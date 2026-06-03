Nέα ένταση στον Περσικό Κόλπο: Στα ύψη ξανά το πετρέλαιο, σε αδιέξοδο οι συνομιλίες για την ειρήνη

Snapshot Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν πλοία και χώρες του Περσικού Κόλπου, αποτρέποντας επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ.

Οι διαπραγματεύσεις για ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, παρά μια προσωρινή αρχική συμφωνία που δεν έχει υπογραφεί.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από 1% λόγω της νέας έντασης στον Περσικό Κόλπο και της διακοπής της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο παρά τη μερική εκεχειρία, αυξάνοντας τον αριθμό των εκτοπισμένων

Η κρίση στον Περσικό Κόλπο επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομία και εμποδίζει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληγείσες περιοχές μέσω διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Snapshot powered by AI

Οι εχθροπραξίες στον Κόλπο αναζωπυρώθηκαν ξανά την Τετάρτη, με τον αμερικανικό στρατό να δηλώνει ότι οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και άλλους περιφερειακούς στόχους είτε ματαιώθηκαν είτε απέτυχαν, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Δύο ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Κουβέιτ έπεσαν απότομα ή διασπάστηκαν εν πτήσει, ενώ αρκετοί βαλλιστικοί πύραυλοι που στόχευαν σε περιφερειακούς στόχους απέτυχαν και τρεις πύραυλοι που κατευθύνονταν προς το Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν, δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Από την έναρξη της σύγκρουσης στο τέλος Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει επανειλημμένα επιτεθεί σε στόχους στην περιοχή του Κόλπου όπου βρίσκονται αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Η Κεντρική Διοίκηση δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε επίσης ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν πολιτικά πλοία σε περιφερειακά ύδατα και αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ, και πραγματοποίησε επιθέσεις στο νησί Κεσμ κοντά στο Στενό του Ορμούζ μετά από απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) της χώρας επιτέθηκε στο αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ, που βρίσκεται στο Μπαχρέιν, καθώς και σε μια αεροπορική βάση και ελικόπτερα σε μια άγνωστη περιφερειακή χώρα χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε απάντηση σε αυτό που το IRGC περιέγραψε ως αμερικανική επίθεση σε έναν πύργο επικοινωνιών νότια του Κεσμ.

Η Κεντρική Διοίκηση δήλωσε ότι όλες οι επιθέσεις απέτυχαν και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρέμειναν έτοιμες να αποκρούσουν την «αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα». Η τελευταία ένταση, η οποία αύξησε τις τιμές του πετρελαίου κατά περισσότερο από 1% στις αρχές των συναλλαγών την Τετάρτη, σημειώνεται περισσότερο από τρεις μήνες μετά τις αρχικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, με τη σύγκρουση να έχει βυθιστεί σε αδιέξοδο λόγω μιας ασταθούς εκεχειρίας και με τα Στενά του Ορμούζ να είναι σε μεγάλο βαθμό κλειστό για τη θαλάσσια κυκλοφορία.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι κατέληξαν σε μια προσωρινή αρχική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη συμφωνία. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Τεχεράνη δεν έχει επικοινωνήσει με την Ουάσινγκτον εδώ και αρκετές ημέρες, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν σταματήσει. «Οι συζητήσεις μεταξύ μας συνεχίζονται συνεχώς, μιλήσαμε πριν από τέσσερις ημέρες, πριν από τρεις ημέρες, πριν από δύο ημέρες, πριν από μία ημέρα και σήμερα», ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα

Από τα μέσα Μαρτίου, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία που θα τερματίσει τις μάχες και θα επιτρέψει στους διαπραγματευτές να αντιμετωπίσουν ακανθώδη ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του μέλλοντος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν είναι η ύψιστη προτεραιότητά του . Το Ιράν αρνείται ότι αναπτύσσει πυρηνική βόμβα και λέει ότι το ατομικό του πρόγραμμα έχει ειρηνικούς σκοπούς. Η Τεχεράνη επιδιώκει πρόσβαση σε δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα από το πετρέλαιο, απαλλαγές από τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια της και συνέχιση της επιρροής της στα Στενά, τα οποία διαχειρίζονταν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ναυτικό του IRGC στόχευσε με πυραύλους ένα πλοίο με την ονομασία «Panaya» σε απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε ως επίθεση των ΗΠΑ σε ένα ιρανικό δεξαμενόπλοιο κοντά στο Χορμούζ. «Η διατάραξη της ασφάλειας του Στενού του Ορμούζ θα έχει βαρύ τίμημα για τον αμερικανικό στρατό», ανέφεραν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα το IRGC.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους νομοθέτες την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν σε άρση των κυρώσεων μόνο εάν το Ιράν συμφωνήσει να εγκαταλείψει την πυρηνική του δραστηριότητα. Ο Ρούμπιο δήλωσε «Ο πόλεμος τελείωσε» κατά τη διάρκεια μιας έντονης αντιπαράθεσης με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κόρι Μπούκερ του Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος διαφώνησε.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, ενώ παράλληλα έχει προκαλέσει παγκόσμιο οικονομικό πλήγμα αυξάνοντας τις τιμές της ενέργειας. Προκάλεσε επίσης τον τελευταίο γύρο σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου, με το Ισραήλ να επιδιώκει την βαθύτερη εισβολή του στον Λίβανο εδώ και 25 χρόνια.

Την Τρίτη, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις σε μια σειρά από πόλεις στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν πηγές ασφαλείας του Λιβάνου, παρά τη μερική εκεχειρία που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Η ανακοίνωση δεν κατάφερε να καθησυχάσει πολλούς Λιβανέζους, εκ των οποίων 1,2 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, και ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από τη Βηρυτό κράτησε τους κατοίκους σε αγωνία την Τρίτη.

«Κάθε φορά που επιστρέφουμε στα σπίτια μας, υπάρχει μια προειδοποίηση ότι θα εκτοπιστούμε ξανά», δήλωσε η Φάτεν Αλ Σεχίμε, η οποία κατέφυγε σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων από το σπίτι της στα νότια προάστια της Βηρυτού τη Δευτέρα, μόλις δύο εβδομάδες αφότου επέστρεψε εκεί. Στη θάλασσα, ο μεγαλύτερος ναυτιλιακός όμιλος στον κόσμο, MSC, δήλωσε την Τρίτη ότι ένα από τα πλοία του χτυπήθηκε από δύο βλήματα ενώ βρισκόταν στο λιμάνι Ουμ Κασρ του Ιράκ την προηγούμενη ημέρα.

Το IRGC δήλωσε ότι πραγματοποίησε την επίθεση σε αντίποινα για μια αμερικανική επίθεση σε ιρανικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν. Ο εκτεταμένος αντίκτυπος της κρίσης αποκαλύφθηκε από την UNICEF, την υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά , η οποία δήλωσε ότι το αυξανόμενο κόστος μεταφοράς και οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού εμποδίζουν την παροχή σωτήριας βοήθειας στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Μάλι, τη Σομαλία, το Νότιο Σουδάν, τη Νιγηρία και αλλού.

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