Αλαλούμ στην πρωινή ζώνη – Οι απρόσμενες αλλαγές, τα οικονομικά δεδομένα και το νέο τοπίο

Η πρωινή ζώνη, μετά την prime time, αποτελούσε για τα κανάλια ένα ισχυρό χαρτί για το οποίο επένδυαν πολλά λεφτά. Τηλεαστέρες με δυνατά συμβόλαια, μεγάλες ομάδες μπροστά και πίσω από τις κάμερες, πρωταγωνιστούσαν. Ωστόσο, σταδιακά, τις τελευταίες σεζόν, το τοπίο αλλάζει άρδην. Τα στελέχη προσπαθούν να προχωρήσουν σε περικοπές μπάτζετ, απαιτούν πιο μικρά σχήματα, ενώ η καθαρόαιμη ψυχαγωγία εξαφανίζεται από τον χάρτη «στοιχηματίζοντας» στο infotainment.

Τα πράγματα θα ζορίσουν ακόμη περισσότερο από Σεπτέμβρη. Η πρώτη εξέλιξη, που σχολιάστηκε έντονα, ήταν το τέλος του «Breakfast@STAR».

Το STAR αποφάσισε να βγάλει εκτός προγράμματος το αμιγώς ψυχαγωγικό μαγκαζίνο και επενδύει, για τη νέα χρονιά, σε μία διευρυμένη εκπομπή με παρουσιάστρια τη Ζήνα Κουτσελίνη. Έτσι, η σιδηρά κυρία της TV θα βρεθεί στο τιμόνι ενός πρότζεκτ που θα συνδυάζει στοιχεία ενημέρωσης, κοινωνικού ρεπορτάζ και lifestyle θεματολογίας.

Η βόμβα ήρθε, όμως, από το μέτωπο του MEGA. To «Buongiorno» ολοκληρώνει σήμερα την πορεία του και η Φαίη Σκορδά τη συνεργασία της με το Μεγάλο κανάλι. Σε μία εξέλιξη που ξάφνιασε πολλούς, ο σταθμός αποφάσισε ότι δεν μπορεί να στηρίξει μία ακόμη ζωντανή εκπομπή και έτσι λήφθηκε η εν λόγω απόφαση. Τα στελέχη κρατούν κρυφά τα χαρτιά τους για το τι θα συμβεί στην πρωινή ζώνη την επόμενη σεζόν. Πληροφορίες θέλουν να υπάρχει στο πλάνο μία ενημερωτική εκπομπή, ενώ κάποιες άλλες λένε ότι θα υπάρξει επέκταση του «Κοινωνία ώρα MEGA». Διαρροές από άλλες πλευρές του Μεγάλου καναλιού αφήνουν ως ενδεχόμενο να μετακινηθεί η Σίσσυ Χρηστίδου στην καθημερινή αρένα. Η ίδια, βέβαια, η παρουσιάστρια στο παρελθόν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί να αφήσει τη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Και στον ΑΝΤ1, οι αλλαγές αναμένονται πολλές αφού το κανάλι θα προχωρήσει με μειωμένο μπάτζετ στην πρωινή ζώνη. Ενδιαφέρον έχει και το τι θα συμβεί με την εκπομπή του Σαββατοκύριακου, αφού υπάρχουν σκέψεις -μετά την αποχώρηση της Κατερίνας Καραβάτου και τη μετακίνησή της στην ΕΡΤ- το slot… να μπει στον πάγο.

Στον ALPHA, «Happy Day» και «Super Κατερίνα» θα παραμείνουν στη θέση τους αφού η τηλεθέαση είναι με το μέρος τους και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Στο μετερίζι του OPEN και του ΣΚΑΪ, που επενδύουν στην πρωινή ζώνη στην ενημέρωση, δεν αναμένονται καταιγιστικές αλλαγές. Οι μεταγραφές, όπως αυτή του Άκη Παυλόπουλου από τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1, θα απασχολήσουν όπως και οι νέες συνθέσεις των διδύμων.

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