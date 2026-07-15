Dua Lipa: Στηρίζει την «επανάσταση των φλαμίνγκο» στην Αλβανία - «Αποτελεί έμπνευση»

Snapshot Η Dua Lipa υποστηρίζει δημόσια τις διαδηλώσεις στην Αλβανία κατά της κατασκευής τουριστικού υπερ-θέρετρου που χρηματοδοτείται από τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Το αμφιλεγόμενο έργο αξίας 1,6 δισ. ευρώ προβλέπει κατασκευές σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές όπως το νησί Σάσων και η χερσόνησος Ζβέρνετ.

Η αλβανική κυβέρνηση τροποποίησε τη νομοθεσία για να επιτρέψει την ανοικοδόμηση σε προστατευόμενες περιοχές χωρίς δημόσια διαβούλευση, προκαλώντας ανησυχίες για έλλειψη διαφάνειας.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι το έργο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.

Παρά τις διαμαρτυρίες, οι κατασκευαστές υποστηρίζουν ότι το έργο θα υλοποιηθεί με σεβασμό στο περιβάλλον και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και οικονομική αξία. Snapshot powered by AI

Η «επανάσταση των φλαμίνγκο» στην Αλβανία απέκτησε την πιο ισχυρή και αναγνωρίσιμη φωνή της. Η διάσημη ποπ σταρ Dua Lipa τάχθηκε ανοιχτά στο πλευρό των διαδηλωτών που αντιδρούν στα σχέδια για τη δημιουργία ενός τουριστικού υπερ-θέρετρου αξίας 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υποστηρίζεται από επενδυτές με επικεφαλής τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τη σύζυγό του, Ιβάνκα Τραμπ.

Καθώς οι κινητοποιήσεις στα Τίρανα συμπληρώνουν πλέον 45 ημέρες συνεχών διαμαρτυριών, η γεννημένη στο Λονδίνο τραγουδίστρια με καταγωγή από το Κόσοβο πήρε ξεκάθαρη θέση. Μιλώντας στο podcast της Service95 Book Club με την Αλβανίδα ακαδημαϊκό και συγγραφέα Lea Ypi, η 30χρονη σταρ εξέφρασε τον βαθύ θαυμασμό της για το πείσμα και τη δυναμική των συμπατριωτών της.

«Με εμπνέει πολύ να βλέπω πόσο πολύ νοιάζονται πραγματικά οι άνθρωποι», δήλωσε χαρακτηριστικά η Dua Lipa, δίνοντας νέα πνοή στο κίνημα που ζητά προστασία του περιβάλλοντος και διαφάνεια στις κυβερνητικές αποφάσεις.

Η διαμάχη έχει να κάνει με την απόφαση του αλβανικού κοινοβουλίου τον Δεκέμβριο του 2024 να τροποποιήσει τη νομοθεσία, επιτρέποντας πλέον την ανοικοδόμηση σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες και προστατευόμενες περιοχές. Το φιλόδοξο αλλά εξαιρετικά αμφιλεγόμενο έργο προβλέπει την κατασκευή πολυτελών υποδομών στο ακατοίκητο νησί Σάσων, καθώς και τη δημιουργία 10.000 βιλών στη χερσόνησο του Ζβέρνετ.

Και οι δύο αυτές περιοχές αποτελούν μοναδικά φυσικά καταφύγια και ζωτικά οικοσυστήματα της Αδριατικής, φιλοξενώντας σπάνια είδη άγριας ζωής. Η Dua Lipa δεν δίστασε να θίξει το ζήτημα της διαφάνειας, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση παρέκαμψε τις διαδικασίες. Η ίδια υπογράμμισε ότι τη θλίβει η ευκολία με την οποία καταργήθηκαν οι περιβαλλοντικές δικλείδες ασφαλείας χωρίς καμία απολύτως δημόσια διαβούλευση.

Για την αλβανική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μια «ευλογία» και ένα «δώρο για την Ευρώπη», που υπόσχεται να φέρει οικονομική άνθιση σε μια από τις πιο φτωχές χώρες της Δύσης. Ωστόσο, η περιβαλλοντική κοινότητα και οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι τέτοιες κινήσεις ενδέχεται να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, η οποία στοχεύει στην ένταξη στην ΕΕ έως το 2030.

Η παρέμβαση της Dua Lipa χαρακτηρίστηκε ως «εξαιρετικά επίκαιρη και φανταστική» από τον Αλεξάντερ Τράιτσε, επικεφαλής της κορυφαίας περιβαλλοντικής οργάνωσης PPNEA. Όπως εξήγησε ο ίδιος, τα λόγια της τραγουδίστριας λειτουργούν ως πηγή έμπνευσης για τη νεολαία της χώρας που τη βλέπει ως είδωλο, τη στιγμή που οι διαδηλώσεις συνεχίζονται ακάθεκτες. Παράλληλα, τόνισε ότι παρόλο που η κυβέρνηση ξεκινά πλέον εκ των υστέρων μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οικολογική ζημιά σε περιοχές όπως το Ζβέρνετ έχει ήδη συντελεστεί και οι υπεύθυνοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

Από την πλευρά τους, οι κατασκευαστές επιμένουν ότι το έργο θα προχωρήσει με απόλυτη υπευθυνότητα και σεβασμό προς την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μακροπρόθεσμη αξία της περιοχής.

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