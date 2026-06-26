Αλαλούμ στην πρωινή ζώνη – Οι απρόσμενες αλλαγές, τα οικονομικά δεδομένα και το νέο τοπίο

Αλλάζουν πολύ τα δεδομένα για την πρωινή ζώνη της επόμενης χρονιάς… 

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Αλαλούμ στην πρωινή ζώνη – Οι απρόσμενες αλλαγές, τα οικονομικά δεδομένα και το νέο τοπίο
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πρωινή ζώνη, μετά την prime time, αποτελούσε για τα κανάλια ένα ισχυρό χαρτί για το οποίο επένδυαν πολλά λεφτά. Τηλεαστέρες με δυνατά συμβόλαια, μεγάλες ομάδες μπροστά και πίσω από τις κάμερες, πρωταγωνιστούσαν. Ωστόσο, σταδιακά, τις τελευταίες σεζόν, το τοπίο αλλάζει άρδην. Τα στελέχη προσπαθούν να προχωρήσουν σε περικοπές μπάτζετ, απαιτούν πιο μικρά σχήματα, ενώ η καθαρόαιμη ψυχαγωγία εξαφανίζεται από τον χάρτη «στοιχηματίζοντας» στο infotainment.

Τα πράγματα θα ζορίσουν ακόμη περισσότερο από Σεπτέμβρη. Η πρώτη εξέλιξη, που σχολιάστηκε έντονα, ήταν το τέλος του «Breakfast@STAR».

Το STAR αποφάσισε να βγάλει εκτός προγράμματος το αμιγώς ψυχαγωγικό μαγκαζίνο και επενδύει, για τη νέα χρονιά, σε μία διευρυμένη εκπομπή με παρουσιάστρια τη Ζήνα Κουτσελίνη. Έτσι, η σιδηρά κυρία της TV θα βρεθεί στο τιμόνι ενός πρότζεκτ που θα συνδυάζει στοιχεία ενημέρωσης, κοινωνικού ρεπορτάζ και lifestyle θεματολογίας.

Η βόμβα ήρθε, όμως, από το μέτωπο του MEGA. To «Buongiorno» ολοκληρώνει σήμερα την πορεία του και η Φαίη Σκορδά τη συνεργασία της με το Μεγάλο κανάλι. Σε μία εξέλιξη που ξάφνιασε πολλούς, ο σταθμός αποφάσισε ότι δεν μπορεί να στηρίξει μία ακόμη ζωντανή εκπομπή και έτσι λήφθηκε η εν λόγω απόφαση. Τα στελέχη κρατούν κρυφά τα χαρτιά τους για το τι θα συμβεί στην πρωινή ζώνη την επόμενη σεζόν. Πληροφορίες θέλουν να υπάρχει στο πλάνο μία ενημερωτική εκπομπή, ενώ κάποιες άλλες λένε ότι θα υπάρξει επέκταση του «Κοινωνία ώρα MEGA». Διαρροές από άλλες πλευρές του Μεγάλου καναλιού αφήνουν ως ενδεχόμενο να μετακινηθεί η Σίσσυ Χρηστίδου στην καθημερινή αρένα. Η ίδια, βέβαια, η παρουσιάστρια στο παρελθόν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί να αφήσει τη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Και στον ΑΝΤ1, οι αλλαγές αναμένονται πολλές αφού το κανάλι θα προχωρήσει με μειωμένο μπάτζετ στην πρωινή ζώνη. Ενδιαφέρον έχει και το τι θα συμβεί με την εκπομπή του Σαββατοκύριακου, αφού υπάρχουν σκέψεις -μετά την αποχώρηση της Κατερίνας Καραβάτου και τη μετακίνησή της στην ΕΡΤ- το slot… να μπει στον πάγο.

Στον ALPHA, «Happy Day» και «Super Κατερίνα» θα παραμείνουν στη θέση τους αφού η τηλεθέαση είναι με το μέρος τους και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Στο μετερίζι του OPEN και του ΣΚΑΪ, που επενδύουν στην πρωινή ζώνη στην ενημέρωση, δεν αναμένονται καταιγιστικές αλλαγές. Οι μεταγραφές, όπως αυτή του Άκη Παυλόπουλου από τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1, θα απασχολήσουν όπως και οι νέες συνθέσεις των διδύμων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ανδρουλάκης ρίχνει... Σγουρό απέναντι σε Δούκα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AKTOR: Οι λεπτομέρειες του επενδυτικού πλάνου των 3 δισ. ευρώ έως το 2031 με «δύναμη πυρός» το 1 δισ. από ΑΜΚ και ομόλογο

07:20WHAT THE FACT

Πώς ένας διπλός γάμος θα κατέληγε σε τραγωδία λόγω καύσωνα - Κατέρρεαν οι καλεσμένοι

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (26/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καύσωνας» στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ: Εντός των επόμενων ωρών οι υπογραφές για νέα ΚΕ - Πυρά κατά Φάμελλου από «φίλους και εχθρούς»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τι κατέθεσε στην αστυνομία ο 17χρονος δράστης

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης αγκαλιάζει τον Καραμανλή και «δείχνει» Τσίπρα ως βασικό αντίπαλο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έκανε live στο Facebook κρατώντας όμηρο τη σύζυγό του με τσεκούρι και μπιτόνι βενζίνης!

07:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Πόσο συχνοί είναι τελικά οι σεισμοί των 7,5 Ρίχτερ και γιατί η Βενεζουέλα ισοπεδώθηκε - Αναλυτικοί πίνακες

06:52LIFESTYLE

Αλαλούμ στην πρωινή ζώνη – Οι απρόσμενες αλλαγές, τα οικονομικά δεδομένα και το νέο τοπίο

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυριαρχεί ο υποτροπικός αντικυκλώνας τον Ιούλιο - Τι έρχεται στην Ελλάδα

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (26/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 26 Ιουνίου

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Άστατος ο καιρός τις απογευματινές ώρες – Σαββατοκύριακο με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο – Έρχονται 37άρια από Δευτέρα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog – Βενεζουέλα: Στους 235 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Χιλιάδες οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

05:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16LIFESTYLE

Σαν σήμερα 26 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδερφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκινούν τα δύο αδέρφια που αρίστευσαν στις Πανελλήνιες ενώ ήταν καθηλωμένα για δύο μήνες

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυριαρχεί ο υποτροπικός αντικυκλώνας τον Ιούλιο - Τι έρχεται στην Ελλάδα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τι κατέθεσε στην αστυνομία ο 17χρονος δράστης

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έκανε live στο Facebook κρατώντας όμηρο τη σύζυγό του με τσεκούρι και μπιτόνι βενζίνης!

13:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταρρέει ο «Ωμέγα εμποδιστής» - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

00:52LIFESTYLE

MasterChef: Ο Πάνος Τελάλης σήκωσε την κούπα του 10ου κύκλου – Κέρδισε 100.000 ευρώ

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακολουθούν δύσκολα 24ώρα για 5 περιοχές - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

18:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ψυχρό μέτωπο από τον Ατλαντικό - Πότε υποχωρεί ο καύσωνας στην Ευρώπη, τι περιμένουμε στην Ελλάδα

07:20WHAT THE FACT

Πώς ένας διπλός γάμος θα κατέληγε σε τραγωδία λόγω καύσωνα - Κατέρρεαν οι καλεσμένοι

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.900.000 ευρώ

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: «Χάθηκε μέσα σε δύο λεπτά» - Μυστήριο γύρω από τον ξαφνικό θάνατο 23χρονης

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης αγκαλιάζει τον Καραμανλή και «δείχνει» Τσίπρα ως βασικό αντίπαλο

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Λαγοκέφαλος: Πώς μπορεί από πρόβλημα να μετατραπεί σε... δώρο - Το επιχειρηματικό σχέδιο για εκμεταλλευσή του

07:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Πόσο συχνοί είναι τελικά οι σεισμοί των 7,5 Ρίχτερ και γιατί η Βενεζουέλα ισοπεδώθηκε - Αναλυτικοί πίνακες

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog – Βενεζουέλα: Στους 235 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Χιλιάδες οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

04:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Μεγάλο ματς Ολλανδία-Μαρόκο στους «32», η Βραζιλία κόντρα στην Ιαπωνία

09:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα στην Ελλάδα - Η ημερομηνία που «δείχνει» το Αμερικανικό μοντέλο

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Άστατος ο καιρός τις απογευματινές ώρες – Σαββατοκύριακο με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο – Έρχονται 37άρια από Δευτέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ