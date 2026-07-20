Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της ενημέρωσης – Σαρωτικές αλλαγές με φόντο τη νέα χρονιά

Snapshot Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει πρωινή ζώνη με τον Άκη Παυλόπουλο και την εκπομπή της Σίας Κοσιώνη, ενώ ο Νίκος Χατζηνικολάου παραμένει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Ο ΣΚΑΪ προσαρμόζει το πρόγραμμα μετά την αποχώρηση Παυλόπουλου, με νέες προσθήκες όπως ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Απόστολος Μαγγηριάδης, ενώ πιθανή μεταγραφή Παύλου Τσίμα στο MEGA αναμένεται να επηρεάσει τον σταθμό.

Το MEGA διατηρεί ισχυρή παρουσία στην ενημέρωση με επιτυχημένα πρωινά και κεντρικά δελτία, ενώ οι παρουσιαστές διατηρούν σταθερή σχέση με το κοινό.

Η ΕΡΤ ενισχύει το κεντρικό της δελτίο με τον Παναγιώτη Στάθη, ενώ το OPEN συνεχίζει με σταθερές εκπομπές στην ενημέρωση, διατηρώντας επιτυχημένες συνθέσεις.

Σταθερότητα παρατηρείται στο STAR και τον ALPHA, όπου οι βασικοί παρουσιαστές ενημέρωσης παραμένουν στις θέσεις τους, διατηρώντας τη συνέπεια στα δελτία και τις εκπομπές τους. Snapshot powered by AI

Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χρονιά θα είναι η ερχόμενη για τον ενημερωτικό τομέα των καναλιών. Έπειτα από πολλές σεζόν, θα δούμε μετακινήσεις, μεταγραφές και ένα νέο τοπίο που αναμένεται να είναι άκρως ανταγωνιστικό.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, την πρωινή καθημερινή ζώνη αναλαμβάνει ο Άκης Παυλόπουλος που μετακομίζει από τον ΣΚΑΪ. Η άφιξη του Βασίλη Παπαδρόσου φέρνει σημαντικές αλλαγές στο κανάλι του Αμαρουσίου και όλα δείχνουν ότι ο σταθμός θα πρωταγωνιστήσει με την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Η Σία Κοσιώνη αναλαμβάνει τη δική της εκπομπή, εξέλιξη σημαντική, ειδικά με φόντο την προεκλογική περίοδο. Ο Νίκος Χατζηνικολάου θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου ειδήσεων και θα υποδέχεται την προαναφερθείσα για να σχολιάζει την επικαιρότητα.

Ο ΣΚΑΪ έχασε κάποια από τα δυνατά του χαρτιά και οι ιθύνοντες πλέον καλούνται να διαμορφώσουν εκ νέου ένα μέρος του προγράμματος. Μετά την αποχώρηση Παυλόπουλου, ο Δημήτρης Οικονόμου θα υποδεχτεί στο πλευρό του και στην εκπομπή «Σήμερα» τον Γιάννη Πιτταρά. Τη σκυτάλη θα δίνουν στους «Αταίριαστους» ενώ θα ακολουθεί η εκπομπή «Live You». Για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων δράση αναλαμβάνει ο Απόστολος Μαγγηριάδης, ο οποίος αποχωρεί από την ΕΡΤ για να επιστρέψει στο τηλεοπτικό του σπίτι. Η Λένα Φλυτζάνη θα κρατά τα ηνία του κεντρικού δελτίου, με το στοίχημα για τον σταθμό να παραμένει μεγάλο. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν τον Παύλο Τσίμα να παίρνει μεταγραφή για το MEGA, εξέλιξη που θα προκαλέσει «πονοκέφαλο» στους ανθρώπους του ΣΚΑΪ. Στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, «Δεκατιανοί» και «Καλημέρα» συνεχίζουν την πορεία τους.

Στο Μεγάλο κανάλι, η ενημέρωση θα συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Το πιο επιτυχημένο πρωινό ντουέτο, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, θα κρατούν παρέα στο κοινό με το «Κοινωνία ώρα MEGA». Η εκπομπή σκαρφαλώνει ψηλά στους πίνακες της Nielsen, ενώ οι δύο παρουσιαστές συνδέονται πλέον και με μία στενή φιλία. Στο ίδιο mood βρίσκονται και ο Ντίνος Σιωμόπουλος με τη Στέλλα Γκαντώνα, που έχουν «δέσει» στο «Mega Σαββατοκύριακο» και η εκπομπή αναμένεται να συνεχιστεί. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Ράνια Τζίμα και Κατερίνα Παναγοπούλου θα συνεχίσουν στο ίδιο επιτυχημένο μονοπάτι, όπως και ο Νίκος Ευαγγελάτος με το «Live News» στην καθημερινή αρένα.

Στην ΕΡΤ οδεύει ο Παναγιώτης Στάθης, μετά την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1, για να αναλάβει το κεντρικό δελτίο. Το OPEN, που επενδύει έντονα τις τελευταίες σεζόν στην ενημέρωση, αναμένεται να κάνει προσεκτικές κινήσεις. Στόχος είναι να συνεχίσουν με ίδιες συνθέσεις καθώς το στοίχημα πέτυχε και για τα δεδομένα του καναλιού τα νούμερα ήταν καλά. Έτσι, έχει ήδη ανακοινωθεί ότι η εκπομπή «Καθαρές κουβέντες», με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, συνεχίζεται. Όπως όλα δείχνουν, και το «Ώρα Ελλάδος» και το «10 Παντού» θα παραμείνουν στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς. Η Εύα Αντωνοπούλου θα είναι η άνκοργούμαν του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

Σταθερά μένουν τα πρόσωπα στην ενημέρωση του STAR, με τον Γιώργο Ευγενίδη και τη Μάρα Ζαχαρέα να συνεχίζουν στο τιμόνι των δελτίων. Το ίδιο σκηνικό δημιουργείται στον ALPHA, όπου ο Αντώνης Σρόιτερ παραμένει στη θέση του άνκορμαν με μεγάλη επιτυχία. Στο ίδιο μετερίζι, ο Νίκος Μάνεσης παίρνει θέση στο νέο πρόγραμμα του ALPHA με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» ακολουθώντας πιστά για 10η χρονιά τη φιλοσοφία της εκπομπής.