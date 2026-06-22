Δύσκολες ώρες για την Καίτη Γαρμπή - Ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της

Η Καίτη Γαρμπή ανακοίνωσε στους θαυμαστές της ότι θα χρειαστεί να ακυρώσει κάποιες προγραμματισμένες εμφανίσεις της, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας με τον Διονύση Σχοινά, λόγω ενός προβλήματος υγείας.

Με ανάρτησή της στα social media, το απόγευμα της Δευτέρας (22/6) η δημοφιλής τραγουδίστρια αποκάλυψε: «Στον τελικό του Just The 2 Of Us έπαθα μια πολύ γερή ψύξη. Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι το οποίο παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου ένα μήνα. Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται και βελτιώνεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε και σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα.

https://www.instagram.com/reel/DZ5DADdM3jR/

Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου», αναφέρει στο βίντεο της η Καίτη Γαρμπή, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και θα βρεθεί σύντομα κοντά στο κοινό, ζητώντας την αγάπη και την προσευχή όλων.

Οι συναυλίες που ακυρώνονται είναι σε Έδεσσα, Θεσσαλονίκη και Βόλο.

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