Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συνάντησε στο αεροδρόμιο τον Χάρβεϊ Καϊτέλ - «Ένας ζωντανός μύθος»

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αεροδρόμιο, αφού συνάντησε τον αγαπημένο του ηθοποιό, τον θρυλικό Χάρβεϊ Καϊτέλ.

Ο παρουσιαστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μία φωτογραφία, όπου ποζάρει στο πλευρό του θρύλου του σινεμά, ενώ αποκάλυψε ότι στη σύντομη συνάντησή τους συζήτησαν για τον Αγγελόπουλο, την Ελλάδα και την Φλώρινα, με τον Καϊτέλ να αναφέρει πόσο λατρεύει την χώρα μας. Μάλιστα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έγραψε ότι τον συγκίνησε πολύ η σύζυγος του ηθοποιού, Ντάφνα Κάστνερ, την οποία χαρακτήρισε υπέροχη.

«Απίστευτο να πηγαίνεις να αφήσεις τις βαλίτσες σου και να είναι δίπλα σου ο αγαπημένος σου ηθοποιός. Ένας ζωντανός μύθος. Ο Harvey Keitel… Μιλήσαμε (όσο μπόρεσα, φαινόταν ότι καταλάβαινε γιατί μου απαντούσε) για την Ελλάδα, για τον Αγγελόπουλο και την Φλώρινα…Μου είπε πόσο λατρεύει την χώρα μας, με συγκίνησε πολύ και η σύζυγός του, υπέροχη…», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

https://www.instagram.com/p/DZ-B-04iAzF/

Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ έδωσε το παρών στην έναρξη του «16ου Athens Open Air Film Festival» το βράδυ της Πέμπτης 18 Ιουνίου στο Θέατρο Κολωνού.

Ο 87χρονος θρύλος του σινεμά βρέθηκε στην Αθήνα μαζί με τη σύζυγό του, Ντάφνα Κάστνερ, για την επίσημη έναρξη της φετινής διοργάνωσης, η οποία σηματοδοτήθηκε από την προβολή της εμβληματικής ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το Βλέμμα του Οδυσσέα».

«Πέρασα έναν ωκεανό για να έρθω εδώ στην προβολή της ταινίας» είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιος.

Η παρουσία του σπουδαίου ηθοποιού προσέδωσε ιδιαίτερη λάμψη στη βραδιά, καθώς ο ίδιος πρωταγωνιστεί στην πολυβραβευμένη ταινία του Έλληνα δημιουργού, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης ευρωπαϊκής κινηματογραφίας.

Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ με την σύζυγό του, Ντάφνα Κάστνερ / AP

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, εμφανώς συγκινημένος, υποκλίθηκε στην οθόνη που προβαλλόταν η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου και σηκώνοντας τα χέρια ψηλά είπε: «Theo i am here again = Theo είμαι ξανά εδώ».

Ο διάσημος ηθοποιός ήταν συναισθηματικά φορτισμένος καθ'όλη τη διάρκεια της βραδιάς ενθυμούμενος την συνεργασία του με τον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη.

«Κάποιος μου είπε ότι ο Theo ήθελε να κάνει ταινία μαζί μου. Ήρθε στο διαμέρισμα μου στη Νέα Υόρκη να μου δείξει ταινίες του γιατί δεν ήξερα ποιος είναι. Έβαλε μια κασέτα να παίζει και δεν ξέρω μετά από πόση ώρα ξύπνησα, γιατί είχα αποκοιμηθεί, και ο Theo, που καθόταν στον καναπέ, με κοίταζε και δεν μπορούσε να πιστέψει ότι με πήρε ο ύπνος, αλλά με το που ξύπνησα του είπα ότι θα το κάνω», ανέφερε ο Χάρβεϊ Καϊτέλ για την ταινία «Το Βλέμμα του Οδυσσέα».

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