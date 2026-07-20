ALPHA: Δύο δραματικές σειρές θα βάλουν δύσκολα στον ανταγωνισμό

Ποιες σειρές του ALPHA αναμένεται να καθηλώσουν;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

ALPHA: Δύο δραματικές σειρές θα βάλουν δύσκολα στον ανταγωνισμό
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ALPHA λανσάρει δύο νέες δραματικές σειρές, «Μια γυναίκα» και «Οι κόρες της Αρετής», με στόχο την ενίσχυση της βραδινής μυθοπλασίας του.
  • Η σειρά «Μια γυναίκα» ακολουθεί μια μητέρα που παλεύει να μεγαλώσει τα παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της, με τη Δανάη Παππά στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
  • Η σειρά «Οι κόρες της Αρετής» παρουσιάζει την ιστορία μιας χήρας και των δύο κόρων της που έρχονται σε σύγκρουση με μια εύπορη οικογένεια, αναδεικνύοντας θέματα αγάπης, φιλοδοξίας και κοινωνικών διαφορών.
  • Και οι δύο σειρές εστιάζουν σε έντονα συναισθήματα, οικογενειακές σχέσεις και κοινωνικά δράματα με βαθύ συναισθηματικό περιεχόμενο.
Snapshot powered by AI

Τα τελευταία 24ώρα, τα teasers από τις νέες σειρές του ALPHA βρίσκονται στον αέρα και συζητιούνται ιδιαίτερα. Το κανάλι επενδύει στη μυθοπλασία, ανανεώνοντας πλήρως τη βραδινή ζώνη με παραγωγές που θα καθηλώσουν.

Η δραματική σειρά «Μια γυναίκα» βάζει στο επίκεντρο μια δυνατή ιστορία αγάπης και επιβίωσης, με τη Δανάη Παππά να ενσαρκώνει τον βασικό ρόλο.

Μια γυναίκα παλεύει να μεγαλώσει τα παιδιά της μετά την ξαφνική απώλεια του άντρα της και παρά τις δυσκολίες και τις καθημερινές μάχες που καλείται να δώσει. Ανθρώπινο, αληθινό, ζεστό, ένα κοινωνικό δράμα με έντονο συναισθηματικό πυρήνα που θα μιλήσει στις ψυχές μας.

https://www.instagram.com/reel/DavOCKyDuR-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Οι κόρες της Αρετής» έρχονται στο νέο πρόγραμμα του ALPHA, με ένα all star καστ. Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, θα κρατήσουν τους βασικούς ρόλους σε μία ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας.

Γεμάτη έντονα συναισθήματα, δυνατούς χαρακτήρες, μεγάλους έρωτες κι ανατροπές που δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής, η σειρά έρχεται για να μας καθηλώσει.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Αρετή. Μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η μικρή κόρη της, η Άννα, είναι όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα, ενώ η μεγάλη, η Ναταλία, δυναμική, ανεξάρτητη κι ανυπότακτη, αρνείται να ακολουθήσει τον δρόμο που της χαράζουν οι άλλοι. Η ζωή τους αλλάζει όταν έρχονται σε επαφή με την οικογένεια Κεχαγιά, μία από τις πιο ισχυρές κι εύπορες οικογένειες της πόλης.

Πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας, ο αυστηρός πατέρας Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του κουβαλούν μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές. Καθώς οι δύο οικογένειες συναντιούνται, δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται. Η φιλοδοξία, η αγάπη, οι ταξικές αντιθέσεις και τα κρυμμένα μυστικά θα δοκιμάσουν τις σχέσεις όλων.

https://www.instagram.com/p/DanNPzdD9Cp/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:26ANNOUNCEMENTS

Του Αγοριού Απέναντι: Παράταση παραστάσεων λόγω τεράστιας επιτυχίας και συνεχών sold-out

17:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ - Δείτε live την ομιλία του πρωθυπουργού

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Παλαιοχώρι Λαμίας - Στη μάχη έξι εναέρια μέσα

17:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FedHATTA: Μάστιγα για τους επαγγελματίες του τουρισμού η ανεξέλεγκτη δράση τουριστικών γραφείων τρίτων χωρών στην Ελλάδα

17:05ANNOUNCEMENTS

Οι AXASTOI κλείνουν τη σεζόν με το Live FEST 2026 στο Telekom Center Athens Open Air

16:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των €17 εκατ. με εικονικά τιμολόγια – Διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη αλλά ζούσε σε βίλα 280 τ.μ. με πισίνα

16:52ANNOUNCEMENTS

Ο Omar Faruk Tekbilek στο Ζάππειο για μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Διορία μέχρι αύριο στις 8, μετά δεν θα έχουν γέφυρες, σταθμούς

16:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα 308 γκολ της διοργάνωσης σε ένα απολαυστικό βίντεο

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα δώσουμε στις ΗΠΑ ένα μάθημα» - Επίθεση σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο - Reuters: Πρόταση για 10ήμερη εκεχειρία

16:36LIFESTYLE

ALPHA: Δύο δραματικές σειρές θα βάλουν δύσκολα στον ανταγωνισμό

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τους 10℃ στους 41,1℃ μέσα σε λίγες ώρες – Σε ποιες περιοχές ξεπέρασε τους 40℃ η θερμοκρασία

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για ολική μεταβολή του καιρού - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρώμε περισσότερα ψάρια σε κονσέρβα

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαδρίτη: Οι πρωταθλητές κόσμου έφτασαν στην Ισπανία - Live η υποδοχή της Εθνικής ομάδας

16:21TRAVEL

Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία που «αγγίζει» τον ουρανό - Ένα σπάνιο τοπίο που «κόβει» την ανάσα

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερα πλοία ελληνικών συμφερόντων δέχθηκαν επίθεση με drones σε Μαύρη Θάλασσα και Κόλπο του Ομάν

16:18ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ο κίνδυνος ενός νέου αμερικανικού αδιεξόδου - Το Ιράν ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος του Τραμπ

16:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νότης Μηταράκης: Ξανά κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας

16:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση Κολυδά για το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δεύτερο κύμα ζέστης - Από τους 41 στους 30 και ξανά στους... 38!

16:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση Κολυδά για το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρώμε περισσότερα ψάρια σε κονσέρβα

15:06NEWSBOMB

Σακίρα: Η viral αντίδραση του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για ολική μεταβολή του καιρού - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Πού έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κολυμβητές

16:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των €17 εκατ. με εικονικά τιμολόγια – Διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη αλλά ζούσε σε βίλα 280 τ.μ. με πισίνα

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση και διακοπή στη δίκη για τα Τέμπη - Καρυστιανού σε Πλακιά: «Με σένα θα ασχολούμαι;»

09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οργή για τον Παρέδες: Τα βίντεο της ντροπής - Χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρός ο ηλικιωμένος που καρφώθηκε σε κάγκελα- Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

09:28LIFESTYLE

Οι γκάφες των ξένων σχολιαστών στον τελικό του Μουντιάλ - Μπέρδεψαν τον Ματ Ντέιμον με τον Μπραντ Πιτ (Βίντεο)

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Διορία μέχρι αύριο στις 8, μετά δεν θα έχουν γέφυρες, σταθμούς

09:56WHAT THE FACT

Έριξαν 12.000 τόνους φλούδες πορτοκαλιού σε ένα άγονο χωράφι: 20 χρόνια μετά, οι επιστήμονες δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο CEO της Ryanair για το σπασμένο παράθυρο: Πρόσκρουση ξένου αντικειμένου δείχνουν τα πρώτα στοιχεία - Δεν «έφταιγε» η ηλικία του αεροσκάφους

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα δώσουμε στις ΗΠΑ ένα μάθημα» - Επίθεση σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο - Reuters: Πρόταση για 10ήμερη εκεχειρία

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για τη σατανική σύζυγο: Άφησε νηστικό το φίδι 3 ημέρες - Πλήρωσε τον εραστή για να το φέρει

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαδρίτη: Οι πρωταθλητές κόσμου έφτασαν στην Ισπανία - Live η υποδοχή της Εθνικής ομάδας

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο συγκινητικό γαμήλιο δώρο: Με AI έδειξαν το ζευγάρι να ερωτεύεται… ανά τους αιώνες

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τους 10℃ στους 41,1℃ μέσα σε λίγες ώρες – Σε ποιες περιοχές ξεπέρασε τους 40℃ η θερμοκρασία

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερα πλοία ελληνικών συμφερόντων δέχθηκαν επίθεση με drones σε Μαύρη Θάλασσα και Κόλπο του Ομάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ