Στούντιο 4: Το πρώτο teaser με Καραβάτου - Φερεντίνο στην ΕΡΤ

Μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές της σεζόν είναι της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου. Το δίδυμο αναλαμβάνει το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1, μετά την αποχώρηση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου.

Το πρώτο teaser είναι στον αέρα, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση της δημόσιας τηλεόρασης προκειμένου να τους υποδεχτεί στην επαγγελματική οικογένειά της.

Στην ΕΡΤ1 οι αλλαγές είναι γενικά περιορισμένες για την επόμενη σεζόν, καθώς η δημόσια τηλεόραση δείχνει να επενδύει στη σταθερότητα. Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη συνεχίζουν στο «Νωρίς-Νωρίς», ενώ αμέσως μετά θα ακολουθεί το «Πρωίαν σε είδον». Το Σαββατοκύριακο παραμένει στα χέρια της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη, ενώ η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το «Στούντιο 4».