Αλβανία: Βίαιες συγκρούσεις αστυνομίας – διαδηλωτών – Τέσσερις τραυματίες

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν έξω από το κοινοβούλιο της Αλβανίας

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Αλβανία: Βίαιες συγκρούσεις αστυνομίας – διαδηλωτών – Τέσσερις τραυματίες

Η αστυνομία συνέλαβε έναν διαδηλωτή κατά τη διάρκεια συγκρούσεων σε μια αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα της Αλβανίας, την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο της Αλβανίας, με χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία για τη διάλυση αντικυβερνητικής διαδήλωσης.
  • Διαδηλωτές πέταξαν αυγά, αλεύρι και μεταλλικά κιγκλιδώματα σε αστυνομικούς και βουλευτές, προκαλώντας τραυματισμούς και καταστροφές σε αστυνομικό όχημα.
  • Εννέα αστυνομικοί και ένας διαδηλωτής τραυματίστηκαν, ενώ έγιναν πολλές συλλήψεις χωρίς να ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός των συλληφθέντων.
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Εκτεταμένα επεισόδια εκτυλίχθηκαν έξω από το κοινοβούλιο της Αλβανίας, όταν η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσει μία αντικυβερνητική διαδήλωση.

Διαδηλωτές εκτόξευσαν αυγά και αλεύρι σε αστυνομικούς και σε ορισμένους βουλευτές και επιχείρησαν να διασπάσουν και τον κλοιό ασφαλείας. Οι αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν και προχώρησαν σε συλλήψεις, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε άλλο βίντεο φαίνονται διαδηλωτές να αρπάζουν μεταλλικό κιγκλίδωμα και να το πετούν πάνω σε περιπολικό. Εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τα αντικείμενα που εκτόξευαν οι διαδηλωτές, ανέφερε η αστυνομία, χωρίς να ανακοινώσει τον αριθμό των συλληφθέντων. Έσπασαν επίσης τα τζάμια ενός αστυνομικού οχήματος, που ήταν σταθμευμένο σε κοντινό δρόμο.

Τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων τρεις αστυνομικοί και ένας διαδηλωτής. Την Τρίτη είχαν συλληφθεί έξι διαδηλωτές που εκτόξευαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών.

Διαδηλώσεις οργανώνονται από τα τέλη Μαΐου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, μια επένδυση που συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού προέδρου Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, σε μια προστατευόμενη περιοχή του Ζβέρνετς, στη νοτιοδυτική Αλβανία.

Για δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα, ένα μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο, προσπαθώντας να μπλοκάρει την πρόσβαση στο κτίριο. Η αστυνομία απώθησε τους διαδηλωτές, γεγονός που οδήγησε σε μικροσυμπλοκές και πολλές συλλήψεις, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο.

«Διαδηλώνουμε και ποιο είναι το θέμα; Θέλουμε διαφάνεια. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη φύση. Η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη» είπε στο Reuters ο Ασλάν Ντοτζάνι. Μια νέα διαδήλωση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο.

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