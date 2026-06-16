Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος ένα μήνα μετά τον ακρωτηριασμό του: «Είχα μία πολύ σοβαρή επιπλοκή»

Για την σοβαρή επιπλοκή που είχε στο χειρουργείο και την έκτακτη επέμβαση που χρειάστηκε να κάνει, ένα μήνα μετά τον ακρωτηριασμό του στο Survivor μίλησε σε νέα του ανάρτηση στο Instagram ο Σταύρος Φλώρος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν η χειρότερη εβδομάδα της ζωής του.

«Γεια σε όλους. Το ξέρω ότι έχω καιρό να ανεβάσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πίστευα πως το θέμα θα είχε ξεχαστεί μέχρι τώρα, αλλά το θέμα όχι απλά δεν ξεχάστηκε, βλέπω συνέχεια να μου στέλνετε μηνύματα για το πώς εξελίσσεται η υγεία μου και πραγματικά σας ευχαριστώ και το εκτιμάω πάρα πολύ αυτό. Δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο γιατί πέρασα την πιο δύσκολη εβδομάδα της αποκατάστασής μου μέχρι στιγμής. Αφόρητοι πόνοι. Έκανα ένα χειρουργείο το οποίο είχε μια πολύ σοβαρή επιπλοκή, δημιουργήθηκε μια εσωτερική αιμορραγία, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κάνω και ένα δεύτερο έκτακτο χειρουργείο.

Η ψυχολογία μου ήταν στα χειρότερά της, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, τη στήριξη της οικογένειάς μου και τα δικά σας μηνύματα, βρήκα τη δύναμη να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολος και πολύ ανηφορικός ο δρόμος που ανεβαίνω. Οι γιατροί μου είναι αισιόδοξοι, πάμε καλά, εξελίσσονται προς το παρόν και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι τα πράγματα ομαλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Θα προσπαθήσω να σας κρατάω όσο πιο ενημερωμένους μπορώ και πραγματικά σας ευχαριστώ και πάλι» εξομολογείται ο Σταύρος Φλώρος.

https://www.instagram.com/reel/DZpemeqMcAm/

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