Ιουλία Καραπατάκη: «Ακούω από Γαρμπή μέχρι R'n'B, γιατί να διαλέξω ένα είδος μουσικής;»

Για τις μουσικές επιρροές της και την στήριξη που δέχθηκε από την οικογένειά της μέχρι να φτάσει στην καλλιτεχνική καταξίωση μίλησε σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ η Ιουλία Καραπατάκη.

«Δεν έχω ακούσει κανένα δίσκο ολόκληρο στη ζωή μου. Ολόκληρο κατεβατό εννοώ. Αποσπασματικά τον έχω ακούσει ολόκληρο. Ελληνικά, ξένα, τι να σας πω πραγματικά. Από Γαρμπή μέχρι Fugees, R’n’B. Πολύ μεγάλη γκάμα. Η μουσική επιτελεί διάφορους σκοπούς. Είτε θα σε κάνει να χορέψεις, είτε να σκεφτείς, είτε να κλάψεις, είτε να ψυχαγωγηθείς ας πούμε που λέμε. Οπότε γιατί να κάτσεις να διαλέξεις ένα απ’ όλα;», δήλωσε αρχικά η γνωστή ερμηνεύτρια.

«Από μένα, από τον εαυτό μου, δεν κλήθηκα να διαλέξω στρατόπεδο. Από όποιον άλλον δεν μ’ ενδιαφέρει κιόλας αν κάποιος θέλει να με βάλει σε ένα. Το “Σώσε με” μου άρεσε πάρα πολύ. Και θεωρώ και πως αρέσει και στον κόσμο. Και χωρίς να ξέρουν ότι το ξέρουνε», είπε η Ιουλία Καραπατάκη.

«Δεν ήξερα τι θα κάνω. Η μαμά είχε το όνειρο ότι θα συνέχιζα με τη σχολή που είχα περάσει. Κάτι μηχανολογικό ήτανε. Μέσα βαθιά, μάλλον όχι τελικά δεν το ήθελα. Αλλά σε εκείνη τη φάση, ναι. Στο μηχανογραφικό αυτό έγραψα. Ήταν από τις πρώτες επιλογές μου. Ο μπαμπάς ήταν κάθε Κυριακή και κάθε Παρασκευή από κάτω. Στο μαγαζί! Οι Κυριακές είχαν γίνει παραδοσιακές, μαζευόντουσαν και όλοι οι γονείς των παιδιών που παίζαμε μαζί, οπότε γινότανε πάρτι στο μαγαζί. Η μαμά μόλις έγινε το μπαμ με το Σωκράτη και το Θανάση, τότε το πήρε απόφαση», κατέληξε.

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