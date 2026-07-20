Πέτρος Καλκόβαλης - Μελίνα Τσαμπάνη: Το δίδυμο, που άλλαξε την ελληνική μυθοπλασία, «ξαναχτυπά»

Το επιτυχημένο δίδυμο σεναριογράφων έρχεται με διπλό «χτύπημα»

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Πέτρος Καλκόβαλης - Μελίνα Τσαμπάνη: Το δίδυμο, που άλλαξε την ελληνική μυθοπλασία, «ξαναχτυπά»
LIFESTYLE
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Ήταν 2019, όταν δύο ονόματα έμελλε να αλλάξουν το τηλεοπτικό τοπίο και να αποδείξουν ότι η ελληνική μυθοπλασία έχει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στη βραδινή ζώνη των καναλιών. Πέτρος Καλκόβαλης και Μελίνα Τσαμπάνη έβαζαν την υπογραφή τους στη σειρά εποχής «Άγριες Μέλισσες», στον ΑΝΤ1, που έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της εγχώριας TV.

Αυτοί οι δύο άνθρωποι, μετά από ένα μεγάλο διάστημα όπου τα σίριαλ βασίζονταν σε ξένα φορμάτ, έρχονταν να ανοίξουν τον δρόμο και να δημιουργήσουν κάτι, που δεν είχε να ζηλέψει σε τίποτα όσα βλέπαμε σε πλατφόρμες του εξωτερικού. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι οι τρεις κύκλοι της σειράς προβλήθηκαν μεταγλωττισμένα στα πολωνικά από το κρατικό κανάλι TVP1 και έπειτα από το TVP Kobieta μέχρι το 2023, ενώ τα δικαιώματα προβολής της σειράς είχαν πουληθεί σε 11 χώρες.

Και αυτό ήταν μόνο η αρχή... Ακολούθησε στο MEGA ο «Σιωπηλός δρόμος», που επίσης τράβηξε το ενδιαφέρον ξένων τηλεοπτικών δικτύων, ενώ σειρά είχε η «Μάγισσα» στον ΑΝΤ1 που θεωρήθηκε ιδιαίτερη ως ιδέα για τα ελληνικά δεδομένα.

Τώρα, τη σεζόν 2026-2027, Πέτρος Καλκόβαλης και Μελίνα Τσαμπάνη έρχονται με δύο σειρές, ισορροπώντας ανάμεσα σε MEGA και ΑΝΤ1. Το «Ντέρτι» είναι μία δυνατή ιστορία, που ξεδιπλώνεται μέσα από το σενάριο των δύο δημιουργών και παίρνει σάρκα και οστά υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σπύρου Ρασιδάκη. Πάτρα, 1987… Τα νέον φώτα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι» ανάβουν και η ιστορία ξεκινά. Μια ιστορία που γράφεται σε 9/8 και μιλάει για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή. Παίζοντας ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, εκεί όπου όλα γιγαντώνονται και κανείς δεν χωρά πια στο «παραμύθι» που έχει φτιάξει για τη ζωή του, αποκαλύπτεται ο πυρήνας των ηρώων. Πρόσωπα που κρύβουν πληγές, που σβήνουν ίχνη, που ξεγελούν βλέμματα. Πρόσωπα που πιστεύουν πως μπορούν να αφήσουν πίσω τους πολλά. Εναν τόπο, ένα όνομα, έναν έρωτα. Μάλιστα, συχνά το καταφέρνουν ή έτσι νομίζουν. Εκείνο, όμως, που δεν μπορούν να αφήσουν ποτέ πίσω τους είναι ο πραγματικός εαυτός τους. Αυτός που προχωρά πάντα μαζί τους. Διότι, στο τέλος, αυτό που μας ορίζει δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που πραγματικά είμαστε.

Το θρίλερ «Σύγκρουση», σε σενάριο επίσης των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη, θα προβληθεί από το MEGA. Είναι μια διεισδυτική ματιά στον πυρήνα των ανθρώπινων σχέσεων, στη δύναμη της έλξης και της ανθρώπινης αδυναμίας. Είναι μία σύγχρονη ιστορία, που εξερευνά τα όρια της προσωπικής ευθύνης και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και τη βολική εκδοχή της. Όταν ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης) κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε τροχαίο, που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) αναλαμβάνει την υπεράσπισή του. Στην προσπάθειά της να τον αθωώσει, παρασύρεται σε έναν λαβύρινθο αμφιβολιών και αμφιλεγόμενων στοιχείων. Κι όσο η δίκη προχωρά, τόσο πιο προσωπική, συναισθηματικά και ηθικά, γίνεται η εμπλοκή της, ώσπου θα βρεθεί αντιμέτωπη όχι μόνο με την υπόθεση, αλλά και με τη συνείδησή της.

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