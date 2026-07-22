Η ΕΡΤ πάει ταμείο – Οι τηλεθεάσεις ρεκόρ από το Μουντιάλ και τα έσοδα

Η ΕΡΤ γνωστοποιεί στοιχεία και αριθμούς αναφορικά με τη μετάδοση του Μουντιάλ 2026 

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η ΕΡΤ πάει ταμείο – Οι τηλεθεάσεις ρεκόρ από το Μουντιάλ και τα έσοδα
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Η μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ 2026, ολοκληρώθηκε και κερδισμένη αναδεικνύεται η ΕΡΤ με τηλεθεάσεις που «χτύπησαν» κόκκινο.

Το Μουντιάλ, που καθήλωσε το κοινό της Ελλάδας για 38 ημέρες, έκανε τους τηλεθεατές να συντονιστούν με την ΕΡΤ σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, αλλά και διαδικτυακά, για να παρακολουθήσουν τη μετάδοση των 104 κορυφαίων αγώνων, τις αθλητικές εκπομπές με την ανάλυση των ματς και το αποκλειστικό παρασκήνιο, καθώς και το πρωτογενές περιεχόμενο μέσα κι έξω από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Από τις 11 Ιουνίου έως και τις 19 Ιουλίου, η δημόσια τηλεόραση προσέφερε πλήρη κάλυψη του παγκοσμίου κυπέλλου, επιστρατεύοντας όλο το δημοσιογραφικό και το τεχνικό της επιτελείο, που ανταποκρίθηκε στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της διοργάνωσης σε Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ, γεγονός που αποτυπώθηκε στα πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης σε ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, στις εντυπωσιακές θεάσεις στο ERTFLIX και στην αλματώδη ανάπτυξη των λογαριασμών ERT Sports στα Social Media.

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος του κοινού ήταν ότι περισσότεροι από 7.000.000 διαφορετικοί τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό κάποιον από τους 104 αγώνες, ενώ κάθε ματς παρακολουθούσαν κατά μέσο όρο 387.000 τηλεθεατές! Συνολικά οι 104 αναμετρήσεις σημείωσαν μέσο όρο τηλεθέασης 21,8% στο σύνολο του κοινού και 23,5% στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών). Στο ανδρικό κοινό ο αντίστοιχος μέσος όρος άγγιξε το 30,8%, ενώ στους άνδρες 18-34 ετών, εκτοξεύτηκε στο 37,2%.

Όπως είναι αναμενόμενο, το ενδιαφέρον του κοινού αυξανόταν όσο η διοργάνωση προχωρούσε. Ο Α’ ημιτελικός μεταξύ Γαλλίας-Ισπανίας σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 44,2%, ενώ ο Β’ ημιτελικός μεταξύ Αγγλίας-Αργεντινής εκτινάχθηκε στο 51,7%! Ο μικρός τελικός μεταξύ Γαλλίας-Αγγλίας σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 32,8%. Κορυφαία στιγμή ήταν φυσικά ο τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, που σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ τηλεθέασης δεκαετίας σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου.

Ιδιαίτερα υψηλές ήταν και οι θεάσεις των αγώνων μέσω του ERTFLIX που εκτός από την απευθείας μετάδοση μέσω των γραμμικών καναλιών, προσέφερε και τη δυνατότητα παρακολούθησης επιλεγμένων ματς μέσω του ψηφιακού καναλιού ERT Mundial Live Stats, με λήψεις από τέσσερις κάμερες και με επαυξημένα στατιστικά στοιχεία. Από τις 11 Ιουνίου μέχρι και την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, την Κυριακή 19 Ιουλίου, οι θεάσεις live και on demand στο ERTFLIX ξεπέρασαν τις 14.800.000.

Οι τηλεθεάσεις των εκπομπών

Πέρα από την απευθείας μετάδοση των αγώνων, η ΕΡΤ προσέφερε πλήρη κάλυψη του Μουντιάλ μέσα από τις αθλητικές εκπομπές που μετέδιδε καθημερινά, με ανάλυση, ρεπορτάζ και αποκλειστικό παρασκήνιο από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Περισσότεροι από 5.700.000 διαφορετικοί τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό τις αθλητικές εκπομπές «Ώρα Μουντιάλ» με τους δημοσιογράφους Περικλή Μακρή, Παναγιώτη Κουλουμπή και Χριστίνα Βραχάλη, καθώς και με τους πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας, Τάκη Φύσσα, Ντέμη Νικολαΐδη και Νίκο Νταμπίζα.

Τα νούμερα στα social media

Η ΕΡΤ, που δέχτηκε επικρίσεις για την απευθείας ανάθεση σε εξωτερική παραγωγή για τη διαφήμιση και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, αναφέρεται και στις εντυπωσιακές επιδόσεις της στα social media. Οι λογαριασμοί σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube παρουσίασαν εκρηκτική ανάπτυξη, με 159 εκατομμύρια προβολές, υπερτριπλασιασμό των ακολούθων και πάνω από 3,4 εκατ. αλληλεπιδράσεις με το περιεχόμενο που αναρτήθηκε. Με ξεχωριστό, original περιεχόμενο, η ΕΡΤ έπαιξε… μεγάλη μπάλα και στο YouTube, παρουσιάζοντας συνολικά 102 βίντεο από τις τέσσερις ειδικές εκπομπές που δημιούργησε για το Μουντιάλ. Αθροιστικά οι προβολές των βίντεο έφτασαν τα 5,63 εκατομμύρια.

Εκτός από τις σειρές στο YouTube, οι λογαριασμοί ERT Sports σε Facebook, Instagram και TikTok προσέφεραν μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία για το Μουντιάλ, με πλούσιο πρωτογενές περιεχόμενο, παραλειπόμενα των αγώνων και αποκλειστικά στιγμιότυπα. Μέχρι και τις 20 Ιουλίου, το περιεχόμενο του ERT Sports στο Facebook κατέγραψε 102 εκατ. προβολές και 1,3 εκατ. αλληλεπιδράσεις! Στο Instagram, οι προβολές άγγιξαν τα 45,4 εκατ., οι αλληλεπιδράσεις τα 2 εκατ. Στο TikTok, τέλος, τα βίντεο του λογαριασμού @ertsports_official ξεπέρασαν τις 6,1 εκατ. προβολές.

Στο ταμείο των εσόδων

Η ΕΡΤ θέλησε να γνωστοποιήσει ότι η ολοκληρωμένη στρατηγική κάλυψης, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική εμπορική αξιοποίηση, απέδωσε τα μέγιστα για τη δημόσια τηλεόραση, καθώς από την εμπορική εκμετάλλευση απορρόφησε ποσό ρεκόρ ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ από τη διαφημιστική αγορά.

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