Τα πρώτα τρέιλερ των εκπομπών για τη νέα σεζόν

Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά τα στελέχη των σταθμών συνεχίζουν τις πυρετώδεις προετοιμασίες προκειμένου να «κλείσουν» εκκρεμότητες και να οριστικοποιήσουν τα νέα προγράμματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, οι αποφάσεις έχουν ληφθεί και είναι ήδη στον αέρα τα τρέιλερ των εκπομπών. Το STAR, για παράδειγμα, προχωρά με σταθερές αξίες όπως είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Το «1% Club» συνεχίζεται και ήδη βλέπουμε το τρέιλερ. «Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Αλλά στο κλαμπ του 1% δεν μπαίνεις μέχρι να νοσήσεις. Η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο, όμως, κερδίζεται αλλιώς. Είσαι ικανός να το πάρεις; Στο κλαμπ των εκλεκτών ανήκουν λίγοι κι ανυπομονούμε να τους ανακαλύψουμε», ακούμε τον Πέτρο Πολυχρονίδη να λέει.

Στο μέτωπο της ΕΡΤ1 όλα είναι έτοιμα για την καινούργια τηλεοπτική σεζόν. Μπορεί ακόμη να μην έχει ανακοινωθεί ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου στο τιμόνι του «Στούντιο 4», όμως στο πρώτο τρέιλερ βλέπουμε την πλάτη των δύο παρουσιαστών δημιουργώντας… αναμονή για όσα έρχονται!

Ήδη έχει κυκλοφορήσει και το τρέιλερ για την πρωινή εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», με τους Μαρία Ηλιάκη και Κρατερό Κατσούλη. Το δίδυμο θα λέει την πρώτηκαλημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, έχοντας πάρει το πράσινο φως.

Στο ίδιο mood βρίσκονται και ο Τάσος Ιορδανίδης με τη Ζωή Κρονάκη. Ηεκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» θα βρίσκεται στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, στονέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1, και οι δύο οικοδεσπότες περνούν ένα ήσυχο καλοκαίρι.

Όσον αφορά στον ΣΚΑΪ; Εδώ και ημέρες, έχει κυκλοφορήσει το τρέιλερ για τηνέα μεσημεριανή εκπομπή των Νάνσυς Ζαμπέτογλου και ΘανάσηΑναγνωστόπουλου, που αποτελούν μία από τις ηχηρές μεταγραφές της νέας σεζόν.

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