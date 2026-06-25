Αλλαγή σκυτάλης στην ενημέρωση – Ποιες εκπομπές αποχαιρετούν, ποιες έρχονται

Snapshot Η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 ολοκληρώνεται στις 3 Ιουλίου, με τον Παναγιώτη Στάθη να ανανεώνει πιθανώς το ραντεβού του για τη νέα σεζόν.

Στις 10 Ιουλίου τελειώνει η σεζόν για την εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, ενώ το «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου ενδέχεται να πάρει παράταση.

Ο Νίκος Μάνεσης και η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA ολοκληρώνουν την τηλεοπτική σεζόν στις 5 Ιουλίου, με επιβεβαιωμένη επιστροφή την επόμενη χρονιά.

Στο OPEN, οι δημοσιογράφοι Μάνος Νιφλής, Γιάννης Κολοκυθάς, Νίκος Στραβελάκης και Μίνα Καραμήτρου θα συνεχίσουν έως τα τέλη Ιουλίου, με αντικαταστάτες να αναλαμβάνουν μετά.

Στον ΣΚΑΪ, οι εκπομπές «Πρώτη εικόνα» τελειώνουν άμεσα, ενώ «Σήμερα», «Αταίριαστοι» και «Live You» θα παραμείνουν στον αέρα έως τις 24 Ιουλίου, με δημοσιογράφους να αναλαμβάνουν από 27 Ιουλίου. Snapshot powered by AI

Η ενημέρωση ήταν πρωταγωνίστρια φέτος στην τηλεοπτική αρένα, ενώ αυτή την περίοδο οι τηλεαστέρες της συζητιούνται έντονα για μετακινήσεις και μεταγραφές. Πότε, όμως, θα αποχαιρετίσουν τους τηλεθεατές λέγοντας «καλό καλοκαίρι»;

Στον ΑΝΤ1, το «Καλημέρα Ελλάδα» ρίχνει αυλαία στις 3 Ιουλίου. Ο Παναγιώτης Στάθης, μετά από μία απαιτητική σεζόν όπου ανέλαβε τα ηνία του πιο δυνατού τίτλου ενημερωτικής εκπομπής, θα ανασυνταχθεί και θα επιστρέψει στο πόστο του εκτός απροόπτου. Ενδιαφέρον έχει και η έλευση του Άκη Παυλόπουλου στο κανάλι, που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.

Ο Παναγιώτης Στάθης

Στις 10 Ιουλίου, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, αναμένεται να ευχηθούν «καλό καλοκαίρι» ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη. Το επιτυχημένο δίδυμο θα ανανεώσει το ραντεβού του για τα τέλη Αυγούστου, ωστόσο η εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» θα παραμείνει στην τηλεοπτική αρένα με αντικαταστάτες. Το «Live News», με τον Νίκο Ευαγγελάτο, ίσως πάρει μία μικρή παράταση αφού η επικαιρότητα είναι «καυτή» και τα νούμερα τηλεθέασης σαρωτικά.

Στον ALPHA, ο Νίκος Μάνεσης, με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», θα βγει για τελευταία φορά στον αέρα για φέτος την Κυριακή 5 Ιουλίου. Ο παρουσιαστής θα είναι στο πόστο του και την επόμενη χρονιά, αφού η επιτυχία είναι συνώνυμο του ονόματός του.

Ο Νίκος Μάνεσης

Στο μετερίζι του OPEN, στόχος είναι η καρδιά της ενημέρωσης και το καλοκαίρι να χτυπά δυνατά. Το φετινό στοίχημα του Χρήστου Παναγιωτόπουλου απέφερε καρπούς και έτσι τα ενημερωτικά δίδυμα Μάνος Νιφλής και Γιάννης Κολοκυθάς, Νίκος Στραβελάκης και Μίνα Καραμήτρου, θα παραμείνουν στις επάλξεις ως τα τέλη Ιουλίου. Τη σκυτάλη θα πάρουν δημοσιογράφοι του καναλιού, που θα αναλάβουν την παρουσίαση μέχρι τις αρχές της νέας σεζόν.

Μάνος Νιφλής και Γιάννης Κολοκυθάς

Με ίδια φιλοσοφία θα πορευτούν και οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ. Η εκπομπή «Πρώτη εικόνα» ρίχνει αυλαία αύριο Παρασκευή, όμως «Σήμερα», «Αταίριαστοι» και «Live You», θα είναι on air έως τις 24 Ιουλίου.

Οι «Αταίριαστοι», Γιάννης Ντσούνος και ο Χρήστος Κούτρας

Από τις 27 Ιουλίου, δημοσιογράφοι του καναλιού θα αναλάβουν τις εκπομπές «Πρωινή ενημέρωση» και «On Line» όπως κάθε καλοκαίρι. Στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, «Καλημέρα» και «Δεκατιανοί» θα είναι στον αέρα έως τις 26 Ιουλίου.

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