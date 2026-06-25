Ντούα Λίπα - Κάλουμ Τέρνερ: Τα τρυφερά τετ α τετ ως νεόνυμφοι σε παραλία της Ιταλίας - Εικόνες

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ μοιάζουν να ζουν τη δική τους ρομαντική κομεντί, στα νέα στιγμιότυπα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να απολαμβάνει μια χαλαρή ημέρα δίπλα στη θάλασσα: περπάτησαν σε βραχώδη παραλία, κολύμπησαν στα βαθιά μπλε νερά και δεν σταμάτησαν να είναι τρυφεροί μεταξύ τους. Σε κάθε στιγμιότυπο, η 30χρονη τραγουδίστρια και ο σύζυγός της, Κάλουμ Τέρνερ, φαίνονται είτε να γελούν είτε να φιλιούνται — και, ειλικρινά, τι άλλο χρειάζεται κανείς;

Summer vibes wild energy DUA LIPA overloaded on her honeymoon pic.twitter.com/nZP9qMo9LR

— MilK (@Itss_MilKu) June 25, 2026



Η τραγουδίστρια του «End of an Era» επέλεξε για την εμφάνισή της ένα triangle μπικίνι με λεπτά κορδόνια και αφηρημένο graphic print σε αποχρώσεις του μοβ, του μπλε και του μαύρου. Τα κατάμαυρα μαλλιά της ήταν τραβηγμένα πίσω σε ψηλή αλογοουρά, ενώ ολοκλήρωσε το beach look με oversized ασημένιους κρίκους, το εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων και τη βέρα της από τον Τέρνερ.

https://www.instagram.com/p/DaBNvdkASyQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Βρετανός ηθοποιός εμφανίστηκε επίσης με τη χρυσή βέρα του, κάνοντας βουτιές στο πλευρό της Ντούα με ένα κλασικό μαύρο μαγιό.

On their honeymoon, Callum Turner read Martyr!, Kaveh Akbar's grief-soaked, National Book Award–finalist novel, on the rocks at Italy's Il Pellicano, while Dua Lipa flipped through what looked like work notes in a printed string bikini. pic.twitter.com/nhzPC7kmlA

— Thought Catalog (@ThoughtCatalog) June 25, 2026



Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τλερνερ παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή στο Λονδίνο στα τέλη Μαΐου, ενώ στη συνέχεια διοργάνωσαν έναν λαμπερό γάμο στη Σικελία. Το ζευγάρι γιόρτασε την ένωσή του μαζί με αγαπημένα πρόσωπα στη Villa Valguarnera, μια ιστορική έπαυλη του 18ου αιώνα, περίπου 30 λεπτά έξω από το Παλέρμο, η οποία συχνά αποκαλείται «μικρές Βερσαλλίες».

Το εντυπωσιακό παλάτι αποτελεί οικογενειακή κατοικία της πριγκίπισσας Vittoria Alliata, ενώ οι εορτασμοί στη βίλα διήρκεσαν τρεις ημέρες. Αμέσως μετά, η Lipa και ο Turner ξεκίνησαν τον μήνα του μέλιτος, απολαμβάνοντας από τότε ένα άκρως ρομαντικό ταξίδι στην Ιταλία.

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