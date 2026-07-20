ALPHA: Δύο δραματικές σειρές θα βάλουν δύσκολα στον ανταγωνισμό

Snapshot Ο ALPHA λανσάρει δύο νέες δραματικές σειρές, «Μια γυναίκα» και «Οι κόρες της Αρετής», με στόχο την ενίσχυση της βραδινής μυθοπλασίας του.

Η σειρά «Μια γυναίκα» ακολουθεί μια μητέρα που παλεύει να μεγαλώσει τα παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της, με τη Δανάη Παππά στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η σειρά «Οι κόρες της Αρετής» παρουσιάζει την ιστορία μιας χήρας και των δύο κόρων της που έρχονται σε σύγκρουση με μια εύπορη οικογένεια, αναδεικνύοντας θέματα αγάπης, φιλοδοξίας και κοινωνικών διαφορών.

Και οι δύο σειρές εστιάζουν σε έντονα συναισθήματα, οικογενειακές σχέσεις και κοινωνικά δράματα με βαθύ συναισθηματικό περιεχόμενο. Snapshot powered by AI

Τα τελευταία 24ώρα, τα teasers από τις νέες σειρές του ALPHA βρίσκονται στον αέρα και συζητιούνται ιδιαίτερα. Το κανάλι επενδύει στη μυθοπλασία, ανανεώνοντας πλήρως τη βραδινή ζώνη με παραγωγές που θα καθηλώσουν.

Η δραματική σειρά «Μια γυναίκα» βάζει στο επίκεντρο μια δυνατή ιστορία αγάπης και επιβίωσης, με τη Δανάη Παππά να ενσαρκώνει τον βασικό ρόλο.

Μια γυναίκα παλεύει να μεγαλώσει τα παιδιά της μετά την ξαφνική απώλεια του άντρα της και παρά τις δυσκολίες και τις καθημερινές μάχες που καλείται να δώσει. Ανθρώπινο, αληθινό, ζεστό, ένα κοινωνικό δράμα με έντονο συναισθηματικό πυρήνα που θα μιλήσει στις ψυχές μας.

https://www.instagram.com/reel/DavOCKyDuR-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Οι κόρες της Αρετής» έρχονται στο νέο πρόγραμμα του ALPHA, με ένα all star καστ. Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, θα κρατήσουν τους βασικούς ρόλους σε μία ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας.

Γεμάτη έντονα συναισθήματα, δυνατούς χαρακτήρες, μεγάλους έρωτες κι ανατροπές που δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής, η σειρά έρχεται για να μας καθηλώσει.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Αρετή. Μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η μικρή κόρη της, η Άννα, είναι όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα, ενώ η μεγάλη, η Ναταλία, δυναμική, ανεξάρτητη κι ανυπότακτη, αρνείται να ακολουθήσει τον δρόμο που της χαράζουν οι άλλοι. Η ζωή τους αλλάζει όταν έρχονται σε επαφή με την οικογένεια Κεχαγιά, μία από τις πιο ισχυρές κι εύπορες οικογένειες της πόλης.

Πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας, ο αυστηρός πατέρας Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του κουβαλούν μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές. Καθώς οι δύο οικογένειες συναντιούνται, δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται. Η φιλοδοξία, η αγάπη, οι ταξικές αντιθέσεις και τα κρυμμένα μυστικά θα δοκιμάσουν τις σχέσεις όλων.

https://www.instagram.com/p/DanNPzdD9Cp/

Διαβάστε επίσης