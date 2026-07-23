Αλβανία: «Ανεπανόρθωτες καταστροφές» στη λιμνοθάλασσα της Νάρτα για το θέρετρο Κούσνερ

Ανεπανόρθωτες είναι οι καταστροφές που έχουν ήδη σημειωθεί στην προστατευόμενη περιοχή της λιμνοθάλασσας Νάρτα στην Αλβανία, εξαιτίας των προκατασκευαστικών εργασιών του ξενοδοχειακού συμπλέγματος για το οποίο συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στη χώρα.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το οικοσύστημα, καθώς οι εργασίες έχουν ήδη παρέμβει σοβαρά στο φυσικό τοπίο. Οι εργασίες μέχρι τώρα έχουν συντελεσθεί στις όχθες της λιμνοθάλασσας και αφορούν κυρίως σε χάραξη δρόμων, όμως όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες, έχουν πλήξει σημαντικά τον τόπο.

Φλαμίνγκο στη λιμνοθάλασσα της Νάρτα AP/Hameraldi Agolli

«Πραγματική σφαγή της βιοποικιλότητας»

Όπως καταγγέλλει ο θαλάσσιος βιολόγος της ΜΚΟ EcoAlbania, Όλσι Νίκα, «οι επεμβάσεις σε έναν ζωτικής σημασίας δίαυλο που ενώνει την λιμνοθάλασσα και την θάλασσα έχουν διαταράξει σφοδρά την ανταλλαγή υδάτων που είναι αναγκαία για την ισορροπία των υγρότοπων».Σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες, οι εκσκαφείς στις παραλίες έχουν προκαλέσει ζημιές στους τόπους αναπαραγωγής των θαλάσσιων χελωνών Caretta caretta που απειλούνται με εξαφάνιση, ενώ, διαπιστώνεται ότι έχει ανοίξει ένας δρόμος, μία ολόκληρη ζώνη έχει αποψιλωθεί και μία γέφυρα έχει κατασκευασθεί στον πορθμό που ενώνει την λιμνοθάλασσα με την θάλασσα.

Ο Νίκα δηλώνει έκπληκτος με το μέγεθος των καταστροφών από τις εργασίες που έγιναν κατά το διάστημα από τις 5 έως τις 30 Μαΐου, καθώς θεωρεί ότι είναι πολύ σύντομο για όλες αυτές τις ζημιές.

Οι αμμόλοφοι της Νάρτα καταστράφηκαν από την χάραξη δρόμων πρόσβασης, δένδρα κόπηκαν, μπετόν χύθηκε στις κοντινές παράκτιες περιοχές απειλώντας πολλά είδη πτηνών. «Πραγματική σφαγή της βιοποικιλότητας σε έκταση χιλιάδων στρεμμάτων», δηλώνει ο Ολσι Νίκα.

Η λιμνοθάλασσα της Νάρτα, Αλβανία AP/Hameraldi Agolli

Προειδοποιούν οι επιστήμονες

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου των Τιράνων Φερντινάντ Μπέγκο, ακόμη και αν οι καθημερινές κινητοποιήσεις των Αλβανών κατά του σχεδίου της οικογένειας Τραμπ πέτυχε την διακοπή των χωματουργικών εργασιών, «οι ζημιές που έχουν προκληθεί ακόμη και πριν από τις εργασίες ανέγερσης είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπανόρθωτες».

Είναι επείγον να περιορισθούν οι απώλειες στο Δέλτα που είναι υψηλής οικολογικής αξίας για την Μεσόγειο, λέει ο καθηγητής Φρίντριχ Σίμερ, του Πανεπιστημίου της Βιέννης που επισκέφθηκε την περιοχή τον Ιούνιο και προειδοποίησε ότι τα μεγάλης κλίμακας τουριστικά σχέδια «υπονομεύουν ανεπανόρθωτα την φυσική του ακεραιότητα».

Μη κυβερνητικές οργανώσεις και θεσμοί προειδοποιούν εδώ και καιρό για το σχέδιο του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για την ανέγερση πολυτελών ξενοδοχείων εν μέσω αποικιών ροζ φλαμίνγκο και σε ένα ακατοίκητο νησί. Ένα πολιτικά ευαίσθητο σχέδιο ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αλλά πριν από έξι εβδομάδες, όταν εμφανίσθηκαν τα συρματοπλέγματα στα όρια του συμπλέγματος, η οργή εξερράγη, ειδικά μετά τη επέμβαση από ιδιωτικούς σεκιούριτι που άσκησαν βία κατά πολίτη. Την επομένη, σε podcast, η κόρη του Τραμπ, η Ιβάνκα, μιλούσε για «αυτήν την καταπληκτική χερσόνησο με την λιμνοθάλασσα στην μία της πλευρά, τον ωκεανό (sic) από την άλλη, τις υπέροχες παραλίες με άσπρη άμμο».

Έκτοτε, οι διαδηλώσεις συνεχίζονται καθημερινά και έχουν ξεσπάσει και σε άλλες χώρες.

Απτόητη η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση του Έντι Ράμα, στην εξουσία εδώ και 13 χρόνια, υπερασπίζεται «το ομορφότερο σχέδιο της Ευρώπης, την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων και την αναβάθμιση του αλβανικού τουρισμού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αξιοποίηση των ακτών για να συναγωνισθεί το Μαυροβούνιο, την Ελλάδα και την Κροατία.

Στα μέσα του Ιουνίου, ομάδα επιστημόνων επισκέφθηκε την περιοχή για να αποτιμήσει τις ζημιές που προκάλεσαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες. Στο κείμενο που δημοσίευσαν μετά την επίσκεψη τονίζουν τις ζημιές που έχουν γίνει στους τόπους αναπαραγωγής της caretta-caretta με την χρήση εκσκαφέων κατά μήκος των παραλιών Νταλάν και Πορτονόβα, τις επεμβάσεις στο κανάλι της Πορτονόβα που απειλούν να μεταβάλουν την φυσική ανταλλαγή των υδάτων ανάμεσα στην λιμνοθάλασσα και την θάλασσα και την ακραία διατάραξη της ζωής των πτηνών που εξαρτώνται από την περιοχή για να τραφούν, να ξεκουραστούν και να αναπαραχθούν.

Παρέμβαση και από την ΕΕ

Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία η Αλβανία ελπίζει να ενταχθεί το 2030, παρενέβη για να υπενθυμίσει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις επί του «κεφαλαίου 27» για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Ακόμη και πριν από την έναρξη αυτών των διαδηλώσεων, είχαμε συμφωνήσει με την Αλβανία ότι οι τροποποιήσεις του 2024 στον νόμο για τις προστατευόμενες περιοχές και στον νόμο περί στρατηγικών επενδύσεων «θα καταργούνταν εντός του έτους», δήλωσε τον Ιούλιο η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος.

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