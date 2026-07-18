Εκπομπές και τηλεαστέρες σε θέσεις μάχης - Τι θα βλέπουμε τη νέα σεζόν από το πρωί έως το βράδυ

Snapshot Ο ALPHA διατηρεί σταθερό το πρωινό του πρόγραμμα με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την Κατερίνα Καινούργιου, ενώ διατηρεί επίσης επιτυχημένες απογευματινές εκπομπές και τον Νίκο Μάνεση στην ενημέρωση.

Η ΕΡΤ1 επιλέγει περιορισμένες αλλαγές, με σημαντική μετακίνηση την ανάληψη του «Στούντιο 4» από την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Ο ΑΝΤ1 ενισχύει την ενημέρωσή του με τη μεταγραφή της Σίας Κοσιώνη και σχεδιάζει νέες εκπομπές, ενώ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Φαίη Σκορδά.

Ο ΣΚΑΪ εστιάζει στην ενημέρωση, με ανανεώσεις σε παρουσιαστές και νέα εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη και ενισχύει την ψυχαγωγία με επιστροφή του «The Voice» και άλλων προγραμμάτων.

Το MEGA διατηρεί τις βασικές του εκπομπές, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να αναλαμβάνει τη μεσημεριανή ζώνη, ενώ το OPEN σχεδιάζει νέα ψυχαγωγικά και ενημερωτικά προγράμματα με παρουσιαστές όπως η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Snapshot powered by AI

Ο Ιούλιος κυλά με μεγάλο ενδιαφέρον για τον μιντιακό κόσμο, καθώς οι μεταγραφές ολοκληρώνονται και τα στελέχη των καναλιών οριστικοποιούν το πρόγραμμα της νέας χρονιάς. Η μάχη της τηλεθέασης αναμένεται ιδιαίτερα σκληρή, καθώς η ενημέρωση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πεδίο ανταγωνισμού, ενώ στην ψυχαγωγία τα κανάλια επιλέγουν δοκιμασμένες συνταγές και πιο «σφιχτά σχήματα».

Στον ALPHA, μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη περσινή χρονιά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή παραμένει στο τιμόνι του «Happy Day», συμπληρώνοντας 14 χρόνια στην πρωινή ζώνη του σταθμού, έχοντας εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σταθερά τηλεοπτικά πρόσωπα. Τη σκυτάλη θα παίρνει και φέτος η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Κατερίνα», η οποία συνεχίζει με μικρές μόνο παρεμβάσεις στη θεματολογία και στη δομή της εκπομπής.

Στην απογευματινή ζώνη, το «Deal» με τον Γιώργο Θαναηλάκη διατηρεί τη θέση του μετά την ανοδική πορεία που κατέγραψε την προηγούμενη σεζόν, ενώ σταθερή παραμένει και η Ναταλία Γερμανού με το «Καλύτερα δε γίνεται!». Παρά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν τους προηγούμενους μήνες, η παρουσιάστρια συνεχίζει κανονικά στον ALPHA, με την εκπομπή να ανανεώνεται δημιουργικά χωρίς να αλλάζει τον επιτυχημένο χαρακτήρα της. Στην ενημέρωση, ο Νίκος Μάνεσης εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά του σταθμού. Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» επιστρέφει για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, διατηρώντας τη γνωστή δημοσιογραφική του φιλοσοφία, που συνδυάζει την επικαιρότητα με κοινωνικά θέματα και παρεμβάσεις πολιτών.

Στην ΕΡΤ1 οι αλλαγές είναι περιορισμένες, καθώς η δημόσια τηλεόραση δείχνει να επενδύει στη σταθερότητα. Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη συνεχίζουν στο «Νωρίς-Νωρίς», ενώ αμέσως μετά θα ακολουθεί το «Πρωίαν σε είδον». Το Σαββατοκύριακο παραμένει στα χέρια της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη, ενώ η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το «Στούντιο 4». Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος αναλαμβάνουν τη μεσημεριανή εκπομπή, σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές κινήσεις του καλοκαιριού. Το νέο δίδυμο καλείται να διατηρήσει την ταυτότητα του μαγκαζίνο, δίνοντας παράλληλα νέο αέρα στη ζώνη.

Ανανέωση επιχειρεί και το STAR, κυρίως στην πρωινή του εικόνα. Ο σταθμός επενδύει σε μία πιο πολυθεματική προσέγγιση, συνδυάζοντας κοινωνική επικαιρότητα, χρηστική ενημέρωση και δόσεις ψυχαγωγίας. Το νέο εγχείρημα αναλαμβάνει η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία επιστρέφει σε ένα γνώριμο για εκείνη τηλεοπτικό πεδίο. Παράλληλα, το κανάλι διατηρεί σχεδόν αναλλοίωτο τον κορμό της ψυχαγωγίας του. Η Δέσποινα Μοιραράκη συνεχίζει με το «Cash or Trash» και ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τον all time classic πλέον «Τροχό της Τύχης».

Ξεχωριστή θέση στο νέο πρόγραμμα έχει η επιστροφή του «GNTM», που επιστρέφει με ανανεωμένη ομάδα και νέα πρόσωπα. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναλαμβάνει διπλό ρόλο ως παρουσιάστρια και κριτής, ενώ στην επιτροπή συμμετέχουν ο Άγγελος Μπράτης, ο Λάκης Γαβαλάς και η Μπέττυ Μαγγίρα. Τη δημιουργική επιμέλεια διατηρεί η Ζενεβιέβ Μαζαρί, με το STAR να επενδύει εκ νέου σε ένα brand που στο παρελθόν χάρισε υψηλές τηλεθεάσεις και έντονη παρουσία στα social media.

Ο ANT1 φορτσάρει

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής των φετινών εξελίξεων είναι ο σταθμός του Αμαρουσίου. Επενδύει σημαντικά στην ενίσχυση του ενημερωτικού του τομέα, αλλά και στην περαιτέρω αναβάθμιση της ψυχαγωγίας, επιδιώκοντας να επανέλθει δυναμικά στην κορυφή της τηλεθέασης. Η σημαντικότερη μεταγραφή αφορά τη Σία Κοσιώνη, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του ΑΝΤ1 και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο τόσο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων όσο και σε νέα ενημερωτική εκπομπή. Παράλληλα, ο Άκης Παυλόπουλος βρίσκεται προ των πυλών του σταθμού και αναμένεται να αναλάβει την πρωινή ενημερωτική ζώνη, ενώ ο Νίκος Χατζηνικολάου συνεχίζει αμετακίνητος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Στο παρασκήνιο παραμένει έντονο το ενδιαφέρον γύρω από τη Φαίη Σκορδά. Οι συζητήσεις της με τον ΑΝΤ1 βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία. Τα σενάρια περιλαμβάνουν είτε μία νέα εκπομπή του Σαββατοκύριακου είτε την ανάληψη ενός μεγάλου βραδινού ψυχαγωγικού project, γεγονός που θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες τηλεοπτικές μετακινήσεις της χρονιάς.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συνεχίζει με τρεις εκπομπές, η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει στο δυναμικό του σταθμού με το «Moments» και αναμένονται οι αποφάσεις για το «Rouk Zouk», ενώ οι συζητήσεις με τους «Ράδιο Αρβύλα» δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

ΣΚΑΪ σε τροχιά αλλαγών

Η ενημέρωση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής. Ο Δημήτρης Οικονόμου συνεχίζει στο «Σήμερα», οι «Αταίριαστοι» διατηρούν τη θέση τους, ενώ η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε παραμένουν στο καθημερινό πρόγραμμα με το «Live You». Ο πρώτος, μάλιστα, θα αναζητήσει νέο παρτενέρ καθώς ο Άκης Παυλόπουλος αποχωρεί. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τον Γιάννη Πιτταρά να μετακινείται από το Σαββατοκύριακο στην καθημερινή αρένα, αλλά μέχρι να γίνουν οι πολυπόθητες ανακοινώσεις… τίποτα δεν θεωρείται σίγουρο. Το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων αναμένεται να αναλάβει ο Απόστολος Μαγγηριάδης, ο οποίος μετακινείται από την ΕΡΤ.

Στη μεσημεριανή ζώνη, μετά την αποχώρηση του Κώστα Τσουρού, ο σταθμός εμπιστεύεται τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, οι οποίοι θα παρουσιάζουν μία νέα καθημερινή ζωντανή εκπομπή. Παράλληλα, ο ΣΚΑΪ εξετάζει τρόπους ενίσχυσης της απογευματινής ζώνης με επικρατέστερο σενάριο μία σειρά να δίνει lead in στο κεντρικό δελτίο και τη Λένα Φλυτζάνη, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα αποκτά και στον αθλητικό τομέα, εξασφαλίζοντας τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Greek Basketball League.

Στην ψυχαγωγία της βραδινής ζώνης, το «The Voice» επιστρέφει με ανανεωμένη σύνθεση και τον Γιώργο Λιανό στο τιμόνι της παρουσίασης, το «Dragons' Den» συνεχίζει με νέους επενδυτές και τον Σάκη Τανιμανίδη παρουσιαστή, ενώ ο σταθμός έχει στο πρόγραμμά του το «The Quiz with Balls!» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Στη ζώνη του Σαββατοκύριακου συνεχίζουν η Φαίη Μαυραγάνη, οι «Δεκατιανοί», αλλά και το «Weekend Live» με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου, το οποίο αναμένεται να αποκτήσει περισσότερο ενημερωτικό χαρακτήρα.

MEGA με εσωτερικές μετακινήσεις & σταθερές αξίες

Στο Μεγάλο κανάλι οι περισσότερες επιτυχημένες συνταγές παραμένουν αναλλοίωτες. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη συνεχίζουν στην πρωινή ενημέρωση, όπως και ο Ντίνος Σιωμόπουλος με τη Στέλλα Γκαντώνα τα Σαββατοκύριακα.

Η σημαντικότερη αλλαγή του MEGA αφορά την καθημερινή μεσημεριανή ζώνη, όπου, μετά την αποχώρηση της Φαίης Σκορδά, τη σκυτάλη αναλαμβάνει η Σίσσυ Χρηστίδου, πραγματοποιώντας μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μετακινήσεις της νέας χρονιάς.

Σταθερή παραμένει και η Μαρία Μπεκατώρου, ενώ ο Νίκος Ευαγγελάτος με το «Live News» και η Αγγελική Νικολούλη με το «Φως στο Τούνελ» εξακολουθούν να αποτελούν δύο από τα ισχυρότερα χαρτιά του σταθμού στη μάχη της τηλεθέασης.

Τι θα συμβεί στο OPEN

Σε τάξη αρχίζουν να μπαίνουν τα πράγματα στο OPEN, με τον Θέμη Μάλλη, διευθυντή προγράμματος του σταθμού, να σχεδιάζει το ψυχαγωγικό κομμάτι της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν. Ξεκινώντας από την πολυσυζητημένη ζώνη του Σαββατοκύριακου, η Ιωάννα Μαλέσκου, που αποτέλεσε πρόταση του Λάμπρου Κωνσταντάρα τη φετινή σεζόν για τη συμπαρουσίαση της εκπομπής, φαίνεται ότι «κλειδώνει». Η παρουσιάστρια, που απέδειξε ότι έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και κράτησε χαμηλά τη μπάλα για το τηλεοπτικό της μέλλον, θα αναλάβει το μαγκαζίνο του ΣΚ. Στο πλευρό της, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η Κατερίνα Ζαρίφη, που -μετά τη λήξη της συνεργασίας με το MEGA- είναι ελεύθερη στην τηλεοπτική αγορά.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, για τον οποίο υπήρξαν διάφορα σενάρια το τελευταίο διάστημα, συζητά για ένα βραδινό talk show. Ο δημοσιογράφος διατηρεί συμβόλαιο με το κανάλι, οπότε είναι στη φάση συζητήσεων και επαφών. Στην καθημερινή αρένα, το μεσημέρι, αναμένεται να μπει μία εκπομπή με στοιχεία κοινωνικού και δικαστικού ρεπορτάζ. Μέλος της ομάδας θα είναι και ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος εδώ και καιρό είχε μπει στο «μάτι» των στελεχών του OPEN. Στο κανάλι «μαγειρεύεται» και ένα βραδινό σόου, ωστόσο το προσεχές διάστημα θα υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Όσον αφορά στις ενημερωτικές εκπομπές, στόχος είναι να συνεχίσουν με ίδιες συνθέσεις καθώς το στοίχημα πέτυχε και για τα δεδομένα του καναλιού τα νούμερα ήταν καλά. Έτσι, έχει ήδη ανακοινωθεί ότι η εκπομπή «Καθαρές κουβέντες», με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, συνεχίζεται. Όπως όλα δείχνουν, και το «Ώρα Ελλάδος» και το «10 Παντού» θα παραμείνουν στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς.

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