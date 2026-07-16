Αποχωρεί από τον ANT1 ο Παναγιώτης Στάθης

Snapshot Ο Παναγιώτης Στάθης ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τον ANT1 μετά από έναν χρόνο.

Η αποχώρηση του έγινε σε εξαιρετικό κλίμα με εκτίμηση από τα στελέχη του σταθμού.

Ο δημοσιογράφος έχει ήδη δεχτεί προτάσεις από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς για νέα επαγγελματικά βήματα.

Τη νέα χρονιά την πρωινή ζώνη ενημέρωσης θα αναλάβει ο Άκης Παυλόπουλος. Snapshot powered by AI

Έπειτα από έναν χρόνο στην οικογένεια του ΑΝΤ1, ο Παναγιώτης Στάθης ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τον σταθμό. Η πορεία του στο «Καλημέρα Ελλάδα» τελειώνει και πλέον είναι ελεύθερος για νέα… επαγγελματικά ταξίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, το διαζύγιο είναι βελούδινο και οι δύο πλευρές αποχαιρετίστηκαν σε εξαιρετικό κλίμα καθώς τα στελέχη του Αμαρουσίου εκτιμούν βαθύτατα τα όσα προσέφερε και το ήθος του. Με τη σειρά του, ο γνωστός δημοσιογράφος είναι ευγνώμων για τη συνεργασία με το κανάλι.

Ο Παναγιώτης Στάθης φαίνεται ότι έχει δεχτεί ήδη προτάσεις από άλλους σταθμούς και σύντομα αναμένεται το νέο του τηλεοπτικό βήμα.

Να σημειωθεί ότι, στην πρωινή ζώνη, το τιμόνι της ενημέρωσης θα κρατά τη νέα χρονιά ο Άκης Παυλόπουλος.