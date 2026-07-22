Πρωινή ζώνη: Μεταγραφές, αλλαγές και ο νέος τηλεοπτικός χάρτης

Snapshot Στο MEGA, η πρωινή ζώνη θα ξεκινά με Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, ενώ η Σίσσυ Χρηστίδου μετακινείται στην καθημερινή εκπομπή.

Η Ζήνα Κουτσελίνη αναλαμβάνει νέα πολυθεματική εκπομπή στο STAR, με σταθερή παρουσία Αλέξανδρου Καλαφάτη, Γρηγόρη Γκουντάρα και Λιλή Πυράκη.

Στον ΣΚΑΪ, το δίδυμο Άκης Παυλόπουλος-Δημήτρης Οικονόμου διαλύεται, με τον Παυλόπουλο να μετακινείται στον ΑΝΤ1 μαζί με τον Βασίλη Χιώτη.

Στον ALPHA, οι εκπομπές «Happy Day» και «Super Κατερίνα» συνεχίζουν με τις ίδιες παρουσιάστριες και σταθερή τηλεθέαση.

Στην ΕΡΤ1, το ψυχαγωγικό πρόγραμμα «Νωρίς-Νωρίς» με Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη παραμένει στην καθημερινή πρωινή ζώνη. Snapshot powered by AI

Αλλαγές, μετακινήσεις, νέες αφίξεις, δυνατές προσωπικότητες των media και ενδιαφέρουσες ανακατατάξεις, συνθέτουν το νέο σκηνικό της πρωινής ζώνης για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά.

Οι περισσότερες αποφάσεις έχουν ληφθεί και απομένει να οριστικοποιηθούν τα πάνελ, που θα πλαισιώσουν τους κεντρικούς πρωταγωνιστές. Έτσι, στο μέτωπο του MEGA, την πρώτη καλημέρα θα λένε Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη. Η εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» συνεχίζεται καθώς η συνταγή είναι εξαιρετικά επιτυχημένη και τα νούμερα τηλεθέασης σκαρφαλώνουν ψηλά. Το δίδυμο θα δίνει τη σκυτάλη στη Σίσσυ Χρηστίδου, που μετακομίζει από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου στην καθημερινή αρένα. Έμπειρη, με ένα δικό της κοινό, θα αποτελέσει ένα από τα hot πρόσωπα της τηλεοπτικής αρένας. Το προσεχές διάστημα αναμένεται η ανακοίνωση, όπως και η γνωστοποίηση των προσώπων που θα την πλαισιώσουν. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες θέλουν τους Παύλο Σταματόπουλο, Νίκο Συρίγο, Βάλια Χατζηθεοδώρου, Κωνσταντίνο Βασάλο να συνεχίζουν, ενώ η Νόρα Καούρη αποχωρεί.

Μεγάλες αλλαγές έρχονται και στη ζώνη του STAR. Η Ζήνα Κουτσελίνη αναλαμβάνει το μεγάλο στοίχημα μιας πολυθεματικής εκπομπής με ενημέρωση, κοινωνικό ρεπορτάζ και lifestyle δόσεις, που θα βγαίνει στον αέρα απέναντι από τον σκληρό ανταγωνισμό. Η παρουσιάστρια ήδη δουλεύει σκληρά το νέο φορμάτ, ενώ αναμένονται ανακοινώσεις για τον τίτλο και τα πρόσωπα που θα βρεθούν πλάι της. Αλέξανδρος Καλαφάτης, Γρηγόρης Γκουντάρας και Λιλή Πυράκη, φαίνεται ότι ήδη έχουν «κλειδώσει».

Στο μετερίζι του ΣΚΑΪ, η πρωινή ζώνη θα έχει το στίγμα της ενημέρωσης. «Αταίριαστοι» και «Live You» συνεχίζουν με τις ίδιες συνθέσεις, όμως στο «Σήμερα» το δίδυμο Άκης Παυλόπουλος-Δημήτρης Οικονόμου «σπάει». Ο δεύτερος παραμένει στο κανάλι του Φαλήρου και θα αποχωριστεί τον Άκη Παυλόπουλο, που βάζει πλώρη για τον ΑΝΤ1. Τη θέση του, όπως όλα δείχνουν, θα πάρει ο Γιάννης Πιτταράς από τους «Δεκατιανούς».

Πηγαίνοντας προς Μαρούσι, μπορεί ακόμα να μην έχει βγει η ανακοίνωση για τον Άκη Παυλόπουλο όμως η μεταγραφή του θεωρείται σίγουρη. Στο πλευρό του θα βρεθεί ο καλός του φίλος Βασίλης Χιώτης, που επίσης αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ.

Στον ALPHA, «Happy Day» και «Super Κατερίνα» θα παραμείνουν στις θέσεις τους αφού η τηλεθέαση είναι με το μέρος τους και ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Μετά από ένα καλοκαιρινό break, Σταματίνα Τσιμτσιλή και Κατερίνα Καινούργιου θα γυρίσουν στο τιμόνι των εκπομπών, που χάρισαν πρωτιές την περασμένη σεζόν.

Στο OPEN, «Ώρα Ελλάδος» και το «10 Παντού» θα παραμείνουν στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς. Όσον αφορά στην ΕΡΤ1; Δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στις ψυχαγωγικές εκπομπές και ανανεώνει το ραντεβού της με σταθερά πρόσωπα. Καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή στην ΕΡΤ1, το «Νωρίς-Νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, θα βάζει τους τηλεθεατές σε ρυθμούς χαράς, με ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θέματα που κάνουν την κάθε μέρα να ξεκινά όμορφα. Τη σκυτάλη θα παίρνει και πάλι το «Πρωίαν σε είδον».

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