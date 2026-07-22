Πρωινή ζώνη: Μεταγραφές, αλλαγές και ο νέος τηλεοπτικός χάρτης

Τι θα βλέπουμε, την επόμενη χρονιά, στην πρωινή ζώνη

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Πρωινή ζώνη: Μεταγραφές, αλλαγές και ο νέος τηλεοπτικός χάρτης
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στο MEGA, η πρωινή ζώνη θα ξεκινά με Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, ενώ η Σίσσυ Χρηστίδου μετακινείται στην καθημερινή εκπομπή.
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη αναλαμβάνει νέα πολυθεματική εκπομπή στο STAR, με σταθερή παρουσία Αλέξανδρου Καλαφάτη, Γρηγόρη Γκουντάρα και Λιλή Πυράκη.
  • Στον ΣΚΑΪ, το δίδυμο Άκης Παυλόπουλος-Δημήτρης Οικονόμου διαλύεται, με τον Παυλόπουλο να μετακινείται στον ΑΝΤ1 μαζί με τον Βασίλη Χιώτη.
  • Στον ALPHA, οι εκπομπές «Happy Day» και «Super Κατερίνα» συνεχίζουν με τις ίδιες παρουσιάστριες και σταθερή τηλεθέαση.
  • Στην ΕΡΤ1, το ψυχαγωγικό πρόγραμμα «Νωρίς-Νωρίς» με Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη παραμένει στην καθημερινή πρωινή ζώνη.
Snapshot powered by AI

Αλλαγές, μετακινήσεις, νέες αφίξεις, δυνατές προσωπικότητες των media και ενδιαφέρουσες ανακατατάξεις, συνθέτουν το νέο σκηνικό της πρωινής ζώνης για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά.

Οι περισσότερες αποφάσεις έχουν ληφθεί και απομένει να οριστικοποιηθούν τα πάνελ, που θα πλαισιώσουν τους κεντρικούς πρωταγωνιστές. Έτσι, στο μέτωπο του MEGA, την πρώτη καλημέρα θα λένε Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη. Η εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» συνεχίζεται καθώς η συνταγή είναι εξαιρετικά επιτυχημένη και τα νούμερα τηλεθέασης σκαρφαλώνουν ψηλά. Το δίδυμο θα δίνει τη σκυτάλη στη Σίσσυ Χρηστίδου, που μετακομίζει από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου στην καθημερινή αρένα. Έμπειρη, με ένα δικό της κοινό, θα αποτελέσει ένα από τα hot πρόσωπα της τηλεοπτικής αρένας. Το προσεχές διάστημα αναμένεται η ανακοίνωση, όπως και η γνωστοποίηση των προσώπων που θα την πλαισιώσουν. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες θέλουν τους Παύλο Σταματόπουλο, Νίκο Συρίγο, Βάλια Χατζηθεοδώρου, Κωνσταντίνο Βασάλο να συνεχίζουν, ενώ η Νόρα Καούρη αποχωρεί.

Μεγάλες αλλαγές έρχονται και στη ζώνη του STAR. Η Ζήνα Κουτσελίνη αναλαμβάνει το μεγάλο στοίχημα μιας πολυθεματικής εκπομπής με ενημέρωση, κοινωνικό ρεπορτάζ και lifestyle δόσεις, που θα βγαίνει στον αέρα απέναντι από τον σκληρό ανταγωνισμό. Η παρουσιάστρια ήδη δουλεύει σκληρά το νέο φορμάτ, ενώ αναμένονται ανακοινώσεις για τον τίτλο και τα πρόσωπα που θα βρεθούν πλάι της. Αλέξανδρος Καλαφάτης, Γρηγόρης Γκουντάρας και Λιλή Πυράκη, φαίνεται ότι ήδη έχουν «κλειδώσει».

Στο μετερίζι του ΣΚΑΪ, η πρωινή ζώνη θα έχει το στίγμα της ενημέρωσης. «Αταίριαστοι» και «Live You» συνεχίζουν με τις ίδιες συνθέσεις, όμως στο «Σήμερα» το δίδυμο Άκης Παυλόπουλος-Δημήτρης Οικονόμου «σπάει». Ο δεύτερος παραμένει στο κανάλι του Φαλήρου και θα αποχωριστεί τον Άκη Παυλόπουλο, που βάζει πλώρη για τον ΑΝΤ1. Τη θέση του, όπως όλα δείχνουν, θα πάρει ο Γιάννης Πιτταράς από τους «Δεκατιανούς».

Πηγαίνοντας προς Μαρούσι, μπορεί ακόμα να μην έχει βγει η ανακοίνωση για τον Άκη Παυλόπουλο όμως η μεταγραφή του θεωρείται σίγουρη. Στο πλευρό του θα βρεθεί ο καλός του φίλος Βασίλης Χιώτης, που επίσης αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ.

Στον ALPHA, «Happy Day» και «Super Κατερίνα» θα παραμείνουν στις θέσεις τους αφού η τηλεθέαση είναι με το μέρος τους και ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Μετά από ένα καλοκαιρινό break, Σταματίνα Τσιμτσιλή και Κατερίνα Καινούργιου θα γυρίσουν στο τιμόνι των εκπομπών, που χάρισαν πρωτιές την περασμένη σεζόν.

Στο OPEN, «Ώρα Ελλάδος» και το «10 Παντού» θα παραμείνουν στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς. Όσον αφορά στην ΕΡΤ1; Δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στις ψυχαγωγικές εκπομπές και ανανεώνει το ραντεβού της με σταθερά πρόσωπα. Καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή στην ΕΡΤ1, το «Νωρίς-Νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, θα βάζει τους τηλεθεατές σε ρυθμούς χαράς, με ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θέματα που κάνουν την κάθε μέρα να ξεκινά όμορφα. Τη σκυτάλη θα παίρνει και πάλι το «Πρωίαν σε είδον».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:47ΚΟΣΜΟΣ

Πεντάγωνο: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (22/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΕΥ ΖΗΝ

Φασόλια οι άνδρες, μπρόκολο οι γυναίκες; Τι έδειξε νέα έρευνα για την καρδιά

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην Ελλάδα - Οι περιοχές κινδύνου

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (22/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο τα αποκαλυπτήρια του μεγαλύτερου αγάλματος της Παναγίας στην Ευρώπη

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Netflix: Μεγάλη απάτη σε εξέλιξη - Το sms που δεν πρέπει να απαντήσετε

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Παρουσίασε το εναλλακτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για φθηνότερη και ασφαλέστερη ενέργεια

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Δόθηκε νέα διορία - Τι ισχύει από τις 3 Αυγούστους για τους παλιούς κατόχους

07:33ΜΑΝΤΕΙΟ

Ο Όλυμπος πάει UNESCO, ο Μπέρναμ καταργεί τον ΦΠΑ κι ο Ανδρουλάκης υπόσχεται μείωση 20% στο ρεύμα, όταν η Μαρία συνάντησε την Δέσποινα

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Πώς χρησιμοποιούν οι Έλληνες την Τεχνητή Νοημοσύνη - Σε ποια θέση παγκοσμίως βρίσκεται η χώρα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός: Αγχωτική νίκη αλλά… νίκη – Έσοδα ρεκόρ με τις κρατήσεις να είναι πιο «last minute» από ποτέ

07:18ΕΡΓΑΣΙΑ

Καύσωνας: Χωρίς ντελίβερι το μεσημέρι η Αττική, η Θεσσαλία και η Ανατολική Πελοπόννησος

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Θρίλερ με τη γυναίκα στη βαλίτσα - Δεν υπάρχει δήλωση εξαφάνισης στην Ελλάδα – Τα 3 σενάρια

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Το μεγάλο crash test αξιοπιστίας – Το οικονομικό πακέτο που θα κρίνει κυβέρνηση και αντιπολίτευση

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Red Code για πυρκαγιές σε 17 νομούς της χώρας λόγω καύσωνα: Απειλή οι καταβάτες άνεμοι και ο «διψασμένος» αέρας – Τι λέει πυρομετεωρολόγος στο Newsbomb

06:52LIFESTYLE

Πρωινή ζώνη: Μεταγραφές, αλλαγές και ο νέος τηλεοπτικός χάρτης

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Στα 37,5 δισ. δολάρια το κόστος των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμίνι η χώρα – Τετάρτη με ξηρούς ανέμους και μέχρι 43 βαθμούς

05:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

00:27ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ: Νεκρός ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του

22:15ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι ένας εφιάλτης, έχω φτάσει στον πάτο»: Συγκλονίζει ο επιβάτης της Ryanair που βγήκε από σπασμένο παράθυρο την ώρα της πτήσης

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Θρίλερ με τη γυναίκα στη βαλίτσα - Δεν υπάρχει δήλωση εξαφάνισης στην Ελλάδα – Τα 3 σενάρια

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Λευκός καρχαρίας πλησίασε ανυποψίαστους κολυμβητές σε... απόσταση αναπνοής

18:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πόλη που «έβρασε» με θερμικό δείκτη 46℃ – «Η υγρασία εκτόξευσε τη δυσφορία», λέει ο Αρναούτογλου

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι λένε οι τελευταίοι προγνωστικοί κύκλοι από το ICON-EU και το ECMWF

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την επακούμβηση των δύο πλοίων στη Σούδα – «Με βυτία, με υγραέρια… Ο αλήτης ήρθε πάνω μας “καρφί”»

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμίνι η χώρα – Τετάρτη με ξηρούς ανέμους και μέχρι 43 βαθμούς

22:23ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (23/7)

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Netflix: Μεγάλη απάτη σε εξέλιξη - Το sms που δεν πρέπει να απαντήσετε

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Δόθηκε νέα διορία - Τι ισχύει από τις 3 Αυγούστους για τους παλιούς κατόχους

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Διπλή σεξουαλική επίθεση μέρα μεσημέρι – Συνελήφθη 21χρονος με βαρύ ποινικό μητρώο

13:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Γιαμάλ έσπασε το πρωτόκολλο και χαιρέτησε σαν κολλητός τον βασιλιά Φελίπε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ