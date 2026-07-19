Σειρές που έγραψαν ιστορία και βασίστηκαν σε βιβλία

Snapshot Η σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα» στο MEGA βασίζεται στο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου και εξερευνά μυστικά και έρωτες στην Κρήτη της δεκαετίας του 1980.

Η δραματική σειρά «Σπιλιάδες» στον ΑΝΤ1, βασισμένη στο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου, παρουσιάζει τη ζωή της Νίκης στη Σύρο το 1962 και τις παράλληλες ζωές της που συγκλίνουν.

Επιτυχημένες τηλεοπτικές μεταφορές βιβλίων όπως ο «Σασμός» και το «Νησί» απέδειξαν την απήχηση του κοινού σε σειρές που αντλούν έμπνευση από λογοτεχνικά έργα.

Οι σειρές «Μάγισσες της Σμύρνης», «Η Αίθουσα του Θρόνου», «Το τρίτο στεφάνι», «Πρόβα νυφικού» και «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά» αποτέλεσαν σημαντικές τηλεοπτικές παραγωγές βασισμένες σε ελληνικά μυθιστορήματα με μεγάλα κόστη και επιτυχία.

Οι τηλεοπτικές μεταφορές βιβλίων συχνά συνδυάζουν ιστορικά και κοινωνικά θέματα με έντονα προσωπικά δράματα, καθιστώντας τις δημοφιλείς και κερδίζοντας την αγάπη του κοινού. Snapshot powered by AI

Η ελληνική τηλεόραση έχει αντλήσει πολλές φορές έμπνευση από τη λογοτεχνία, μεταφέροντας στη μικρή οθόνη ιστορίες που αγαπήθηκαν πρώτα μέσα από βιβλία. Συνεχίζοντας στην ίδια φιλοσοφία και την επόμενη χρονιά, δύο μυθιστορήματα παίρνουν σάρκα και οστά και αναμένεται να καθηλώσουν τους τηλεθεατές.

Συγκεκριμένα, στη συχνότητα του MEGA θα δούμε το σίριαλ «Δυο μαύρα πουκάμισα». Πρόκειται για τη μεταφορά του βιβλίου του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου, σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη, ενώ η υπόθεση αφορά σε μια ιστορία για όσα μας δένουν, όσα μας χωρίζουν και όσα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Κυρίως όμως, μιλούν για τις αλήθειες, που όσο κι αν προσπαθήσουν να κρυφτούν, πάντα βρίσκουν τον δρόμο τους προς το φως. Στην άγρια ομορφιά των ορεινών χωριών των Χανίων, εκεί όπου οι λέξεις έχουν βάρος και οι σιωπές κρύβουν πολλά, μια αγάπη θα ανατρέψει τα πάντα, θα διαλύσει -μέχρι πρότινος- άρρηκτους δεσμούς και θα ανοίξει πληγές.

Όλα ξεκινούν μια νύχτα, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στην Κρήτη, όπου ένα ένοχο μυστικό θάβεται για χρόνια. Μα η μοίρα περιμένει…ώσπου δεκαετίες αργότερα το παρελθόν επιστρέφει και ζητά δικαίωση. Ό,τι ξυπνήσει μαζί του, θα είναι σαρωτικό. Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) είναι ένας παρορμητικός, απρόβλεπτος άνδρας, που ακολουθεί το ένστικτότου και ζει με ένταση. Αγαπά μέχρι τα άκρα και καταστρέφει με την ίδια δύναμη.

Ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) είναι δάσκαλος, σοβαρός, με πυξίδα στη ζωή του τη λογική και την ευθύνη. Προστατεύει ό,τι αγαπά και κρατά τις ισορροπίες, μέχρι τη στιγμή που θα καταρρεύσουν. Οι δυο τους βαδίζουν -χωρίς να το γνωρίζουν- προς μία σύγκρουση χωρίς επιστροφή,αντιμέτωποι με βαθιά ριζωμένες αξίες και τον ίδιο τους τον εαυτό. Θα αναμετρηθούν με το πιο επικίνδυνο συναίσθημα, τον έρωτα, όταν θα μπει στη ζωή τους η Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη), μία όμορφη, σαγηνευτική γυναίκα που θα λειτουργήσει σαν σπίθα σε ένα ήδη εύφλεκτο τοπίο.

H δραματική σειρά «Σπιλιάδες» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 με την υπογραφή του σκηνοθέτη, Γιώργου Παπαβασιλείου, και της σεναριογράφου,Μαρίας Γεωργιάδου, καθώς βασίζεται στο τελευταίο της βιβλίο. Σύρος 1962…Σε ένα ταξίδι, μια νύχτα με σπιλιάδες, η Νίκη χάνεται στη θάλασσα. Σε μία δίνη του ανέμου, χάνει οικογένεια, περιουσία και ταυτότητα. Η ζωή της, αρχίζει ξανά χάρη στην αγάπη. Η αγάπη ενός άντρα της χαρίζει μια νέα ζωή, μια νέα ταυτότητα, μια νέα οικογένεια. Κι η ζωή που άφησε πίσω της; Οι άνθρωποι που αγάπησε και την αγάπησαν; Τι θα γίνει όταν ξεσπάσει η αλήθεια; Ποιος απ’ όλους θα πληρώσει το βαρύτερο τίμημα; Όσο ο χρόνος κυλάει, οι δύο παράλληλες ζωές της Νίκης πλησιάζουν επικίνδυνα η μία την άλλη… Ντένια Ψυλλιά, Γιάννης Κουκουράκης, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Ρένος Χαραλαμπίδης, Βασίλης Κουκαλάνι, Αντιγόνη Κουλουκάκου,Σταύρος Σβήγκος, πρωταγωνιστούν.

Οι προαναφερθείσες θα ακολουθήσουν την επιτυχία παλαιότερων περιπτώσεων,που άνοιξαν τον δρόμο και απέδειξαν ότι το κοινό αγκαλιάζει τιςμ εταφορές βιβλίων.

Ενα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα τηλεοπτικής επιτυχίας των τελευταίων ετών που βασίστηκε σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο είναι ο «Σασμός». Η καθημερινή σειρά του ALPHA, που ξεκίνησε να μεταδίδεται το 2021, αποτελεί την τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη. Η σειρά δεν μεταφέρει ακριβώς την ιστορία του βιβλίου, αλλά αντλεί στοιχεία της πλοκής, ήρωες και καταστάσεις που δεν μεταφέρθηκαν αυτούσια, αλλά ενέπνευσαν τους σεναριογράφους να δημιουργήσουν μια διασκευή επί της οθόνης. Το σίριαλ κράτησε παρέα για 3 σεζόν και σάρωσε σε τηλεθέαση.

Το «Νησί», στο MEGA, θεωρήθηκε μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές από άποψη κόστους (στοίχισε 4 εκατομμύρια ευρώ) και τηλεθέασης αφού«χτυπούσε» κόκκινο κάθε επεισόδιο. Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ, για το οποίο η συγγραφέας είχε δεχτεί πρόταση ακόμη κα ιαπό το Χόλιγουντ για να γίνει ταινία, η σειρά έδειχνε τη 18χρονη Αλέξις Φίλντινγκ από τη Βρετανία να θέλει να μάθει τα πάντα για την πραγματική της οικογένεια από την Ελλάδα και να ταξιδεύει στη γενέτειρα της μητέραςτης, την Κρήτη.

Εκεί, βρήκε την κυρα-Φωτεινή, η οποία της διηγήθηκε την ιστορία της οικογένειάς της και όσα συνέβαιναν στη Σπιναλόγκα με τη νόσο του Χάνσεν, γνωστή και ως λέπρα. Το σενάριο υπέγραψε η Μιρέλλα Παπαοικονόμου, ενώ οι ερμηνείες των Στέλιου Μάινα, Κατερίνας Λέχου,Φιλαρέτης Κομνηνού μίλησαν στις καρδιές του κοινού.

Το 2005, όλη η Ελλάδα μιλούσε για τις «Μάγισσες της Σμύρνης». Το βιβλίο της Μάρας Μεϊμαρίδη κυκλοφόρησε πρώτη φορά από τις εκδόσεις «Καστανιώτη»το 2001 και μέσα σε λίγο καιρό κατάφερε να γίνει best seller. Η ιστορία μιας Σμυρνιάς, που γνώρισε μια Τουρκάλα και μυήθηκε στη μαγεία για ναπαγιδεύει άνδρες, «ζωντάνεψε» στο MEGA ακολουθώντας την ίδια επιτυχημένη πορεία. Tα ακριβά γυρίσματα, η συναρπαστική πλοκή, που εκτυλισσόταν μεταξύ του «σήμερα» και της ξελογιάστρας Σμύρνης του 1887, οιταλαντούχοι ηθοποιοί, όπως η Φιλαρέτη Κομνηνού, η Μαρία Τζομπανάκη και η Μαρίνα Καλογήρου, υπό τη σκηνοθετική μαεστρία του Κώστα Κουτσομύτη, κατάφεραν να «μαγέψουν» με ξόρκια και μαντζούνια μιας άλλης εποχής το τηλεοπτικό κοινό.

Το μυθιστόρημα του βραβευμένου και πολυμεταφρασμένου ακαδημαϊκού Τάσου Αθανασιάδη, «Η Αίθουσα του Θρόνου», ενέπνευσε το 1998 μία από τις πιο ακριβές τηλεοπτικές παραγωγές στην Ελλάδα και σίγουρα αποτελεί έναν από τους λόγους που το MEGA είναι περήφανο για το ένδοξο ψυχαγωγικό παρελθόν του. Με 35 πρωταγωνιστές, χιλιάδες κομπάρσους, τα γυρίσματα στη Σύρο, στο μέγαρο της Δούκισσας της Πλακεντίας στην Πεντέλη και στη θαλαμηγό του ’60, το κάθε επεισόδιο κόστιζε δεκαεννιά εκατομμύρια δραχμές!

Η υπόθεση μιλούσε για τους ήρωες της καθημερινότητας σε ένα ελληνικό νησί, αρκετές δεκαετίες νωρίτερα, και την προαιώνια μάχη του καλού με το κακό. Από το απαιτητικό καστ ξεχώρισαν η Μαρία Ναυπλιώτου, με εντυπωσιακό ντεμπούτο στη μικρή οθόνη, ο Αρης Λεμπεσόπουλος σε ρόλο μοναχού, ο Αλέκος Αλεξανδράκης και ο Νίκος Ρίζος, σε δύο από τους τελευταίουςρόλους της ζωής τους.

Το 1995, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, παρουσιάστηκε η σειρά «Το τρίτο στεφάνι». Το ομώνυμο μυθιστόρημα του Κώστα Ταχτσή αφορούσε στη ζωή της Νίνας, μιας γυναίκας που είναι γεμάτη πάθος και αγάπη για τη ζωή, που κάνει τρεις γάμους κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και της Κατοχής και παράλληλα αποτελεί ένα λαογραφικό ψηφιδωτό των δεκαετιών αυτών. Τον ρόλο ανέλαβε να ενσαρκώσει η ανεπανάληπτη Νένα Μεντή, στην τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου, που επιμελήθηκε ο Γιάννης Δαλιανίδης. Το αποτέλεσμα ήταν για πολλούς αμφιλεγόμενο, ειδικά εκείνη την εποχή, παρ’όλα αυτά αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τον κόσμο και σίγουρα έχει μία θέση σε αυτήν εδώ τη λίστα.

Την ίδια χρονιά και πάλι στον ΑΝΤ1, το βιβλίο της Ντόρας Γιαννακοπούλου «Πρόβα νυφικού» πήρε τον δρόμο προς τη μικρή οθόνη και η σειρά συγκαταλέχθηκε στις πιο δημοφιλείς στην ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης. Το σκηνοθετικό τιμόνι κρατούσε, για ακόμα μία φορά, ο Κώστας Κουτσομύτης και η σειρά σύστησε στο κοινό πολλούς αγαπημένους πρωταγωνιστές, όπως την Πέγκυ Τρικαλιώτη και τον Νίκο Ψαρρά. Η υπόθεση αφορούσε σε μια γυναίκα στο Γαλαξίδι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής, που αντιλήφθηκε ότι την απατά ο μέλλων σύζυγός της και έκτοτε μπλέκει σε ένα γαϊτανάκι ερωτικού δράματος. Στο τραγούδι των τίτλων, πουσυνέθεσε ο Βασίλης Δημητρίου, χαρίζει τη φωνή της η Μαρινέλλα.

Μία ακόμα δουλειά διά χειρός Κώστα Κουτσομύτη, που προβλήθηκε μέσω της συχνότητας του AΝΤ1 το 1992, ήταν τα «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά». Ηταν η πρώτη ελληνική σειρά ιδιωτικού καναλιού που θεωρήθηκε ως η ακριβότερη των μέχρι τότε δεδομένων. Μέσα στα 37 επεισόδια, το κοινό παρακολουθούσε τις ζωές, τους έρωτες, τις απογοητεύσεις και τα όνειρα των δύο κεντρικών ηρώων, ενώ παράλληλα ξεδιπλωνόταν και μια ολόκληρη εποχή, που οριοθετείται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τη δεκαετία του 1990.

Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, ο Ηλίας Λογοθέτης, η Βέρα Κρούσκα, ο Γιώργος Νινιός, ο Κώστας Αρζόγλου και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, σε ρόλους- ορόσημο για την καριέρα τους, ερμήνευσαν μοναδικά τους ήρωες του βιβλίου, ενώ το ομώνυμο τραγούδι των τίτλων από τον Γιώργο Νταλάρα έγινε από τα πιο δημοφιλή και χαρακτηριστικά soundtracks της δεκαετίας και αγαπιέται μέχρι σήμερα.