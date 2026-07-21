Ποιες επαναλήψεις προγραμμάτων φέρνουν πρωτιές στα κανάλια

Καθημερινά, η εταιρεία μέτρησης τηλεθέασης, Nielsen, δημοσιεύει το top 10 με τακορυφαία σε τηλεθέαση προγράμματα. Αυτή την περίοδο, όπου οι περισσότερεςεκπομπές και οι σειρές έχουν ρίξει αυλαία, πρωταγωνιστική θέση έχουν οιεπαναλήψεις.

Έτσι, τη Δευτέρα, στην κορυφή βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» του ALPHA με 412.000 τηλεθεατές, ενώ την κοινωνική σειρά του σταθμού τησυναντήσαμε και στην ένατη θέση.

Στην τριάδα βρέθηκαν το «Το Σόι Σου» με 411.000 και η κωμωδία «Ευτυχισμένοι Μαζί» του MEGA, που συγκέντρωσε 404.000 τηλεθεατές.

Το δελτίο του ALPHA κράτησε τη δυναμική του, ενώ ηπρώτη πεντάδα συμπληρώθηκε από την επανάληψη της εκπομπής «Cash or trash» στο STAR.

Η σειρά «Μπαμπά Σ'Αγαπώ» του ALPHA κινήθηκε επίσης σε υψηλά επίπεδα,ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσαν το «Σόι σου» -που ακόμη και με τις επαναλήψειςείχε τριπλή παρουσία στη λίστα- και το δελτίο του ΣΚΑΪ.

Συνολικά, η εικόνα της ημέρας αναδεικνύει την ισχυρή παρουσία του ALPHA,ακόμη και το καλοκαίρι, τόσο στην ψυχαγωγία όσο και στην ενημέρωση, με τοπρόγραμμά του να κυριαρχεί στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

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