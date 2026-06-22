Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ αναχωρούν από το ταξίδι του μέλιτος στην Ρώμη με Porsche αξίας $200,000

Έπειτα από τον εντυπωσιακό γάμο τους στην Ιταλία και το ταξίδι του μέλιτος που κινήθηκε από το Αμάλφι μέχρι την Ρώμη, ήρθε η ώρα για την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να επιστρέψουν στην καθημερινότητα.

Οι νεόνυμφοι απόλαυσαν μερικές ημέρες στη Ρώμη, επισκεπτόμενοι τα διάσημα αξιοθέατα της πόλης και απολαμβάνοντας ρομαντικά δείπνα σε παραδοσιακές τρατορίες.

? Dua Lipa & Callum Turner seen with scratches on their backs, and get handsy on their Honeymoon! https://t.co/DA6Rs6GwHA



Credit: Backgrid pic.twitter.com/9XnJqykuYA

— TMZ (@TMZ) June 15, 2026



Την Παρασκευή, το ζευγάρι εθεάθη να αναχωρεί από το ξενοδοχείο του, φορτώνοντας τις αποσκευές του στην Porsche 911 Turbo S Cabriolet αξίας 200.000 λιρών.

Οι δυο τους φάνηκαν να δυσκολεύονται να χωρέσουν τα πράγματά τους στον περιορισμένο χώρο του αυτοκινήτου, με τους παρκαδόρους να σπεύδουν να βοηθήσουν.

dua lipa leaving rome after her honeymoon with callum turner pic.twitter.com/dGxKRBIuYu

— dua lipa crave (@addictionlipa) June 22, 2026



Η Ντούα έδειχνε εντυπωσιακή, επιλέγοντας ένα look ιδανικό για τον ευρωπαϊκό καύσωνα: αμάνικο τοπ και χαμηλοκάβαλο τζιν, τα οποία συνδύασε με ένα κομψό μπλε μαντήλι στο κεφάλι, πολλά κολιέ με μενταγιόν και μια μεγάλη ψάθινη τσάντα Chanel.

Ο Κάλουμ ταίριαξε στιλιστικά με τη σύζυγό του, επιλέγοντας ένα ανοιχτόχρωμο πουκάμισο και σορτς, προτού καθίσει πίσω από το τιμόνι του supercar.

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