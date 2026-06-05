Οργισμένοι οι κάτοικοι του Παλέρμο με τους γαμήλιους εορτασμούς της Ντούα Λίπα

Ο πολυτελής τριήμερος γάμος της Ντούα Λίπα στο Παλέρμο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους της πόλης, με πολλούς να διαμηνύουν στην τραγουδίστρια ότι «η πόλη μας δεν είναι προς ενοικίαση».

Δεκάδες αφίσες εμφανίστηκαν σε δύο κεντρικές πλατείες που πρόκειται να αποκλειστούν για τις ανάγκες των εορτασμών του γάμου της 30χρονης ποπ σταρ με τον 36χρονο ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ. Το ζευγάρι έφτασε στη Σικελία την Πέμπτη για να πραγματοποιήσει το δεύτερο μέρος των γαμήλιων εκδηλώσεών του αυτό το Σαββατοκύριακο, λίγες μόλις ημέρες μετά τον πολιτικό του γάμο στο Λονδίνο.

Ωστόσο, η Ντούα Λίπα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την οργή αρκετών κατοίκων, οι οποίοι την κατηγορούν ότι μετατρέπει την πόλη τους σε «σαλόνι» για τους εύπορους καλεσμένους της.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, δύο πλατείες του Παλέρμο έχουν κλείσει για το κοινό, ενώ κάτοικοι της περιοχής φέρεται να κλήθηκαν να υπογράψουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας (NDAs).

Παράλληλα, δρόμοι έχουν αποκλειστεί, ενώ έχουν επιβληθεί απαγορεύσεις πτήσεων drones πάνω από την περιοχή, καθώς οι προετοιμασίες για το λαμπερό γαμήλιο γεγονός, κόστους εκατομμυρίων λιρών, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σε μία από τις αναρτήσεις αναγραφόταν: «Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους. Διεκδικούμε ξανά το δικαίωμα να τους ζούμε ελεύθερα, μακριά από το ιδιωτικό κέρδος».

Ωστόσο, μέχρι το πρωί της Παρασκευής οι διοργανωτές του γάμου είχαν απομακρύνει τα πανό και τις αφίσες από τους χώρους των εκδηλώσεων.

Οι διαμαρτυρόμενοι δεν άργησαν να απαντήσουν. Λίγες ώρες αργότερα, επανέφεραν το σύνθημα γράφοντάς το με γκράφιτι σε τοίχο της περιοχής, επιλέγοντας αυτή τη φορά μια πιο μόνιμη μορφή διαμαρτυρίας που δεν θα μπορούσε να αφαιρεθεί τόσο εύκολα.

Πάνω από $1 εκατ. το κόστος του γαμήλιου εορτασμού στη Σικελία

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το κόστος των εορτασμών εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο λίρες, ενώ στη λίστα των προσκεκλημένων φέρονται να βρίσκονται μεγάλα ονόματα από τον χώρο της μουσικής, της μόδας και του κινηματογράφου.

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός αντάλλαξαν όρκους σε μια λιτή τελετή στο Λονδίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο και τώρα ετοιμάζονται για μια μεγαλύτερη γιορτή με συγγενείς και φίλους στη Σικελία. Οι εκδηλώσεις αναμένεται να διαρκέσουν τρεις ημέρες, με το Παλέρμο και ιστορικές τοποθεσίες της περιοχής να αποτελούν το σκηνικό των εορτασμών.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των εορτασμών, οι δυο τους εθεάθησαν να περνούν χρόνο μαζί στο μπαλκόνι του πεντάστερου ξενοδοχείου, απολαμβάνοντας την ηρεμία και τη θέα στη Μεσόγειο. Το Villa Igiea, όπου η διαμονή στις πολυτελείς σουίτες μπορεί να φτάσει τις 6.000 λίρες τη βραδιά, αναμένεται να φιλοξενήσει και μέρος των καλεσμένων του γάμου κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Singer Dua Lipa and actor Callum Turner wed at a civil ceremony in London on Sunday before heading to Palermo, Italy, where guests are gathering at the luxurious Villa Igiea hotel for wedding celebrations https://t.co/JB9t9ywgrl pic.twitter.com/LdXkmr2Ptj

— Reuters (@Reuters) June 4, 2026



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