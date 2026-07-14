«Μια γυναίκα»: Η Δανάη Παππά έρχεται με έναν ρόλο-πρόκληση

Snapshot Η σειρά «Μια γυναίκα» του ALPHA παρουσιάζει την ιστορία μιας δυναμικής γυναίκας που μεγαλώνει μόνη τα παιδιά της μετά τον θάνατο του άντρα της.

Η Δανάη Παππά πρωταγωνιστεί σε έναν ρόλο-πρόκληση, αναλαμβάνοντας έναν χαρακτήρα που αντιμετωπίζει ακραία οικονομική ανέχεια και αστεγία.

Η σειρά βασίζεται στο επιτυχημένο ιαπωνικό φορμάτ «A Woman» και έχει σκηνοθετηθεί από τον Πιέρρο Ανδρακάκο.

Στην παραγωγή συμμετέχει επίσης η ηθοποιός Ελισάβετ Μουτάφη.

Η σειρά αναμένεται να συγκινήσει και να συνεχίσει την επιτυχημένη συνεργασία της Prima Visione με τον ALPHA. Snapshot powered by AI

Ο ALPHA έχει ξεχωρίσει, τις τελευταίες τηλεοπτικές σεζόν, με τις σειρές του. Στην ίδια φιλοσοφία, την επόμενη χρονιά, τα στελέχη «κλειδώνουν» ενδιαφέρουσες παραγωγές μυθοπλασίας με πρωταγωνιστές που έχουν συζητηθεί.

Το νέο σίριαλ «Μια γυναίκα», με μια ιστορία δύναμης ψυχής για μία ηρωίδα που αρνήθηκε να λυγίσει, έρχεται να απασχολήσει. Κεντρικό πρόσωπο η Δανάη Παππά, που μετά τον «Άγιο Έρωτα» αναλαμβάνει έναν ρόλο-πρόκληση.

Η ηρωίδα μεγαλώνει μόνη τα παιδιά της, καθώς ο άντρας της πεθαίνει, και αρνείται να συμβιβαστεί με τις προσδοκίες που επιβάλλουν οι άλλοι. Είναι δυναμική και αποφασισμένη να χαράξει τον δικό της δρόμο, ακόμη κι όταν το κόστος είναι μεγάλο. Μέσα σε συνθήκες ακραίας οικονομικής ανέχειας και μένοντας κυριολεκτικά άστεγη, καλείται να βρει τη δύναμη. Πρόκειται για έναν χαρακτήρα γεμάτο αντιφάσεις, που καλείται καθημερινά να πάρει δύσκολες αποφάσεις, χωρίς ποτέ να χάνει την αξιοπρέπειά του. Στη σειρά πρωταγωνιστεί και η Ελισάβετ Μουτάφη.

Βασισμένη στο επιτυχημένο ιαπωνικό φορμάτ «A Woman», που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και στην Τουρκία, η ελληνική μεταφορά αναμένεται να συγκινήσει. Η παραγωγή φέρει την υπογραφή της Prima Visione, με τον Πιέρρο Ανδρακάκο στη σκηνοθεσία, συνεχίζοντας μια δημιουργική συνεργασία που έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στην ελληνική μυθοπλασία με τον «Άγιο Έρωτα».