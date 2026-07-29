Η κρυφή λειτουργία του iPhone που λίγοι γνωρίζουν - Θεραπεύει άμεσα τη ναυτία

Η λειτουργία ονομάζεται Vehicle Motion Cues - Πώς θα την ενεργοποιήσετε

Δημήτρης Δρίζος

Η κρυφή λειτουργία του iPhone που λίγοι γνωρίζουν - Θεραπεύει άμεσα τη ναυτία
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
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  • Η λειτουργία Vehicle Motion Cues στο iPhone μειώνει ναυτία από κίνηση εμφανίζοντας κινούμενες κουκκίδες που συγχρονίζονται με την κίνηση του οχήματος.
  • Η ναυτία οφείλεται σε σύγκρουση αισθητηριακών σημάτων μεταξύ του εσωτερικού αυτιού και της όρασης, προκαλώντας σύγχυση στον εγκέφαλο.
  • Οι κουκκίδες βοηθούν τον εγκέφαλο να συγχρονίσει τα οπτικά και κινητικά ερεθίσματα, μειώνοντας τα συμπτώματα ναυτίας σε πολλούς χρήστες.
  • Η λειτουργία ενεργοποιείται μέσω των ρυθμίσεων προσβασιμότητας και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.
  • Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τον χρήστη και βοηθά κυρίως όσους χρησιμοποιούν το κινητό τους κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
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Αν χρησιμοποιείτε συχνά το κινητό σας μέσα σε αυτοκίνητο, λεωφορείο ή τρένο και νιώθετε ναυτία ή ζαλάδα, το iPhone διαθέτει μια σχετικά άγνωστη λειτουργία που υπόσχεται να μειώσει τα συμπτώματα της ναυτίας λόγω κίνησης.

Η λειτουργία ονομάζεται Vehicle Motion Cues και εμφανίζει μικρές κινούμενες κουκκίδες στις άκρες της οθόνης. Οι κουκκίδες κινούνται συγχρονισμένα με την κίνηση του οχήματος, αξιοποιώντας τον επιταχυνσιόμετρο του τηλεφώνου, ώστε να προσφέρουν στον εγκέφαλο επιπλέον οπτικές πληροφορίες για την κίνηση.

Παρότι οι απόψεις των χρηστών διίστανται, πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια πραγματική «σωτηρία». Μάλιστα, ένας χρήστης στη Νέα Υόρκη δήλωσε ότι έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία όλο το 24ωρο, ακόμη και όταν δεν βρίσκεται σε κάποιο όχημα.

Γιατί παθαίνουμε ναυτία στις μετακινήσεις;

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να διαφωνούν για τον ακριβή μηχανισμό που προκαλεί τη ναυτία λόγω κίνησης.

Η επικρατέστερη θεωρία, γνωστή ως «θεωρία της αισθητηριακής σύγκρουσης», υποστηρίζει ότι το εσωτερικό αυτί αντιλαμβάνεται πως το σώμα κινείται, ενώ τα μάτια, όταν είναι στραμμένα σε ένα κινητό ή άλλο σταθερό αντικείμενο, «βλέπουν» κάτι ακίνητο. Η αντίφαση αυτή μπερδεύει τον εγκέφαλο και οδηγεί σε ζάλη και ναυτία.

Ωστόσο, ο καθηγητής Tom Stoffregen, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, έχει διαφορετική άποψη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα σχετίζεται περισσότερο με τον τρόπο που το σώμα προβλέπει και ελέγχει τη στάση και την ισορροπία του. Όταν αυτές οι προβλέψεις αποτυγχάνουν, εμφανίζονται τα δυσάρεστα συμπτώματα.

Από την πλευρά της, η Kristen Steenerson, κλινική αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, εξηγεί ότι όταν ο εγκέφαλος λαμβάνει αντικρουόμενα σήματα για την κίνηση, προκαλείται αποπροσανατολισμός, ζάλη και τελικά ναυτία.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται πιθανότατα για έναν εξελικτικό μηχανισμό άμυνας. Ο εγκέφαλος ενδέχεται να ερμηνεύει αυτή την αποδιοργάνωση ως ένδειξη δηλητηρίασης, ενεργοποιώντας το αντανακλαστικό του εμετού.

Πώς βοηθούν οι κουκκίδες στην οθόνη

Οι κινούμενες κουκκίδες του iPhone προσφέρουν οπτικά στοιχεία που συμφωνούν με την πραγματική κίνηση του οχήματος, βοηθώντας τον εγκέφαλο να συγχρονίσει τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα μάτια και το εσωτερικό αυτί.

Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Παρόμοια λογική ακολουθούν και ειδικά γυαλιά κατά της ναυτίας, τα οποία περιέχουν υγρό που κινείται ανάλογα με τις επιταχύνσεις του οχήματος. Έρευνες έχουν δείξει ότι και αυτά μπορούν να μειώσουν τα συμπτώματα σε αρκετούς ανθρώπους.

Η ίδια η Steenerson, η οποία υποφέρει από ναυτία στις μετακινήσεις, χρησιμοποιεί τη λειτουργία και παραδέχεται ότι τη βοηθά. Όπως λέει χαρακτηριστικά, οι περισσότεροι νομίζουν αρχικά ότι η οθόνη του κινητού της έχει κάποιο πρόβλημα.

Πώς ενεργοποιείται

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη στα iPhone μέσω της διαδρομής:

Ρυθμίσεις → Προσβασιμότητα → Κίνηση → Vehicle Motion Cues

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε να είναι συνεχώς ενεργή είτε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν το τηλέφωνο αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε κινούμενο όχημα. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του μεγέθους και του χρώματος των κουκκίδων.

Αντίστοιχες εφαρμογές υπάρχουν ήδη και για συσκευές Android, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι παρόμοια λειτουργία ενδέχεται να ενσωματωθεί και στα μελλοντικά κινητά Pixel της Google.

Δεν λειτουργεί για όλους

Όπως συμβαίνει με κάθε μέθοδο αντιμετώπισης της ναυτίας, έτσι και το Vehicle Motion Cues δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα σε όλους. Ορισμένοι χρήστες αναφέρουν ότι δεν παρατήρησαν καμία διαφορά, ενώ άλλοι κάνουν λόγο για μια λειτουργία που άλλαξε εντελώς την εμπειρία των μετακινήσεών τους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πάντως ότι η λειτουργία βοηθά κυρίως όσους αισθάνονται ναυτία επειδή χρησιμοποιούν το κινητό τους κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη ειρωνεία: η τεχνολογία λύνει το πρόβλημα που δημιουργεί η ίδια, επιτρέποντας στους χρήστες να συνεχίσουν να κοιτούν την οθόνη τους ακόμη και στις μετακινήσεις. Από την άλλη, η πιο απλή λύση εξακολουθεί να είναι η ίδια: να αφήσει κανείς για λίγο το κινητό στην άκρη και να απολαύσει τη διαδρομή.

*Με πληροφορίες από το BBC

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