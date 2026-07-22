«Για Σένα»: Η ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του ALPHA

Snapshot Ο ALPHA επενδύει στη μυθοπλασία με τη νέα σειρά «Για Σένα», ένα σύγχρονο ρομαντικό δράμα με στοιχεία μυστηρίου.

Η σειρά ακολουθεί τον Φίλιππο Ηλιάδη, ο οποίος ανακαλύπτει ένα οικογενειακό μυστικό.

Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει κοντά τον Φίλιππο με τη Μελίνα Ελευθερίου, μια γυναίκα με έντονο αίσθημα δικαιοσύνης.

Η πλοκή περιλαμβάνει οικογενειακά μυστικά, ηθικά διλήμματα και συνεχείς ανατροπές που επηρεάζουν τις σχέσεις των χαρακτήρων.

Η σειρά παρουσιάζει μια ιστορία όπου οι αποκαλύψεις ανατρέπουν τις ισορροπίες και δοκιμάζουν τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Snapshot powered by AI

Συνεχίζει να επενδύει στη μυθοπλασία ο ALPHA, με νέες παραγωγές να προετοιμάζονται να ριχτούν στη βραδινή ζώνη της επόμενης τηλεοπτικής χρονιάς. Μία εξ’ αυτών φέρει τον τίτλο «Για σένα» και πρόκειται για ένα σύγχρονο ρομαντικό δράμα, που συνδυάζει τον έρωτα, το μυστήριο και τη δύναμη της λύτρωσης.

Ο Φίλιππος Ηλιάδης (Κίμων Κουρής) είναι ένας άνθρωπος που έχτισε μόνος του τη ζωή του. Αυστηρός με τον εαυτό του, ακέραιος στις επιλογές του και αφοσιωμένος στην οικογένειά του, πιστεύει πως τίποτα δεν μπορεί να κλονίσει όλα όσα έχει κατακτήσει. Μέχρι τη στιγμή που η σύζυγός του τον αφήνει αντιμέτωπο με ένα μυστικό που δεν γνώριζε πως υπήρχε.

Η ανάγκη του να μάθει τι πραγματικά συνέβη τον οδηγεί σε μια έρευνα που ξετυλίγει σιγά σιγά ένα κουβάρι ανθρώπων, σχέσεων και κρυμμένων αληθειών. Στην ίδια διαδρομή συναντά τη Μελίνα Ελευθερίου (Ειρήνη Αγγελοπούλου), μια νέα γυναίκα με έντονη αίσθηση δικαιοσύνης, η οποία αναζητά τις ίδιες απαντήσεις, αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους.

Από εκείνη τη στιγμή, οι ζωές τους ενώνονται με τρόπο που κανείς από τους δύο δεν είχε προβλέψει. Όσο πλησιάζουν στην αλήθεια, τόσο δοκιμάζονται οι βεβαιότητές τους. Και όσο οι κίνδυνοι μεγαλώνουν, τόσο δυσκολότερο γίνεται να αγνοήσουν όσα αρχίζουν να νιώθουν ο ένας για τον άλλον.

Με φόντο μια ιστορία γεμάτη οικογενειακά μυστικά, συγκρούσεις, ηθικά διλήμματα και συνεχείς ανατροπές, το «Για Σένα» χτίζει έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και κάθε αποκάλυψη αλλάζει τις ισορροπίες.