Η Ντούα Λίπα έδωσε μία «γεύση» στους θαυμαστές της από το γαμήλιο roadtrip στην Ιταλία

Η Ντούα Λίπα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους αγαπημένα της στιγμιότυπα από τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία.

Οι νεόνυμφοι εθεάθησαν να ανταλλάσσουν φιλιά και να απολαμβάνουν τον ήλιο στα ανοιχτά της ακτής Αμάλφι, στο Σαλέρνο, κατά τη διάρκεια του ρομαντικού ταξιδιού τους στην Ιταλία.

Η Ντούα Λίπα / Instagram

Η 30χρονη τραγουδίστρια και ο 36χρονος ηθοποιός ξεκίνησαν τον μήνα του μέλιτος σε μερικούς από τους πιο γραφικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Ιταλίας, καθώς «η Ιταλία είναι το αγαπημένο τους μέρος».

Η Ντούα Λίπα έδωσε μια «γεύση» στους θαυμαστές της, μοιράζοντας στιγμιότυπα από τον μήνα του μέλιτος στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Παρασκευή 26 Ιουνίου. «Roadtripping ???», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

https://www.instagram.com/p/DaDHgROjLNn/

Οι 20 φωτογραφίες ανέδειξαν χαλαρές, διασκεδαστικές και τρυφερές στιγμές από τον μήνα του μέλιτος. Από τη Ντούα Λίπα να πέφτει στο κρεβάτι της φορώντας ένα άνετο λευκό μπουρνούζι και να απολαμβάνει ένα αφρόλουτρο, μέχρι στιγμιότυπα όπου χαλαρώνει στον ήλιο μαζί με τον σύζυγό της, η τραγουδίστρια του «Training Session» έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή.

Η Ντούα Λίπα / Instagram

Το ζευγάρι φαίνεται πως δοκίμασε ζυμαρικά και παγωτό, ενώ εξέρευνησε τα αξιοθέατα, κάνοντας στάση στο Κολοσσαίο. Παράλληλα, οι δυο τους επιδόθηκαν και σε μία από τις αγαπημένες τους δραστηριότητες: το διάβασμα.

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