Πρόσω ολοταχώς για ΕΡΤ ο Παναγιώτης Στάθης

Έτοιμος για τη νέα του τηλεοπτική στέγη είναι ο Παναγιώτης Στάθης. Ο δημοσιογράφος αναμένεται, εκτός απροόπτου, να επιστρέψει σε ένα πόστο που αγάπησε πολύ, στο δελτίο ειδήσεων.

Συγκεκριμένα, έχει ανοίξει μια σχετική διαδικασία -όπως ορίζεται στον κανονισμό της ΕΡΤ- για την αναπλήρωση του κεντρικού παρουσιαστή ειδήσεων καθώς ο Απόστολος Μαγγηριάδης αποχωρεί για τον ΣΚΑΪ.

Αυτή τη στιγμή, ο Παναγιώτης Στάθης είναι ο επικρατέστερος για την εν λόγω θέση με τον ίδιο να κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά του.

Να σημειωθεί ότι, χθες, έγινε γνωστό ότι ο δημοσιογράφος αποχωρεί από τον ΑΝΤ1. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, το διαζύγιο είναι βελούδινο και οι δύο πλευρές αποχαιρετίστηκαν σε εξαιρετικό κλίμα καθώς τα στελέχη του Αμαρουσίου εκτιμούν βαθύτατα τα όσα προσέφερε και το ήθος του. Με τη σειρά του, ο γνωστός δημοσιογράφος είναι ευγνώμων για τη συνεργασία με το κανάλι.

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