος είχε 19.010 μόρια

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για αύριο - Τι λένε τα μοντέλα ECMWF και GFS

17:52LIFESTYLE

«Μαλ@@σμένο τσόκαρο»: Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δέχθηκε επίθεση σε δημόσιο πάρκινγκ

18:32LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Κατερίνα Βρανά - «Σε αυτή τη φάση είμαι, περιμένω τον ορό»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αντιμέτωπες με την αγχόνη 18χρονες δίδυμες αδελφές - Η ιστορία της Ρομίνα και Ταρανέ Ροχίμι

11:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Δείτε αναλυτικά όλες τις σχολές

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που δολοφόνησε τον γνωστό ποινικολόγο

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Χανιά - Με σοβαρά εγκαύματα ο ιδιοκτήτης

09:27WHAT THE FACT

Έριξαν 60.000 λίτρα χλωρίνης και χρωστικής στις ακτές των ΗΠΑ: Ένα χρόνο μετά, το πείραμα έφερε καλά νέα

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λαμία: Εντοπίστηκε σαλμονέλα σε νέες παρτίδες κοτόπουλου

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σε εξέλιξη ομηρία σε τράπεζα στο Ρέγκενσμπουργκ - Ένας νεκρός

18:28ΕΛΛΑΔΑ

«Πάρτε πρώτα αυτούς που κρατούν μωρά στην αγκαλιά τους, εγώ θα φύγω τελευταία» - Η συγκλονιστική μαρτυρία επιζήσασας από το Μάτι

16:43ΚΑΙΡΟΣ

Σε Red Code Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες 9 περιοχές ενόψει κακοκαιρίας: Αναμένονται καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνοί και χαλάζι

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Είμαι έτοιμος να ξαναμπώ στον πόλεμο με το Ιράν - Εξετάζω μαζική επίθεση

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Μέσα σε λίγες ώρες χάθηκαν πατέρας, γιος και κόρη – Η ανείπωτη τραγωδία της οικογένειας Φύτρου

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μαντούδι - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

14:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Μετωπική Καρχιμάκη - Γιαννακοπούλου για τον νόμο Πιερρακάκη

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Στη ΜΕΘ διασωληνωμένος ασθενής με ύποπτα σύμπτωμα λεπτοσπείρωσης

17:34LIFESTYLE

Τα πρώτα τρέιλερ των εκπομπών για τη νέα σεζόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ