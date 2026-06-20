Ντούα Λίπα - Κάλουμ Τέρνερ: Δημοσίευσαν τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο τους στην Ιταλία

Οι γάμοι —ναι, στον πληθυντικό!— της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ ήταν ένα πραγματικό θέαμα.

Η 30χρονη τραγουδίστρια και ο 36χρονος ηθοποιός παντρεύτηκαν επίσημα την Κυριακή 31 Μαΐου, σε έναν ιδιωτικό πολιτικό γάμο στο Λονδίνο, όπου η νύφη φόρεσε ένα custom couture ταγιέρ Schiaparelli και καπέλο με λευκό γείσο, ως φόρο τιμής στην Bianca Jagger. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, το ζευγάρι διοργάνωσε ένα τριήμερο ιταλικό γαμήλιο πάρτυ, με ακόμη περισσότερες εμφανίσεις που τράβηξαν τα βλέμματα.

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ / Instagram

Στα welcome drinks της Παρασκευής στο Παλέρμο της Σικελίας, η Lipa επέλεξε ένα λευκό δερμάτινο φόρεμα Bottega Veneta: μια custom δημιουργία με halterneck λαιμόκοψη, ανοιχτή πλάτη και την χαρακτηριστική intrecciato ύφανση του οίκου, συνδυασμένη με φτερωτή φούστα. Ολοκλήρωσε το look με ασορτί clutch με φτερά και χρυσά κοσμήματα Bulgari.

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ / Instagram

Στο γαμήλιο brunch της Κυριακής, η νεόνυμφη επέλεξε ένα διάφανο custom φόρεμα Chloé από floral δαντέλα, το οποίο συνδύασε με μια παιχνιδιάρικη τσάντα σε σχήμα κύκνου από τον ίδιο οίκο.

Και τώρα, αποκάλυψε τι φόρεσε στο επίσημο event του Σαββάτου: ένα Chanel haute couture gown, διακοσμημένο με φτερά και κρύσταλλα. Η Ντούα Λίπα φόρεσε επίσης headpiece με λεπτομέρειες από φτερά και ένα μακρύ, κεντημένο πέπλο. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram αρκετές φωτογραφίες με τον νέο της σύζυγο —τραβηγμένες από τον διάσημο φωτογράφο David Sims— καθώς και στιγμιότυπα από τη γαμήλια δεξίωση.

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ / Instagram

Αν και ακόμη δεν γνωρίζουμε πολλά για την ίδια την τελετή, η κύρια γαμήλια τελετή φέρεται να πραγματοποιήθηκε στη Villa Valguarnera, μια έπαυλη του 18ου αιώνα γνωστή ως «μικρές Βερσαλλίες». Σύμφωνα με το Vanity Fair, ο Elton John ερμήνευσε το «Your Song», ενώ στους καλεσμένους σερβιρίστηκε δείπνο με τοπικές σπεσιαλιτέ, όπως anelletti alla Norma —ψητά ζυμαρικά—, panelle —σιτσιλιάνικοι τηγανητοί λουκουμάδες από ρεβίθια— και crocché —κροκέτες—, καθώς και cassata και cannoli για επιδόρπιο.

https://www.instagram.com/p/DZzrqrGDOH-/

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους του ζευγαριού ήταν η Donatella Versace, ο Joe Alwyn, η Olivia Dean, η Charli xcx, ο Mark Ronson, η Grace Gummer, ο Kevin Parker των Tame Impala και πολλοί ακόμη.

Η Ντούα Λίπα έχει ήδη αποδείξει πως είναι η απόλυτη cool-girl bride της χρονιάς. Πέρα όμως από αυτό, αυτό που αναδεικνύεται μέσα από τις φωτογραφίες του γάμου είναι πως το ζευγάρι δείχνει πραγματικά ευτυχισμένο. Ο Τέρνερ δήλωσε πρόσφατα στο «The Hollywood Reporter» ότι αντλεί δημιουργική έμπνευση από τη σύζυγό του. «Θέλεις να σε εμπνέει ο άνθρωπος με τον οποίο είσαι μαζί», είπε. Και παρότι οι καριέρες τους απαιτούν πολλά ταξίδια, καταφέρνουν να τα συνδυάζουν όλα με προσεκτικό προγραμματισμό. Όπως ανέφερε: «Φροντίζουμε να είμαστε μαζί όσο περισσότερο γίνεται».

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ / Instagram

Από την πλευρά της νύφης, όταν αποκάλυψε τον αρραβώνα τους στη βρετανική Vogue το περασμένο καλοκαίρι, είπε πως ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με το δαχτυλίδι των αρραβώνων της. «Είναι τόσο εγώ. Είναι όμορφο να ξέρεις ότι ο άνθρωπος με τον οποίο πρόκειται να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου σε γνωρίζει τόσο καλά», είχε δηλώσει.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε γύρω στο 2023 στο Λονδίνο και ήρθε ξανά κοντά μέσω κοινών φίλων στο Λος Άντζελες, όπου συνειδητοποίησαν πως διάβαζαν το ίδιο βιβλίο: το «Trust του Hernan Diaz». Είχαν μάλιστα ολοκληρώσει και οι δύο το ίδιο κεφάλαιο, με τον Τέρνερ να αστειεύεται: «Άρα είμαστε στην ίδια σελίδα».

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ / Instagram

Και όπως φαίνεται, πράγματι ήταν. Η Ντούα Λίπα είχε επίσης δηλώσει στη βρετανική Vogue: «Αυτή η απόφαση να γεράσεις μαζί με κάποιον, να βλέπεις μια κοινή ζωή και απλώς, δεν ξέρω, να είστε για πάντα οι καλύτεροι φίλοι — είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα».

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