Δημήτρης Κοντολάζος για την κόρη του: «Δεν με προσκάλεσε στον γάμο, αλλά το αίμα νερό δεν γίνεται»

Για την κουμπαριά με την Ελένη Μενεγάκη, τις σχέσεις τους σήμερα και την κόρη του που δεν τον προσκάλεσε στον γάμο της, μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στον Alpha ο Δημήτρης Κοντολάζος.

Αναφερόμενος στην Ελένη Μενεγάκη - η οποία έχει βαφτίσει την μικρή του κόρη, Σοφία - ο γνωστός τραγουδιστής δήλωσε ότι οι σχέσεις τους σήμερα είναι ανύπαρκτες, ενώ εξέφρασε παράπονο για την παρουσιάστρια, η οποία δεν έχει επιδιώξει να επικοινωνήσει όλα αυτά τα χρόνια με την βφτιστήρα της.

«Η Ελένη Μενεγάκη έχει βαφτίσει τη μικρή μου κόρη, Σοφία. Κάναμε προσπάθειες να επανασυνδεθούμε αλλά κάθε μέρα, είναι άλλη μέρα. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Τι ψάχνεις τώρα; Με την Ελένη κάναμε πολλή παρέα. Δεν με νοιάζει για εμένα και την Καρολίνα, αλλά στη Σοφία έπρεπε να κάνει ένα τηλέφωνο, να της πει να τη δει, να δει πώς μεγάλωσε, τι έκανε. Δεν νοιάστηκε, δεν πειράζει. Εκείνη επέμενε να τη βαφτίσει. Δεν άλλαξε τίποτα, απλά σιγά σιγά απομακρυνθήκαμε, έφυγε από εδώ που έμενε. Ίσως δεν πιάνουν τα τηλέφωνα, είμαστε μακριά», δήλωσε ο Δημήτρης Κοντολάζος.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Δημήτρης Κοντολάζος μίλησε για τον γάμο της κόρης του, η οποία δεν τον προσκάλεσε, με τον τραγουδιστή να δηλώνει ότι δεν κρατά πικρία και ότι συνεχίζει να αγαπά το παιδί του, όπως και να έχει.

«Με τη σύζυγό μου, Καρολίνα είμαστε μαζί σχεδόν 36 χρόνια. Ο γάμος αυτός κρατιέται τόσα χρόνια με κατανόηση. Η κόρη μου, Άντζυ δεν με κάλεσε στον γάμο, γι’ αυτό και δεν πήγα. Εγώ τους αγαπάω όλους, έχω σταθεί και στέκομαι δίπλα σε όλους. Από εκεί και πέρα καλή ζωή να έχουν. Το αίμα νερό δεν γίνεται, αλίμονο. Το παιδί σου, είναι παιδί σου», δήλωσε ο Δημήτρης Κοντολάζος.

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